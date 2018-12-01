Футбол
Матч РПЛ между «Оренбургом» и «Крыльями Советов» может быть перенесён
Матч РПЛ между «Оренбургом» и «Крыльями Советов» может быть перенесёнRT на русском07:29
Матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Оренбургом» и самарскими «Крыльями Советов» может быть перенесён из-за низкой температуры воздуха на стадионе «Газовик». По сообщению пресс-службы оренбургского клуба, решение о проведении матча будет принято представителями РПЛ за час до игры.
RT на русском07:29
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