Матч РПЛ между «Арсеналом» и ЦСКА перенесен из Тулы в ГрозныйРИА Новости вчера в 12:24

Матч 18-го тура чемпионата России по футболу между "Арсеналом" и московским ЦСКА, запланированный на 2-е марта, перенесен из Тулы в Грозный, сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч РПЛ между «Арсеналом» и ЦСКА перенесен из Тулы в Грозный

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