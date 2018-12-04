Футбол

Матч «ПСЖ» – «Монпелье» перенесен на другую дату по просьбе полиции
Советский спорт
06:48

Матч 17-го тура лиги 1 между ПСЖ и Монпелье должен был пройти 8 декабря, но по просьбе полиции перенесен на другую дату. Об этом сообщает пресс-служба французской лиги. Во Франции с середины ноября проходят массовые акции протеста против роста цен на автомобильное топливо.
Советский спорт06:48

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Матч чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Монпелье» перенесли из-за массовых протестов

Матч ТВ06:56

Матч «ПСЖ» – «Монпелье» перенесен на другую дату по просьбе полиции

Советский спорт06:48

Матч «ПСЖ» - «Монпелье» перенесен из-за беспорядков в Париже

РИА Новости06:37

Матч «ПСЖ» — «Монпелье» перенесён из-за массовых протестов в Париже

Чемпионат06:29

Матч чемпионата Франции по футболу ПСЖ - «Монпелье» перенесен по просьбе полиции

ТАСС06:24

Матч «ПСЖ» - «Монпелье» перенесен из-за демонстраций в Париже

Спорт-Экспресс06:15

Матч «ПСЖ» – «Монпелье» перенесен из-за протестов против повышения цен на бензин

Sports.ru07:29
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 09:04, Ашберн
Футбол

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Обновлено в 08:40
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РПЛ утвердило введение видеоповторов

Сегодня юридически утверждено общим собранием использование VAR.
Обновлено в 08:56
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«Спартак» сообщил о доказательствах ошибочного удаления Рассказова

Московский "Спартак" сделал официальное обращение в контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) и контрольно-квалификационную комиссию по судейству Российского футбольного союза (РФС) с просьбой пересмотреть и отменить красную карточку и дисквалификацию защитника команды Николая Рассказова, сообщается на официальном сайте "красно-белых".
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Футбол

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Обновлено в 08:11
Футбол

Бериссо покинул пост главного тренера «Атлетика»

В последнем поединке "Атлетик" проиграл "Леванте" со счетом 0:3. Исполнять обязанности главного тренера "Атлетика" после отставки Бериссо будет тренер резервистов Гаиска Гаритано, который ранее работал с "Депортиво" и "Эйбаром".
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Клопп оштрафован на 8 тысяч фунтов за празднование гола на поле

Футбольная ассоциация Англии вынесла решение по поводу поведения главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа на матче АПЛ с «Эвертоном» (1:0). Напомним, Клопп выбежал на поле после победного гола нападающего Дивока Ориги и начал обниматься с вратарем команды Алиссоном.
Обновлено в 08:53
Футбол

ФИФА распределила 10 миллионов долларов между клубами РПЛ

Международная федерация футбола (ФИФА) распределит между российскими клубами 10,3 миллиона долларов от доходов за чемпионат мира-2018 пропорционально участию игроков этих клубов в турнире, сообщается в релизе ФИФА.
Обновлено в 08:57
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Эванс Кангва: «Игра с „Зенитом“ была принципиальная для меня»

Нападающий тульского «Арсенала» Эванс Кангва, оформивший дубль в матче с «Зенитом» (2:4), отметил принципиальность прошедшей встречи.
Обновлено в 06:30
Футбол

Аспиликуэта продлил контракт с «Челси» до 2022 года

29-летний футболист подписал новое соглашение сроком до лета 2022 года. Аспиликуэта выступает за «Челси» с 2012 года.
Обновлено в 07:29
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Тарпищев раскритиковал Кафельникова из-за травли Глушакова

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поведение вице-президента организации Евгения Кафельникова.
Обновлено в 07:57
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Черышев восстановился после травмы и вернулся в основу «Валенсии»

Обновлено в 08:51
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Четыре футболиста «Енисея» не сыграют с ЦСКА из-за травм

Обновлено в 03:59
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Аллегри признан лучшим тренером года в Серии А

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри признан лучшим тренером года в итальянской Серии А. Об этом сообщает Football Italia.
Обновлено в 03:46
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Главный тренер ФК «Урожай» Евгений Калешин покинул пост

Обновлено в 08:08
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Футболисты «Ренна» устроили пьяную вечеринку перед матчем в Лиге Европы

Перед игрой Лиги Европы с «Яблонцем» футболисты «Ренна» устроили вечеринку в гостинице.
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