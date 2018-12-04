Матч 17-го тура лиги 1 между ПСЖ и Монпелье должен был пройти 8 декабря, но по просьбе полиции перенесен на другую дату. Об этом сообщает пресс-служба французской лиги. Во Франции с середины ноября проходят массовые акции протеста против роста цен на автомобильное топливо.

Матч «ПСЖ» – «Монпелье» перенесен на другую дату по просьбе полиции

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