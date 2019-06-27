Футбол

«Матч Премьер» увеличил стоимость подписки и разовых трансляцийЧемпионат 07:48

В минувшем сезоне стоимость подписки составляла 219 рублей в месяц и 75 рублей за разовую трансляцию. Напомним, в сезоне-2018/19 чемпионом России стал петербургский «Зенит». Второе место занял московский «Локомотив», а бронзовые медали завоевал «Краснодар».
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«Матч ТВ» сообщил о подорожании подписок и трансляций

Sport24.ru08:59

Уткин о ценах на трансляции «Матч ТВ» и Okko: «Огурцы подорожали – стали ли они лучше? Они стали хуже и дороже. Такова жизнь в России»

Sports.ru08:26

С 12 июля 2019 «Матч ТВ» поднимает цены на трансляции и подписки

Спорт день за днем07:59

«Матч Премьер» увеличил стоимость подписки и разовых трансляций

Чемпионат07:48

«МАТЧ ПРЕМЬЕР» в новом сезоне сделает ставку на эксклюзивный контент

Матч ТВ06:27

МАТЧ ПРЕМЬЕР в новом сезоне сделает ставку на эксклюзивный контент

Sportbox.RUвчера в 10:34

«Матч ТВ» — зрителям: месячная подписка выгоднее покупки одной трансляции

RT на русскомвчера в 10:05
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 14:35, Вашингтон
Политика

Климкин ответил на претензии Зеленского

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин ответил на критику президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:15
Происшествия

В Москве при урагане женщину травмировала упавшая ветка

Обновлено в 14:04
Армия и оружие

Минобороны получит 76 истребителей Су-57

Минобороны РФ получит 76 многоцелевых истребителей Су-57 в рамках контракта с компанией "Сухой", сообщил в пятницу журналистам на форуме "Армия-2019" министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Обновлено в 10:16
Общество

«Рольф» в день обысков выиграл конкурсы на машины для МВД на ₽2,8 млрд

Общая стоимость контрактов составит свыше 2,8 млрд руб.
Обновлено в 14:04
Происшествия

МАК назвал причины крушения Ан-148 в Подмосковье

Обновлено в 13:04
Политика

Путин назвал либеральную идею изжившей себя

Либералы «просто не могут больше диктовать что-либо подобно тому, как они пытались это делать на протяжении последних десятилетий», заявил президент Владимир Путин в интервью газете Financial Times.
Обновлено в 14:21
Интернет

Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото

На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено в 09:50
Здоровье

Медведев упростил процедуру установления инвалидности детям с диабетом

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое упрощает процедуру установления инвалидности детям с инсулинозависимым сахарным диабетом.
Обновлено в 14:14
Общество

Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин объяснил свои слова о "спектакле" с отравлением продюсера и заявил, что никакого обмана не было.
Обновлено в 11:36
Происшествия

Появилось видео аварийной посадки самолета Ан-24 в Бурятии

В Сети появилось видео аварийной посадки самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» в аэропорту Нижнеангарска Республики Бурятия, в результате погибли два человека.
Обновлено в 01:41
Общество

Почти 600 домов подтоплены в Иркутской области

В МЧС России проинформировали о том, что пять населенных пунктов в Иркутской области подтоплены паводком, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:09
Политика

ПАСЕ потребовала от РФ возобновить расследование убийства Немцова

Участники летней сессии ПАСЕ приняли резолюцию, призывающую Россию возобновить расследование убийства политика Бориса Немцова, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:24
Наука

В Крыму в пещере нашли останки гигантской птицы весом в полтонны

Основываясь на измерении обнаруженной кости, ученые пришли к выводу, что вес животного мог достигать 450 килограммов — это в два раза больше веса самого крупного вымершего моа из Новой Зеландии, в три раза тяжелее самой крупной из ныне существующих птиц (страуса).
Обновлено в 07:38
Политика

Абхазия закрыла границу с Грузией

В Абхазии вводится временное ограничение на пересечение государственной границы с Грузией, сообщается на сайте Службы государственной безопасности (СГБ) республики.
Обновлено в 14:20
Авто

В «АвтоВАЗе» раскрыли правду о качестве экспортных Lada

Официальные представители крупнейшего российского автопроизводителя «АвтоВАЗ» прокомментировали популярные в народе слухи о том, что экспортные автомобили LADA в своё время были более качественными, нежели представленные на отечественном рынке модели.
Обновлено в 08:07
Шоу-бизнес

Светлана Лобода сообщила поклонникам о свадьбе

Кто будет выходить замуж, Лобода не рассказала, но сообщила поклонникам о грядущей свадьбе.
Обновлено в 09:52
Космос

Ученые рассказали, как люди будут заселять Млечный Путь

Обновлено в 10:58
Музыка

Музей Римского-Корсакова в Петербурге научит британцев исполнению российской музыки

Музей композитора Николая Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге в рамках года музыки России и Великобритании проведет серию мастер-классов и лекций для британских музыкантов в 2020 году.
Обновлено в 14:11
Происшествия

Забайкальских школьниц заставили в Китае работать официантками

Обновлено в 10:24
Политика

Премьер Грузии заявил о необходимости сохранения российского турпотока

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе пообещал предпринять меры для сохранения туристического потока из России.
Обновлено в 12:28
Политика

Онищенко назвал Меркель «очень трудным пациентом»

Бывший главный санитарный врач России и ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал врачей, которые работают с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Обновлено в 09:04
Политика

Пушков одобрил идею о переносе столицы Украины

Российский сенатор Алексей Пушков с иронией высказался относительно предложения команды президента Украины Владимира Зеленского перенести столицу страны из Киева в другой город.
Обновлено в 08:25
Технологии

В России появится сервис оценки качества вождения

Обновлено в 09:56
Происшествия

Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму

Обновлено в 04:10
Кино

Актеры «Игры престолов» воссоединились ради детских видео

На официальном YouTube-канале сериала "Игра престолов" разместили отрывок из видео, на котором звезды сериала собрались вместе в студии ведущего Конана О’Брайена, чтобы посмотреть интервью, сделанные во время съемок первого сезона.
Обновлено в 13:57
Футбол

Адвокат Мамаева объяснил, почему футболиста не отправляют в колонию

Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы футболиста Павла Мамаева, ответил, почему осужденных игроков не этапируют в колонии.
Обновлено в 13:53
Политика

Путин ответил на вопрос о преемнике

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о своем преемнике.
Обновлено в 14:27
Общество

Источник обвинил летчика «Аэрофлота» в манипуляции

Источник в летном отряде ВС А320 заявил «Известиям», что открытое письмо пилота Виталия Алексеева генеральному директору авиакомпании «Аэрофлот» Виталию Савельеву не имеет отношение к реальности.
Обновлено в 14:17
Экономика

Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян

Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц.
Обновлено в 08:36
Происшествия

В Волгограде сгорели 5000 квадратных метров складов на рынке

Пожар начался с площади в 300 квадратных метров: загорелась кровля склада на волгоградском оптово-торговом рынке.
Обновлено в 11:45
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