Матч РПЛ между «Арсеналом» и ЦСКА перенесен из Тулы в ГрозныйРИА Новости вчера в 12:24

Матч 18-го тура чемпионата России по футболу между "Арсеналом" и московским ЦСКА, запланированный на 2-е марта, перенесен из Тулы в Грозный, сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч РПЛ между «Арсеналом» и ЦСКА перенесен из Тулы в Грозный

Политика Конгресс США опубликовал законопроект о новых санкциях против России На сайте конгресса США опубликован обновленный законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против России (Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DASKA).

Происшествия В Швеции задержали подозреваемого в шпионаже на Россию Служба государственной безопасности Швеции (СЭПО) задержала человека, подозреваемого в шпионаже на Россию.

Экономика Утвержден перечень поручений Путина по улучшению жизни россиян Перечень поручений президента России Владимира Путина по реализации послания Федеральному собранию опубликован на официальном сайте Кремля 27 февраля.

Происшествия В московской школе произошла массовая драка третьеклассников В московской школе № 67 произошла массовая драка учеников 3 «А» класса. В результате в больницу были доставлены три девочки.

Происшествия В Нальчике ликвидированы трое боевиков, планировавших теракт В ходе контртеррористической операции в Нальчике ликвидированы трое боевиков.

Происшествия На вокзале в Каире взорвался поезд Поезд сошел с рельсов и столкнулся с платформой на вокзале Рамзес в столице Египта Каире, сообщает портал «Масрави».

Автоспорт Сироткин стал резервным пилотом команды «Формулы-1» «Рено» Российский гонщик Сергей Сироткин стал резервным пилотом команды "Формулы-1" "Рено", сообщает пресс-служба французской команды.

Происшествия В Непале разбился вертолет с министром культуры страны на борту Вертолет, на борту которого находился министр культуры, туризма и гражданской авиации Непала Рабиндра Адикари, потерпел крушение в районе Тапледжунг на востоке страны, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на администрацию района.

Происшествия В Сети появилось видео заноса самолета на ВПП в Шереметьево Опубликовано видео заноса на взлетно-посадочной полосе (ВПП) бизнес-джета Gulfstream, прилетевшего из Баку в московский аэропорт Шереметьево.

Интернет Новая функция WhatsApp поможет предотвратить спам Хотя WhatsApp, в отличие от некоторых других мессенджеров, никогда не имел заметных проблем с непрошеными рассылками, разработчики сервиса планируют внедрить новую функцию для предотвращения спама.

Политика В Госдуме предложили вывести СМИ из-под действия закона о распространении фейков Зарегистрированные средства массовой информации предлагается вывести из-под действия законов о запрете распространения фейков и оскорблении госсимволов, соответствующие изменения предусмотрены в поправках, которые внес ко второму чтению в Госдуме глава комитета по информтехнологиям Леонид Левин, сообщила пресс-служба комитета.

Происшествия В Ивановской области убит боец ММА Боец смешанного стиля (ММА) 30-летний Ахмед Гасанов был убит в одном из кафе города Тейково Ивановской области.

Политика Минсельхоз выступил против расширения продуктового эмбарго Минсельхоз не поддерживает предложение Федеральной таможенной службы (ФТС) расширить продуктовое эмбарго, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания у директора департамента регулирования рынков АПК Максима Титова (у газеты есть копия документа, его подлинность подтвердили три источника издания в отрасли).

Общество Ди Каприо призвал освободить косаток в Приморье Американский актер Леонардо Ди Каприо опубликовал в своем Twitter петицию за освобождение косаток и белух, которые содержатся в приморской бухте Средняя.

Происшествия В Мытищах два торговых центра проверяют после сообщений о минировании Правоохранители проверяют торгово-развлекательные комплексы "Июнь" и "Красный Кит" в подмосковных Мытищах после анонимных сообщений с угрозами "минирования", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Энергетика Алекперов попросил власти поддержать добычу нефти в Западной Сибири Президент и крупнейший акционер ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, выступая в Совете Федерации, призвал поддержать добычу нефти в Западной Сибири, чтобы предотвратить ее падение, и нефтепереработку.

Экономика Белоруссия запросила у России кредит на $600 млн Минск обратился к Москве с предложением о предоставлении государству кредита на $600 млн для рефинансирования в 2019 году долговых обязательств перед Россией.

Футбол ФИФА выделит около 60 миллионов долларов на программу наследия ЧМ-2018 Международная федерация футбола (ФИФА) выделит не менее 60 миллионов долларов на программу наследия чемпионата мира в России.

Общество Думе предложили повысить штрафы за вредную для детей информацию в Сети Сенатор Людмила Бокова внесла в Госдуму законопроект, который предполагает увеличение штрафов за распространение в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.

Политика В Германии начался суд над племянником Дмитрия Киселева Высший земельный суд Мюнхена 27 февраля начал рассматривать дело Сергея Киселева, племянника российского телеведущего Дмитрия Киселева, сообщает RTVI.

Политика Спецслужбы РФ просят выяснить, кто продавал оружие Украине Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Украине разгорается грандиозный скандал: Петра Порошенко и его команду уличили в закупке старых запасных частей для военной техники и оружия в России.

Политика Песков: на Россию из США постоянно идет огромное количество кибератак Заявление представителя Кремля стало ответом на вопрос журналистов, действительно ли американские хакеры совершили кибератаку против России, и могут ли США влиять на работу Интернета в России.

Происшествия Названа основная причина смертности женщин в России Основной причиной смертности женщин в России считается онкология, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

Политика Суд на Украине отменил статью о незаконном обогащении чиновников Конституционный суд Украины решил отменить статью Уголовного кодекса, которая запрещает незаконное обогащение чиновников, в связи с ее несоответствием принципам презумпции невиновности и верховенства права.