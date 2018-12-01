Футбол

Матч между «Крыльями Советов» и «Оренбургом» может быть отменен
REGNUM
03:51

Оренбург — Крылья Советов
сегодня
в 08:30
Чемпионат России
Стадион «Газовик»
Решение о проведении матча 16-го тура РПЛ между футбольными клубами «Крыльями Советов» (Самара) и «Оренбург» будет принято за час до его начала, сообщает 1 декабря официальный Twitter ПФК «Крылья советов».
REGNUM03:51

Подробнее о событии

Матч между «Оренбургом» и «Крыльями» может быть перенесен на резервный день

Матч ТВ04:14

Решение о проведении матча «Оренбург» — «Крылья Советов» примут в 15:30 мск

Sport24.ru03:05

«Оренбург» — «Крылья Советов», 1 декабря 2018: прямая трансляция матча 16 тура РПЛ

КП - Самара02:29

«Крылья Советов»: решение о проведении матча с «Оренбургом» примут в 15:30

Чемпионат01:23

Матч «Оренбург» - «Крылья Советов» под угрозой срыва

Евро-футбол.ру01:54

«Крылья Советов»: «Решение о проведении матча с „Оренбургом“ будет принято за час до игры»

Спорт-Экспресс03:28

«Крылья Советов»: «В день матча с „Оренбургом“ ожидается температура ниже минус 17 градусов»

Sportbox.RUвчера в 08:12
Показать все источники
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 04:43, Ашберн
Футбол

Вилья перешел в японский клуб, за который выступает Иньеста

Обновлено в 04:31
Футбол

УЕФА открыл дело против «Спартака» по итогам матча с «Рапидом»

Обновлено в 04:00
Футбол

Роналду изменял показания в деле об изнасиловании

Обновлено в 04:36
Футбол

«Наполи» отклонил предложение «МЮ» в 103 миллиона евро

Ранее итальянская сторона ответила отказом на предложение «МЮ» в 90 миллионов евро. В текущем сезоне серии А Калиду провел 13 матчей.
Обновлено в 04:04
Футбол

«Рома» начала переговоры с Конте

Итальянские СМИ сообщают, что римский клуб ведет переговоры с экс-главным тренером «Челси» Антонио Конте.
Обновлено в 04:32
Футбол

Бердыев покритиковал формат российского чемпионата

Обновлено вчера в 15:13
Футбол

Селихов: приход Кононова встряхнул «Спартак», добавил эмоций

Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов считает, что приход нового главного тренера Олега Кононова добавил команде эмоций.
Обновлено в 04:23
Футбол

Сысуев был признан лучшим игроком «Уфы» в ноябре по версии болельщиков

Форвард "Уфы" Дмитрий Сысуев стал лучшим игроком команды в ноябре по версии болельщиков. Об этом сообщил официальный Твиттер уфимцев.
Обновлено в 01:44
Футбол

Газзаев, Романцев и Семин получили премию «Честь и достоинство»

Знаменитые российские тренеры Валерий Газзаев, Олег Романцев и Юрий Семин в пятницу были награждены премией "Честь и достоинство" - "За вклад в развитие программ физкультуры и спорта и укрепление общегосударственной деятельности".
Обновлено в 04:07
Футбол

«Сент-Этьен» на своем поле разгромил «Нант» в чемпионате Франции

Футболисты "Сент-Этьена" нанесли поражение "Нанту" в домашнем матче 15-го тура чемпионата Франции.
Обновлено в 03:11
Футбол

«Вест Хэм» подпишет контракт с Насри, если тот похудеет

Ранее стало известно, что 31-летний Насри близок к подписанию краткосрочного контракта с "Вест Хэмом".
Обновлено в 01:00
Футбол

Камерун лишили права проведения Кубка Африки-2019

Конфедерация футбола Африки (CAF) лишила Камерун права принять Кубок Африки в следующем году.
Обновлено в 02:28
Футбол

«Эйбар» уступил «Райо Вальекано»

Обновлено вчера в 17:11
Футбол

«Майнц» на выезде обыграл «Фортуну» с минимальным счетом

Обновлено вчера в 18:28
Футбол

Рейна: «Надеюсь, что „Милану“ удастся попасть в четверку»

Что же касается «Милана», то надеюсь, что нам удастся попасть в четверку и, возможно, выиграть Кубок.
Обновлено в 00:42
ещё по теме
Главное