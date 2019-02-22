Футбол
Матч РПЛ «Енисей»-«Ростов» перенесен из Красноярска в СочиИнтерфакс-Спорт 06:19
Матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Енисеем" и "Ростовом" пройдет на стадионе "Фишт" в Сочи, сообщается на официальном сайте турнира в пятницу. Ранее игру планировалось провести в Красноярске, на домашней арене "Енисея".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 08:00, Ашберн
Футбол
«Краснодар» против Черышева: Клубы РФ узнали соперников в Лиге Европы
"Челси" (Англия) - "Динамо" (Киев, Украина) "Айнтрахт" (Германия) - "Интер" (Италия) "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Бенфика" (Португалия) "Наполи" (Италия) - "Зальцбург" (Австрия) "Валенсия" (Испания) - "Краснодар" (Россия) "Севилья" (Испания) - "Славия" (Чехия) "Арсенал" (Англия) - "Ренн" (Франция) "Зенит" (Россия) - "Вильярреал" (Испания) Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 7 марта.
Обновлено в 07:33
Политика
В МИД РФ сообщили о планах США купить оружие для Венесуэлы
Соединенные Штаты планируют приобрести для Венесуэлы крупную партию оружия «в одной из восточноевропейских стран», заявила 22 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 07:18
Происшествия
Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства
В Самаре отчаявшиеся родственники принесли гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия
В Кирове в одной из квартир обнаружено тело 3-летнего ребенка
Обновлено вчера в 03:31
Экономика
Социальные пенсии могут проиндексировать на 2% с 1 апреля
Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии на 2% с 1 апреля 2019 года.
Обновлено в 07:43
Политика
Лукашенко предупредил об ответе на размещение ракет США в Европе
России и Белоруссии придётся думать об ответных мерах, если США разместят ракеты средней и меньшей дальности в Европе, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Обновлено в 05:12
Происшествия
В московском метро безбилетник ранил ножом контролера
Безбилетник ударил предметом, похожим на нож, контролера в вагоне поезда метро на перегоне между станциями «Текстильщики» и «Кузьминки».
Обновлено в 06:50
Футбол
Александр Дюков избран новым президентом РФС
Президентом Российского футбольного союза (РФС) на четырехлетний срок избран Александр Дюков. Внеочередная конференция РФС прошла в Москве.
Обновлено в 04:25
Происшествия
В Новосибирске арестован замдиректора медцентра имени Мешалкина
Центральный районный суд Новосибирска в пятницу, 22 февраля, удовлетворив ходатайство следователя ФСБ, арестовал заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина Министерства здравоохранения России Евгения Покушалова.
Обновлено в 07:13
Культура
Порошенко назвал Малевича великим «украинским» художником
Президент Украины Пётр Порошенко приписал русского художника-авангардиста Казимира Малевича к украинским живописцам.
Обновлено в 05:08
Политика
ЕСПЧ не удовлетворил запрос Украины по инциденту в Керченском проливе
«Европейский суд по правам человека уведомил Минюст России об отказе в удовлетворении запроса украинских властей о применении новых обеспечительных мер по делу о задержании кораблей ВМС Украины российскими пограничниками в Керченском проливе 25 ноября 2018 года», — говорится в сообщении.
Обновлено в 01:31
Культура
Программа «Намедни» Леонида Парфенова возвращается на YouTube
Продюсер Илья Овчаренко на странице в Twitter рассказал о скором возвращении на видеохостинг YouTube программы «Намедни» с ведущим Леонидом Парфеновым.
Обновлено в 07:50
Политика
Волкер представил сайт об «агрессии» России на Украине
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер представил сайт, посвященный «противодействию российской агрессии на Украине».
Обновлено в 06:46
Политика
В Кремле объяснили падение телерейтинга послания президента
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал падение числа телезрителей, которые посмотрели послание Владимира Путина Федеральному собранию.
Обновлено в 05:10
Политика
Медведев поручил проработать вопрос о запрете «клеток» в залах суда
Министерство юстиции, МВД и Минфин должны дополнительно проработать вопрос о запрете на установку в залах суда так называемых «клеток» и «аквариумов» для подсудимых.
Обновлено в 07:37
Политика
Додон получил анонимное письмо о готовящемся на него «покушении»
Президент Молдавии Игорь Додон получил анонимное сообщение о якобы готовящемся на него покушении.
Обновлено в 06:46
Экономика
Путин запретил взыскание долгов с пенсий и пособий
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете взыскания долгов с социальных выплат.
Обновлено вчера в 10:49
Происшествия
ФСБ оцепила квартал для задержания полковника МВД
Во Владикавказе задержан заместитель начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Северная Осетия-Алания полковник полиции Альберт Козонов.
Обновлено в 03:39
Политика
В СК создадут линию для приема сообщений о случаях давления на бизнес
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил создать отдельную телефонную линию в ведомстве для сообщений о случаях давления на бизнес после того, как президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию затронул тему незаконного уголовного преследования предпринимателей.
Обновлено в 05:48
Культура
Умерла актриса из сериала «Глухарь» Дарья Егорычева
Актриса Дарья Егорычева, снимавшаяся в сериале «Глухарь», скончалась в возрасте 37 лет. Об этом РБК сообщила подруга актрисы.
Обновлено вчера в 10:11
Происшествия
Boeing 737 задел хвостом ВПП во Внуково
Обновлено в 03:20
Экономика
Росфинмониторинг оценил размер теневой экономики в России в 20% ВВП
Издание допускает, что резкое сокращение теневой экономики в 2017 г. связано, в том числе, и с изменением методики Росфинмониторинга, который перестал учитывать некоторые показатели при подсчетах.
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия
ТАСС: в Москве в больнице №52 проходят обыски
По словам собеседника агентства, в больницы происходит выемка документов, а подозреваемыми является руководство медицинского учреждения: главврач Мария Лысенко, ее заместители Мария Симакова и Владимир Сморчок.
Обновлено в 05:55
Происшествия
«Конкорд» собрался выплатить компенсацию пострадавшим от дизентерии
Сегодня вечером пресс-служба компании "Конкорд" опубликовала пресс-релиз №29, который адресован в первую очередь пострадавшим от эпидемии дизентерии.
Обновлено вчера в 13:26
Политика
МИД России: Лондону есть что скрывать по «делу Скрипалей»
В МИД России заявили, что Лондон не предоставил Москве никакой достоверной информации по "делу Скрипалей".
Обновлено в 07:23
Происшествия
Кожемяко рассказал об условиях содержания косаток в Приморье
Губернатор Приморья Олег Кожемяко, посетив бухту Средняя, где содержатся незаконно выловленные косатки и белухи, заявил, что они обитают в нормальных условиях и что среди них нет угнетенных животных.
Обновлено в 06:06
Политика
Кандидатки на «Евровидение» от Украины не признали «агрессию» РФ
Группа «Anna Maria», которая прошла в финал украинского конкурса-отбора представителей страны на «Евровидении-2019», не признали «российскую агрессию» в Крыму.
Обновлено в 06:55
Общество
Московский университет МВД России провел занятие на морозе
Президент России Владимир Путин в День сотрудника органов внутренних дел 10 ноября посетил Московский университет МВД РФ имени В.Я. Кикотя.
Обновлено в 05:16