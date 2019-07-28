Футбол
Матч «Оренбурга» и «Зенита» посетят около 6500 зрителейГазета.Ru 03:56
Встречу третьего тура Российской премьер-лиги между "Оренбургом" и петербургским "Зенитом" посетят около 6500 зрителей, сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых. Матч между командами пройдет в Оренбурге на стадионе "Газовик", вместимость которого составляет 7520 зрителей.
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