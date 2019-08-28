Футбол

Sport24.ruSport24.ruМатч «Ницца» — «Марсель» был прерван из-за гомофобного баннера

Матч 3-го тура французской Лиги 1 между «Ниццей» и «Марселем» был прерван на 25-й минуте игры, сообщают французские СМИ. Главный арбитр встречи Клеман Тюрпен решил приостановить встречу из-за гомофобного баннера, вывешенного на одной из трибун болельщиками хозяев.
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Матч «Ницца» – «Марсель» прерван из-за гомофобских баннеров и кричалок (видео)

Советский спорт17:29

Во Франции из-за гомофобии прерывают матчи. Лига запрещает баннеры и песни, фанатам плевать

Sport24.ru17:35

Матч «Ницца» - «Марсель» прерывался из-за гомофобного баннера

Евро-футбол.ру16:15

Арбитр остановил матч «Ницца» — «Марсель» из-за гомофобного баннера

Матч ТВ16:45

Арбитр остановил матч «Ницца» — «Марсель» из-за гомофобного баннера

Sportbox.RU16:45

Матч «Ницца» – «Марсель» останавливали в первом тайме из-за гомофобного баннера

Бомбардир.ру18:03

Судья из-за гомофобного баннера останавливал матч «Ницца» – «Марсель»

Sports.ru15:43
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