Футбол

Матч РПЛ между «Арсеналом» и ЦСКА перенесен из Тулы в ГрозныйРИА Новости 26 февраля в 12:24

Арсенал (Тула) — ЦСКА
2 марта
в 06:00
Чемпионат России
Стадион «Арсенал»
Матч 18-го тура чемпионата России по футболу между "Арсеналом" и московским ЦСКА, запланированный на 2-е марта, перенесен из Тулы в Грозный, сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Матч между тульским «Арсеналом» и ЦСКА перенесли из Тулы в Грозный

Rostov gazetaвчера в 11:05

ЦСКА посмеялся над переносом матча с «Арсеналом» в Грозный

Спорт-Экспрессвчера в 13:57

Черевченко: «Перенос матча с ЦСКА в Грозный может повлиять на результат»

Sport24.ruвчера в 12:02

Михаил Грушевский: Фанатам ЦСКА надо пересмотреть бойкот матчей в Грозном

Советский спортвчера в 10:06

РПЛ-18/19. Матч «Арсенал» — ЦСКА пройдёт не в Туле

Чемпионатвчера в 13:00

ЦСКА вернёт фанатам деньги за билеты на выездной матч с «Арсеналом»

RT на русскомвчера в 04:40

В шапке-ушанке, но без пряника и самовара. Влашич готовится к матчу с «Арсеналом»

Матч ТВвчера в 15:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7266 источников, обновлено в 02:56, Ашберн
Политика

Трамп и Ким Чен Ын не достигли соглашения на саммите

Обновлено в 01:48
Армия и оружие

Пакистан обстрелял населенные пункты на севере Индии

Обновлено вчера в 23:20
Происшествия

Самолет вернулся в аэропорт Уфы из-за отказа двигателя

Самолет авиакомпании Utair вернулся в Уфу из-за отказа двигателя. Boeing 737 должен был вылететь из Уфы в Москву в четверг утром.
Обновлено в 01:35
Экономика

ФАС попросили возбудить дело против Visa и MasterCard

В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступила просьба возбудить дело против платежных систем Visa и MasterCard.
Обновлено в 02:02
Экономика

Управделами президента закупило сигареты на 19 млн руб

Обновлено вчера в 16:10
Политика

В США разработан законопроект с требованием раскрыть доходы Путина

Конгрессмены США разработали законопроект под названием «О транспарентности в отношении Владимира Путина», сообщила член палаты представителей Элис Стефаник.
Обновлено в 02:14
Происшествия

Бывший вице-президент Пробизнесбанка задержан в Польше за хищения

Бывший вице-президент Пробизнесбанка Ярослав Алексеев задержан сотрудниками полиции в Польше.
Обновлено в 02:04
Происшествия

В Кирове задержали заведующую поликлиникой по делу о гибели девочки

В Кирове задержана заведующая поликлиникой, где должна была наблюдаться запертая в квартире и погибшая от истощения трехлетняя девочка, сообщило в четверг СУ СКР по региону.
Обновлено в 02:02
Общество

Весной под сокращения рискуют попасть свыше 115 тыс. россиян

В общей сложности весной могут сократить 115,7 тыс. человек.
Обновлено вчера в 18:20
Политика

Поведение Порошенко в Запорожье обсуждают в Сети

Обновлено вчера в 20:13
Политика

Трамп и Ким Чен Ын не достигли соглашения на саммите

Обновлено в 01:48
Экономика

В России подорожают молоко, гречка и хлеб, пишут СМИ

Обновлено вчера в 22:16
Происшествия

Пять лыжников арестованы на чемпионате мира в Австрии из-за допинга

Имена арестованных не называются, но по информацииSиddеитsсне Zeitung, среди задержанных – два австрийских лыжника, а также спортсмены Казахстана и Эстонии.
Обновлено вчера в 08:29
Путешествия

Регионы пересчитали число туристов из-за курортного сбора

С мая 2018 года в эксперименте по курортному сбору участвуют Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края, в мае 2019 года к нему подключится Крым.
Обновлено в 02:14
Хоккей

Кучеров признан третьей звездой игрового дня в НХЛ

Обновлено в 02:22
Политика

Путин наградил Грефа орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил главу Сбербанка Германа Грефа орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Обновлено 22 февраля в 19:02
Общество

Роскачество выявило пельмени с кишечной палочкой

Обновлено в 00:29
Происшествия

Обгоревшие тонны денег на столичном складе связали с делом Арашукова

Несколько тонн банкнот на одном из складов Москвы подожгли в день обысков по делу в отношении сенатора Рауфа Арашукова, обвиненного в двух убийствах и участии в преступном сообществе.
Обновлено вчера в 10:53
Единоборства

Скончался боец ММА Аркадий Лисин

Перспективный боец смешанного стиля Аркадий Лисин скоропостижно скончался в минувшую среду.
Обновлено вчера в 18:05
Общество

Власти США оштрафовали сервис TikTok за публикацию видео с детьми

Федеральная торговая комиссия США (FTC) оштрафовала сервис для обмена короткими видео TikTok почти на $6 млн.
Обновлено вчера в 14:26
Политика

Зеленский пообещал тюрьму для Порошенко

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский обещает после своей победы посадить в тюрьму действующего главу государства Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия

Причиной трагедии на вокзале в Каире стала ссора двух машинистов

Названа причина крушения локомотива на вокзале в Каире, в результате которого возник пожар, унесший жизни двадцати человек.
Обновлено вчера в 13:55
Политика

Reuters: не менее 8 тонн золота вывезены из Центробанка Венесуэлы

По меньшей мере 8 т золота были изъяты на прошлой неделе из хранилищ Центробанка Венесуэлы.
Обновлено вчера в 16:39
Происшествия

В Петербурге задержали бывшего главного инженера Адмиралтейских верфей

Сотрудники полиции сегодня задержали бывшего главного инженера АО «Адмиралтейские верфи» Владимира Байкова, сообщает «Фонтанка.ру».
Обновлено в 02:26
Политика

Немецкие СМИ заявили о провале «восстания» Гуаидо в Венесуэле

Призыв к помощи международного сообщества незаконно объявившего себя временным президентом Венесуэлы Хуана Гуаидо является свидетельством его беспомощности, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.
Обновлено вчера в 20:58
Политика

Украина подписала с Россией протокол о вылове рыбы в Азовском море

Государственное агентство рыбного хозяйства Украины сообщает о подписании по дипломатическим каналам протокола украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, которым распределены квоты на вылов рыбы на 2019 год.
Обновлено вчера в 16:38
Общество

В Минпромторге рассказали, что будет продаваться в киосках и ларьках

В киосках и ларьках, которые могут вернуть на улицы российских городов, будут продаваться товары повседневного потребления.
Обновлено в 00:24
Армия и оружие

США обвинили Россию в разработке не подпадающих под СНВ-III вооружений

Глава стратегического командования Вооруженных сил США (входит в Минобороны) генерал Джон Хайтен заявил о том, что новейшие российские ударные средства сдерживания, по его данным, выходят за рамки, установленные Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
Обновлено 26 февраля в 17:41
Авто

ФАС предложила новые тарифы на изготовление автомобильных номеров

Новые правила регистрации транспортных средств С 4 августа 2019 года в России вступит в силу новый закон «О госрегистрации транспортных средств», согласно которому ГИБДД будет не выдавать автомобилистам номерные знаки, как сейчас, а лишь назначать номера.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия

Екатеринбуржца, спасшего детей из горящего дома, выселили из квартиры

Обновлено в 01:29
ещё по теме
Главное