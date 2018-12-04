Футбол
Матч «ПСЖ» — «Монпелье» перенесён из-за массовых протестов в Париже
Матч «ПСЖ» — «Монпелье» перенесён из-за массовых протестов в ПарижеЧемпионат06:29
Матч 17-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» — «Монпелье», который должен был состояться 8 декабря, перенесён. Как сообщает официальный сайт лиги, решение было принято по просьбе парижской полиции. В настоящее время новая дата проведения матча неизвестна.
Чемпионат06:29
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 07:32, Ашберн
Футбол
Модрич: рад, что кто-то обычный может выиграть «Золотой мяч»
Обновлено в 07:13
Футбол
«Манчестер Сити» может быть исключен из Лиги чемпионов
"Манчестер Сити" может быть исключен из розыгрыша Лиги чемпионов в сезоне-2019/20, сообщает The Guardian.
Обновлено в 07:27
Футбол
Новый сезон РПЛ начнется 14 июля 2019 года
Сезон-2019/20, как утверждает источник, будет стартовать 14 июля 2019 года. Окончание чемпионата будет 17 или 24 мая 2020 года.
Обновлено в 07:27
Футбол
«Атлетик» отправил в отставку главного тренера
Эдуардо Бериццо покинул должность главного тренера «Атлетика» из Бильбао.
Обновлено в 07:25
Футбол
Эванс Кангва: «Игра с „Зенитом“ была принципиальная для меня»
Нападающий тульского «Арсенала» Эванс Кангва, оформивший дубль в матче с «Зенитом» (2:4), отметил принципиальность прошедшей встречи.
Обновлено в 06:30
Футбол
Икарди признан футболистом года в чемпионате Италии
Обновлено в 07:23
Футбол
Влашич третий раз подряд стал лучшим игроком месяца в составе ЦСКА
Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич признан лучшим игроком команды в ноябре.
Обновлено в 07:16
Футбол
Тарпищев раскритиковал Кафельникова из-за травли Глушакова
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поведение вице-президента организации Евгения Кафельникова.
Обновлено в 07:03
Футбол
Аспиликуэта продлил контракт с «Челси» до 2022 года
29-летний футболист подписал новое соглашение сроком до лета 2022 года. Аспиликуэта выступает за «Челси» с 2012 года.
Обновлено в 04:54
Футбол
Четыре футболиста «Енисея» не сыграют с ЦСКА из-за травм
Обновлено в 03:59
Футбол
Главный тренер ФК «Урожай» Евгений Калешин покинул пост
Обновлено в 06:55
Футбол
Буффон: «Я не рассматривал возможность перехода в „экзотическую“ лигу»
Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Буффон рассказал о причинах, почему он минувшим летом перешел из "Ювентуса" в парижский клуб.
Обновлено в 06:47
Футбол
Дмитрий Баринов: «Семин сказал, что не отпустит меня из „Локомотива“»
Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, что летом мог сменить клубную прописку.
Обновлено в 07:29
Футбол
Юный череповчанин расплакался на встрече с футболистом Головиным
С командой череповецких футболистов встретился полузащитник «Монако» Александр Головин, об этом сообщают РИА-новости.
Обновлено в 06:40
Футбол
Черчесов высказался о Кокорине и Мамаеве
Обновлено в 06:49