Футбол

Матч РПЛ между «Арсеналом» и ЦСКА перенесен из Тулы в ГрозныйРИА Новости вчера в 12:24

Матч 18-го тура чемпионата России по футболу между "Арсеналом" и московским ЦСКА, запланированный на 2-е марта, перенесен из Тулы в Грозный, сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).
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«Спартак» провалил старт сезона, а защитник «Зенита» предал беременную супругу

Советский спорт01:08

Почему Грозный?

Спорт71вчера в 23:13

Матч 18-го тура РПЛ «Арсенал» — ЦСКА пройдет в Грозном

Матч ТВвчера в 12:31

Матч «Арсенал» — ЦСКА пройдет в Грозном 2 марта

Sport24.ruвчера в 12:14

Как тулякам вернуть билеты на матч «Арсенал» – ЦСКА

MySLO.ruвчера в 14:09

«Просто звезды не так сошлись». Почему матча с ЦСКА не будет в Туле? Объяснения ответственного за поле

Спорт-Экспрессвчера в 16:30

Футбольный газон стадиона «Арсенал» в Туле закрыт для проведения матчей РПЛ

Все про Спорт ру23 февраля в 21:00
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Армия и оружие

Пакистанские военные сбили два самолета ВВС Индии

Обновлено в 01:59
Происшествия

В ходе спецоперации в Нальчике убит боевик

Обновлено в 00:39
Происшествия

Число жертв пожара в Кузбассе возросло до восьми человек

При разборе завалов на месте пожара в частном доме в Мариинске спасатели обнаружили тело еще одного ребенка, число погибших возросло до восьми человек, сообщили в кемеровском управлении СКР.
Обновлено в 01:09
Общество

Ди Каприо присоединился к петиции в защиту косаток в Приморье

Обновлено вчера в 22:11
Здоровье

Названа основная причина смертности женщин в России

Основной причиной смертности женщин в России считается онкология, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 01:07
Интернет

В WhatsApp появится новая функция

В мессенджере WhatsApp появится новая функция, благодаря которой пользователей не смогут добавлять в групповые чаты без их согласия, сообщает портал Akket.
Обновлено вчера в 23:40
Экономика

Минсельхоз выступил против расширения продуктового эмбарго

Минсельхоз не поддерживает предложение Федеральной таможенной службы (ФТС) расширить продуктовое эмбарго, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания у директора департамента регулирования рынков АПК Максима Титова (у газеты есть копия документа, его подлинность подтвердили три источника издания в отрасли).
Обновлено вчера в 18:50
Музыка

Украина может отказаться от участия в «Евровидении-2019»

Украина может отказаться от участия в международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2019 году после скандала с победительницей национального отбора певицей Maruv.
Обновлено вчера в 14:20
Происшествия

Самолет Ан-12 экстренно сел в Братске

Самолет Ан-12 совершил экстренную посадку в аэропорту города Братска Иркутской области днем в среду.
Обновлено в 02:06
Армия и оружие

Военные ЛНР задержали украинского диверсанта

Обновлено вчера в 23:44
Общество

Роспотребнадзор рассказал о правилах покупок онлайн

Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации по выбору товаров в интернет-магазинах.
Обновлено в 01:38
Общество

Росалкогольрегулирование попросило доработать ГОСТ на пиво

Как уточнил представитель ведомства, предложение пересмотреть действующие ГОСТы было сформировано по поручению правительства: проблема фальсификации пива обсуждалась на прошедшем в декабре заседании госкомиссии по борьбе с контрафактом.
Обновлено в 00:00
Технологии

Зарубежные компании отказались поставлять детали для робота «Федора»

Обновлено вчера в 20:02
Здоровье

Скворцова: Продолжительность жизни россиян выросла на восемь лет

Продолжительность жизни россиян за последние 15 лет стала одной из самых высоких в мире, показатель увеличился на восемь лет, достигнув отметки в 72,7 лет, заявила глава министерства здравоохранения Вероника Скворцова 27 февраля.
Обновлено в 01:06
Политика

Небензя: США и Британия ограбили Венесуэлу

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что США и Великобритания ограбили Венесуэлу на $30 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:56
Происшествия

Сжегших верблюдов «для укрепления России» привлекут за живодерство

В Иркутской области прокуратура направила в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела результаты проверки инцидента, связанного с ритуальным сожжением пяти верблюдов, передает ТАСС в среду, 27 февраля.
Обновлено в 02:02
Политика

Япония выразила протест России из-за визита чиновников на Курилы

Обновлено вчера в 21:31
Финансы

Банковские долги россиян превысили 14 трлн рублей

Объем задолженности россиян перед банками достиг 14,86 трлн рублей. При этом около половины из них приходится на ипотечные кредиты.
Обновлено вчера в 15:00
Общество

Минобрнауки предложило узаконить высшее самообразование

В Минобрнауки планируют в 2019 году разработать поправки, узаконивающие высшее самообразование.
Обновлено в 01:44
Политика

NBC: Трамп одобрил кибератаку против России

Президент США Дональд Трамп лично одобрил действия американского кибернетического командования против российского "Агентства интернет-исследований" (IRA).
Обновлено вчера в 21:46
Армия и оружие

В США рассчитали, когда армия России обгонит китайскую по мощи

Высокопоставленный представитель Пентагона Марк Эспер заявил, что армия России достигнет пика развития к 2028 году.
Обновлено вчера в 23:02
Энергетика

Новак: цены на бензин в 2019 году могут вырасти не более чем на 4,3%

Министр энергетики России Александр Новак в интервью «Газете.Ru» заявил, что в текущем году, согласно прогнозу Министерства экономического развития, возможен рост цен на бензин не более чем на 4,3%.
Обновлено вчера в 16:33
Армия и оружие

Серийному производству Су-57 могут помешать две проблемы

Российские авиастроители столкнулись с серьезными проблемами, которые не позволяют наладить массовое производство истребителей Су-57, уверены американские эксперты.
Обновлено в 00:32
Общество

Россияне больше всего обеспокоены ростом цен и безработицей

Еще 41% опрошенных обеспокоены ростом безработицы. У 34% респондентов вызывает опасения резкое расслоение в обществе.
Обновлено в 01:03
Политика

В России возбудили дело против следователя СБУ и украинского прокурора

СК возбудил уголовное дело против следователя Службы безопасности Украины и украинского прокурора за попытку привлечь к ответственности российских силовиков после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 01:21
Общество

Безопасность детей в интернете будет усилена

В Госдуму внесли законопроекты, призванные усилить наказание за информацию в интернете, причиняющую вред здоровью детей и их психике.
Обновлено в 00:57
Политика

Суд не назначил дату приговора Бутиной по просьбе обвинения

Суд в США не стал назначать дату приговора россиянке Марии Бутиной, так как обвинение попросило еще время на завершение расследования, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:14
Энергетика

Мировые цены на нефть завершили торги вторника ростом

Котировки апрельских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке подросли по итогам торгов на 0,02 доллара и составили 55,5 доллара за баррель.
Обновлено в 00:34
Хоккей

СКА проиграл «Спартаку» в первом матче плей-офф КХЛ

В двух последних сезонах СКА встречался в первом раунде плей-офф с «Витязем» и «Северсталью» и оба раза выиграл в серии матчей со счетом 4:0.
Обновлено вчера в 14:38
Происшествия

По делу Арашуковых задержаны ещё двое подозреваемых

Ещё двоих подозреваемых задержали в рамках «дела Арашуковых». Об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета России.
Обновлено вчера в 14:26
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