Футбол

«Матч Премьер» увеличил стоимость подписки и разовых трансляцийЧемпионат 07:48

В минувшем сезоне стоимость подписки составляла 219 рублей в месяц и 75 рублей за разовую трансляцию. Напомним, в сезоне-2018/19 чемпионом России стал петербургский «Зенит». Второе место занял московский «Локомотив», а бронзовые медали завоевал «Краснодар».
Читать в источнике

Подробнее о событии

В «Матч ТВ» отвергли отток болельщиков из-за повышения цен на показ РПЛ

РБК14:11

«Матч ТВ» сообщил о подорожании подписок и трансляций

Sport24.ru08:59

«МАТЧ ПРЕМЬЕР» в новом сезоне сделает ставку на эксклюзивный контент

Матч ТВ06:27

С 12 июля 2019 «Матч ТВ» поднимает цены на трансляции и подписки

Спорт день за днем07:59

«Матч Премьер» увеличил стоимость подписки и разовых трансляций

Чемпионат07:48

Уткин о ценах на трансляции «Матч ТВ» и Okko: «Огурцы подорожали – стали ли они лучше? Они стали хуже и дороже. Такова жизнь в России»

Sports.ru08:26

МАТЧ ПРЕМЬЕР в новом сезоне сделает ставку на эксклюзивный контент

Sportbox.RUвчера в 10:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 20:43, Вашингтон
Политика

Тереза Мэй заявила о готовности улучшения отношений с Россией

Премьер-министр Великобритании заявила о том, что страна готова к улучшению отношений с Российской Федерацией.
Обновлено в 19:38
Экономика

В ПФР рассказали, как выросли пенсии россиян после перерасчета

В Пенсионном фонде России (ПФР) сообщили, что россияне наконец-то почувствовали эффект от перерасчета пенсий.
Обновлено в 08:45
Общество

Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин объяснил свои слова о "спектакле" с отравлением продюсера и заявил, что никакого обмана не было.
Обновлено в 11:36
Политика

Путин пошутил над журналистом Financial Times

Президент России Владимир Путин пошутил над журналистом издания Financial Times, который брал у него интервью.
Обновлено в 17:37
Интернет

Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото

На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено в 09:50
Происшествия

СК возбудил дело против владельца компании «Рольф»

Следственный комитет РФ возбудил в отношении владельца автодилера "Рольф" Сергея Петрова и ряда руководителей компании уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей.
Обновлено в 09:16
Политика

Гройсман предложил Зеленскому отправить Климкина в отпуск

Премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала «1+1» заявил, что украинский лидер может предложить министру иностранных дел Украины Павлу Климкину уйти в отпуск и выдвинуть свою кандидатуру исполняющего обязанности главы внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 17:56
Армия и оружие

В Сирии сообщили о минометном обстреле со стороны турецкой армии

Турецкая армия из сирийской провинции Идлиб обстреляла минометными снарядами деревни на севере соседней сирийской провинции Хама в ночь на пятницу, сообщает гостелевидение Сирии.
Обновлено в 18:15
Космос

NASA готовит экспедицию на «золотой» астероид

Обновлено в 15:44
Интернет

«Яндекс» подтвердил попытку взлома сервисов компании

Компания "Яндекс" подтвердила, что ее серверы подверглись попытке взлома, однако ущерб нанесен не был, поскольку специалистам холдинга удалось своевременно выявить атаку и нейтрализовать ее, передает НСН.
Обновлено в 17:20
Политика

Перенести столицу Украины из Киева предлагает команда Зеленского

По словам депутата от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» в администрации президента Украины предлагают перенести столицу страны из Киева в другой город.
Обновлено в 05:00
Наука

Нейроны зрительной коры оказались универсальными

Эксперимент на макаках показал, что, вопреки общепринятой модели, цвет, форму и ориентацию видимых предметов обрабатывают одни и те же нейроны первичной зрительной коры головного мозга.
Обновлено в 14:00
Гаджеты

Производителей смартфонов могут обязать устанавливать российское ПО

Минкомсвязи подготовило проект поправок в закон о связи, согласно которым производители смартфонов будут обязаны поставлять в Россию технику с уже установленными приложениями российских разработчиков.
Обновлено в 20:41
Футбол

«Валенсия» подпишет Черышева по скидке

Обновлено в 16:28
Космос

В Италию отправлены составные части модуля миссии «ЭкзоМарс-2020»

Российские специалисты сообщили, что Научно-производственное объединение имени Лавочкина оправило аэрокосмической корпорации Thales Alenia Space Italia составные части десантного модуля миссии «ЭкзоМарс-2020».
Обновлено в 16:40
Финансы

Россия и Китай отказались от расчетов в долларах

Межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай.
Обновлено в 18:10
Финансы

Bank of America: «фальшивая сделка» США и Китая ослабит доллар

Доллар в краткосрочной перспективе может ослабнуть к евро, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на комментарии валютных стратегов Bank of America Merrill Lynch.
Обновлено в 16:05
Экономика

В России сократилось развитие гипермаркетов

В России сворачивается развитие гипермаркетов.
Обновлено в 18:54
Авто

Легендарный Mitsubishi Lancer Evolution возродят с двигателем Renault

Как удалось узнать британскому изданию Autocar, японская компания готовит новое поколение Lancer Evolution.
Обновлено в 12:09
Политика

Меркель вновь стало плохо на официальной встрече

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Политика

Путин рассказал о российском наказании Скрипаля

Российский лидер Владимир Путин заявил, что бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль не представлял интереса для Москвы, так как получил свое наказание до отравления в Солсбери, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:11
Происшествия

Российских школьниц заставили работать официантками в Китае

Обновлено в 07:13
Финансы

ЦБ обратился в правоохранительные органы из-за вывода денег из Минбанка

Банк России обратился в правоохранительные органы из-за вывода денег из Московского индустриального банка (Минбанка), сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев.
Обновлено в 20:23
Технологии

У побережья Кипра обнаружили затонувший римский корабль с амфорами

У южного побережья Кипра в районе популярного курорта Протарас был обнаружен римский корабль, на борту которого оказалось большое число амфор, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на заявление кипрского департамента древностей.
Обновлено в 20:18
Экономика

Пермская фабрика открыла производство обуви для фигуристов

Обновлено в 13:34
Экономика

Беглов объяснил, как петербуржцы сэкономят 1,5 млрд рублей на ЖКХ

Беглов поделился, что к концу этого года экономия горожан в сумме составит 1,5 миллиадра рублей.
Обновлено в 18:04
Транспорт

Тоннель под малаховским кольцом и система постаматов: 5 идей, как спасти Барнаул от пробок

Обновлено в 20:18
Наука

Ученые определили число жертв Тунгусского метеорита

Если бы Тунгусский метеорит вошел в атмосферу над крупным городом, то количество жертв могло исчисляться тысячами.
Обновлено в 08:59
Футбол

Кения обыграла Танзанию на Кубке африканских наций

Обновлено в 20:32
Политика

Зеленский попросил Путина освободить украинских моряков

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой об освобождении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в конце ноября 2018 года.
Обновлено в 09:54
Как работают Яндекс.Новости?
Главное