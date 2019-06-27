«Матч Премьер» увеличил стоимость подписки и разовых трансляцийЧемпионат 07:48

В минувшем сезоне стоимость подписки составляла 219 рублей в месяц и 75 рублей за разовую трансляцию. Напомним, в сезоне-2018/19 чемпионом России стал петербургский «Зенит». Второе место занял московский «Локомотив», а бронзовые медали завоевал «Краснодар».

Спорт день за днем

Политика Климкин ответил на претензии Зеленского Министр иностранных дел Украины Павел Климкин ответил на критику президента страны Владимира Зеленского.

Армия и оружие Минобороны получит 76 истребителей Су-57 Минобороны РФ получит 76 многоцелевых истребителей Су-57 в рамках контракта с компанией "Сухой", сообщил в пятницу журналистам на форуме "Армия-2019" министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Политика Путин назвал либеральную идею изжившей себя Либералы «просто не могут больше диктовать что-либо подобно тому, как они пытались это делать на протяжении последних десятилетий», заявил президент Владимир Путин в интервью газете Financial Times.

Интернет Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.

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Общество Почти 600 домов подтоплены в Иркутской области В МЧС России проинформировали о том, что пять населенных пунктов в Иркутской области подтоплены паводком, передает ТАСС.

Политика ПАСЕ потребовала от РФ возобновить расследование убийства Немцова Участники летней сессии ПАСЕ приняли резолюцию, призывающую Россию возобновить расследование убийства политика Бориса Немцова, сообщает ТАСС.

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