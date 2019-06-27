Футбол
«Матч Премьер» увеличил стоимость подписки и разовых трансляцийЧемпионат 07:48
В минувшем сезоне стоимость подписки составляла 219 рублей в месяц и 75 рублей за разовую трансляцию. Напомним, в сезоне-2018/19 чемпионом России стал петербургский «Зенит». Второе место занял московский «Локомотив», а бронзовые медали завоевал «Краснодар».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 14:35, Вашингтон
Политика
Климкин ответил на претензии Зеленского
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин ответил на критику президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:15
Происшествия
В Москве при урагане женщину травмировала упавшая ветка
Обновлено в 14:04
Армия и оружие
Минобороны получит 76 истребителей Су-57
Минобороны РФ получит 76 многоцелевых истребителей Су-57 в рамках контракта с компанией "Сухой", сообщил в пятницу журналистам на форуме "Армия-2019" министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Обновлено в 10:16
Общество
«Рольф» в день обысков выиграл конкурсы на машины для МВД на ₽2,8 млрд
Общая стоимость контрактов составит свыше 2,8 млрд руб.
Обновлено в 14:04
Происшествия
МАК назвал причины крушения Ан-148 в Подмосковье
Обновлено в 13:04
Политика
Путин назвал либеральную идею изжившей себя
Либералы «просто не могут больше диктовать что-либо подобно тому, как они пытались это делать на протяжении последних десятилетий», заявил президент Владимир Путин в интервью газете Financial Times.
Обновлено в 14:21
Интернет
Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото
На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено в 09:50
Здоровье
Медведев упростил процедуру установления инвалидности детям с диабетом
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое упрощает процедуру установления инвалидности детям с инсулинозависимым сахарным диабетом.
Обновлено в 14:14
Общество
Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин объяснил свои слова о "спектакле" с отравлением продюсера и заявил, что никакого обмана не было.
Обновлено в 11:36
Происшествия
Появилось видео аварийной посадки самолета Ан-24 в Бурятии
В Сети появилось видео аварийной посадки самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» в аэропорту Нижнеангарска Республики Бурятия, в результате погибли два человека.
Обновлено в 01:41
Общество
Почти 600 домов подтоплены в Иркутской области
В МЧС России проинформировали о том, что пять населенных пунктов в Иркутской области подтоплены паводком, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:09
Политика
ПАСЕ потребовала от РФ возобновить расследование убийства Немцова
Участники летней сессии ПАСЕ приняли резолюцию, призывающую Россию возобновить расследование убийства политика Бориса Немцова, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:24
Наука
В Крыму в пещере нашли останки гигантской птицы весом в полтонны
Основываясь на измерении обнаруженной кости, ученые пришли к выводу, что вес животного мог достигать 450 килограммов — это в два раза больше веса самого крупного вымершего моа из Новой Зеландии, в три раза тяжелее самой крупной из ныне существующих птиц (страуса).
Обновлено в 07:38
Политика
Абхазия закрыла границу с Грузией
В Абхазии вводится временное ограничение на пересечение государственной границы с Грузией, сообщается на сайте Службы государственной безопасности (СГБ) республики.
Обновлено в 14:20
Авто
В «АвтоВАЗе» раскрыли правду о качестве экспортных Lada
Официальные представители крупнейшего российского автопроизводителя «АвтоВАЗ» прокомментировали популярные в народе слухи о том, что экспортные автомобили LADA в своё время были более качественными, нежели представленные на отечественном рынке модели.
Обновлено в 08:07
Шоу-бизнес
Светлана Лобода сообщила поклонникам о свадьбе
Кто будет выходить замуж, Лобода не рассказала, но сообщила поклонникам о грядущей свадьбе.
Обновлено в 09:52
Космос
Ученые рассказали, как люди будут заселять Млечный Путь
Обновлено в 10:58
Музыка
Музей Римского-Корсакова в Петербурге научит британцев исполнению российской музыки
Музей композитора Николая Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге в рамках года музыки России и Великобритании проведет серию мастер-классов и лекций для британских музыкантов в 2020 году.
Обновлено в 14:11
Политика
Премьер Грузии заявил о необходимости сохранения российского турпотока
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе пообещал предпринять меры для сохранения туристического потока из России.
Обновлено в 12:28
Политика
Онищенко назвал Меркель «очень трудным пациентом»
Бывший главный санитарный врач России и ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал врачей, которые работают с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Обновлено в 09:04
Политика
Пушков одобрил идею о переносе столицы Украины
Российский сенатор Алексей Пушков с иронией высказался относительно предложения команды президента Украины Владимира Зеленского перенести столицу страны из Киева в другой город.
Обновлено в 08:25
Технологии
В России появится сервис оценки качества вождения
Обновлено в 09:56
Происшествия
Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму
Обновлено в 04:10
Кино
Актеры «Игры престолов» воссоединились ради детских видео
На официальном YouTube-канале сериала "Игра престолов" разместили отрывок из видео, на котором звезды сериала собрались вместе в студии ведущего Конана О’Брайена, чтобы посмотреть интервью, сделанные во время съемок первого сезона.
Обновлено в 13:57
Футбол
Адвокат Мамаева объяснил, почему футболиста не отправляют в колонию
Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы футболиста Павла Мамаева, ответил, почему осужденных игроков не этапируют в колонии.
Обновлено в 13:53
Политика
Путин ответил на вопрос о преемнике
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о своем преемнике.
Обновлено в 14:27
Общество
Источник обвинил летчика «Аэрофлота» в манипуляции
Источник в летном отряде ВС А320 заявил «Известиям», что открытое письмо пилота Виталия Алексеева генеральному директору авиакомпании «Аэрофлот» Виталию Савельеву не имеет отношение к реальности.
Обновлено в 14:17
Экономика
Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян
Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц.
Обновлено в 08:36
Происшествия
В Волгограде сгорели 5000 квадратных метров складов на рынке
Пожар начался с площади в 300 квадратных метров: загорелась кровля склада на волгоградском оптово-торговом рынке.
Обновлено в 11:45