Матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Оренбургом» и самарскими «Крыльями Советов» может быть перенесён из-за низкой температуры воздуха на стадионе «Газовик». По сообщению пресс-службы оренбургского клуба, решение о проведении матча будет принято представителями РПЛ за час до игры.

RT на русском 07:29