Футбол
Матч между «Крыльями Советов» и «Оренбургом» может быть отменен
Матч между «Крыльями Советов» и «Оренбургом» может быть отмененREGNUM03:51
Чемпионат России
Стадион «Газовик»
Решение о проведении матча 16-го тура РПЛ между футбольными клубами «Крыльями Советов» (Самара) и «Оренбург» будет принято за час до его начала, сообщает 1 декабря официальный Twitter ПФК «Крылья советов».
REGNUM03:51
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«Крылья Советов»: «В день матча с „Оренбургом“ ожидается температура ниже минус 17 градусов»
Sportbox.RUвчера в 08:12
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