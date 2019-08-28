Матч 3-го тура французской Лиги 1 между «Ниццей» и «Марселем» был прерван на 25-й минуте игры, сообщают французские СМИ. Главный арбитр встречи Клеман Тюрпен решил приостановить встречу из-за гомофобного баннера, вывешенного на одной из трибун болельщиками хозяев.

Экономика Акции ЛСР с 20 сентября войдут в базу расчета индексов Мосбиржи и РТС Акции "Группы ЛСР" с 20 сентября войдут в базу расчета индексов Московской биржи и РТС, сообщается в четверг на сайте торговой площадки.

Футбол В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.

Здоровье Главврачи тагильских больниц отстранены от работы на время проверки Главные врачи двух больниц Нижнего Тагила отстранены от занимаемых должностей на время проверки в связи с решением нескольких хирургов написать заявления на увольнение.

Происшествия Двое рабочих сорвались с высоты 14 метров в Забайкалье Рабочие упали с высоты 14 м. "Один из них погиб на месте, второго увезли в краевую клиническую больницу № 4 в городе Краснокаменске с открытой черепно-мозговой травмой", — цитирует агентство своего собеседника.

Технологии Поисковиков обяжут удалять ссылки на пиратские сайты в течение 6 часов В России могут принять закон, обязывающий поисковые сервисы удалять ссылки на пиратский контент в течение шести часов после появления их в специальном реестре.

Армия и оружие СК России заочно обвинил командира ВСУ по делу об обстрелах в Донбассе Российские следователи заочно обвинили командира 24 отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины Валерия Гудзя по делу об обстрелах украинскими военными нескольких гражданских объектов Донбасса, сообщается на сайте СК РФ.

Политика Эрдоган не исключил покупку Су-35 и Су-57 вместо F-35 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что Анкара купит российские истребители Су-35 и Су-57 вместо американских F-35, сообщил телеканал Haberturk.

Политика Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.

Общество Москвичей ждет теплая осень и поздняя зима Синоптики пообещали теплую осень и позднюю зиму в Москве, о чем сообщил РИА «Новости» специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Политика Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.

Политика Суд Новосибирска отказался снять с выборов действующего мэра 27 августа кандидат на должность мэра от партии «Справедливая Россия», бывший вице-губернатор Новосибирской области Виктор Козодой подал иск об отмене регистрации на выборы выдвинувшегося на второй срок Локтя.

Происшествия Суд арестовал двух полицейских по делу об изнасиловании в Анапе Городской суд Анапы принял решение о заключении под стражу двух полицейских, обвиняемых в принуждении к сексу 17-летней спортсменки, сообщил адвокат одного из фигурантов дела Юрий Гапеев.

Происшествия На Ставрополье после ДТП с маршруткой в больницу попали 15 человек В Ставропольском крае в результате ДТП в больницу доставлено 15 пассажиров микроавтобуса, в том числе пятеро несовершеннолетних.

Политика Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине Президент США Дональд Трамп поручил пересмотреть программу оказания военной помощи Украине, размер которой в 2019 финансовом году составил $250 млн.

Общество Минпросвещения разработало кодекс профессиональной этики для учителей Минпросвещения России и Общероссийский профсоюз образования подготовил положение о нормах профессиональной этики педагогов, в котором учителям рекомендуется воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.

Происшествия Число погибших при обрушении дома под Львовом возросло до восьми Спасатели обнаружили восемь погибших под завалами обрушившегося дома в Дрогобыче Львовской области, среди них - один ребенок, сообщает пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Армия и оружие В ДНР заявили об обстреле со стороны ВСУ В Народной милиции ДНР сообщили об обстреле со стороны ВСУ по районам населенного пункта Крутая Балка, подконтрольного самопровозглашенной Донецкой Народной Республике.

Политика На выборах в МГД Навальный намерен приписать чужие победы себе В представленном списке "умного голосования" 17 "одобренных" Навальным кандидатов идут с пометкой "имеет наибольшие шансы", а двое и вовсе являются действующими депутатами МГД.

Интернет Telegram решил начать тестировать публично свой блокчейн 1 сентября Компания Telegram Павла Дурова планирует начать 1 сентября публичный тест своего блокчейна – TON (Telegram open network), пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

Политика Ученый объяснил, почему Гитлер не создал атомную бомбу Советник директора Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и историк отечественного атомного проекта Андрей Гагаринский объяснил, почему нацистская Германия не смогла создать свое ядерное оружие.