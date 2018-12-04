Футбол

Матч «ПСЖ» — «Монпелье» перенесён из-за массовых протестов в Париже
Чемпионат
06:29

Матч 17-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» — «Монпелье», который должен был состояться 8 декабря, перенесён. Как сообщает официальный сайт лиги, решение было принято по просьбе парижской полиции. В настоящее время новая дата проведения матча неизвестна.
Чемпионат06:29

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Матч чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Монпелье» перенесли из-за массовых протестов

Матч ТВ06:56

Матч чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Монпелье» перенесли из-за массовых протестов

Sportbox.RU06:56

Матч «ПСЖ» – «Монпелье» перенесен на другую дату по просьбе полиции

Советский спорт06:48

Матч «ПСЖ» - «Монпелье» перенесен из-за беспорядков в Париже

РИА Новости06:37

Матч «ПСЖ» — «Монпелье» перенесён из-за массовых протестов в Париже

Чемпионат06:29

Матч чемпионата Франции по футболу ПСЖ - «Монпелье» перенесен по просьбе полиции

ТАСС06:24

Матч «ПСЖ» - «Монпелье» перенесен из-за демонстраций в Париже

Спорт-Экспресс06:15
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