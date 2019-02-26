Футбол

Матч РПЛ между «Арсеналом» и ЦСКА перенесен из Тулы в ГрозныйРИА Новости вчера в 12:24

Матч 18-го тура чемпионата России по футболу между "Арсеналом" и московским ЦСКА, запланированный на 2-е марта, перенесен из Тулы в Грозный, сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).
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На Украине не исключили отказа от участия в Евровидении

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Число жертв пожара в Кузбассе возросло до восьми

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В Мытищах из двух ТЦ эвакуируют людей из-за сообщений о минировании

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Боец смешанного стиля (ММА) 30-летний Ахмед Гасанов был убит в одном из кафе города Тейково Ивановской области.
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