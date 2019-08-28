Футбол
Sport24.ruМатч «Ницца» — «Марсель» был прерван из-за гомофобного баннера
Матч 3-го тура французской Лиги 1 между «Ниццей» и «Марселем» был прерван на 25-й минуте игры, сообщают французские СМИ. Главный арбитр встречи Клеман Тюрпен решил приостановить встречу из-за гомофобного баннера, вывешенного на одной из трибун болельщиками хозяев.
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Армия и оружие
Россия атаковала турецких военных в Сирии
Любое передвижение турецких военных в зоне Идлиба согласовывается с российской стороной в режиме реального времени, можно сказать.
Свободная Пресса 13:51
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Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
ТАСС 16:58
Технологии
Поисковикам в России запретят выдавать ссылки на пиратский контент
Поисковые системы в России обяжут подключаться к специальному реестру пиратских ссылок и удалять их в течение шести часов после появления в списке.
Ридус 19:08
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Украинский суд освободил Кирилла Вышинского
Lenta.ru 06:28
Космос
В созвездии Девы нашли планету в три раза массивнее Юпитера
Объект под названием HR 5183 b в три раза массивнее Юпитера и движется по невероятно длинной орбите вокруг своей звезды.
МИР 24 01:52
Происшествия
Неизвестные ворвались в Театр.doc и сорвали спектакль о геях
Организованная группа неизвестных в среду вечером ворвалась в московский Театр.doc и сорвала спектакль "Выйти из шкафа", посвященный проблемам современных российских геев, сообщила режиссер Анастасия Патлай "Интерфаксу".
Интерфакс 15:19
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В ГИБДД предложили ограничить скорость при перевозке детей
Российская газета 10:21
Происшествия
Автогонщица из США разбилась при попытке побить рекорд скорости
Автогонщица Джесси Комбз погибла при попытке превзойти собственный рекорд скорости — 768 километров в час.
BFM.ru 16:20
Экономика
В России зафиксировали рост уровня бедности
Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в I полугодии 2019 года увеличилась на 0,2 млн человек по сравнению с I полугодием 2018 года и составила 19,8 млн человек, уровень бедности вырос до 13,5% с 13,3%, сообщил во вторник Росстат.
Интерфакс вчера в 14:42
Космос
Учёные: Недостаток массы не мешал древним белым карликам взрываться
Науке известно, что звёзды похожие на Солнце со временем трансформируются в белых карликов, являющихся тусклыми и плотными по своим свойствам, при этом по размеру они становятся как Земля, а массой могут, как превосходить главное светило солнечной системы, так и уступать ему в этом.
HotGeo 10:50
Экономика
200 компаний попросили Трампа отменить пошлины на китайские товары
Более 200 крупных компаний, включая Adidas, Nike, Crocs и Converse, направили президенту США Дональду Трампу письмо с предложением отменить новые пошлины на китайские товары, которые должны вступить в силу в ближайшее воскресенье.
Московский Комсомолец 18:57
Кино
Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»
Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости 10:31
Политика
Гройсман записал видеообращение перед уходом с поста премьера Украины
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман записал перед уходом с поста главы правительства видеообращение к своему преемнику и гражданам Украины.
РБК 14:52
Политика
В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях для диалога с Россией.
РИА Новости 12:02
Кино
Вышел трейлер фильма «Прачечная» с Мерил Стрип
РИА Новости 12:13
Наука
Ученые МГУ раскрыли причины масштабных наводнений в Европе и России
Ученые-климатологи выяснили причины масштабных наводнений в Европе и паводков на территории европейской части России.
Ugpressa.ru 14:51
Общество
Собака нашла хитрый способ выпрашивать еду у прохожих и прославилась
Чонгплаполкулсэд считает, что таким образом Гае выпрашивает у людей еду.
Lenta.ru 13:10
Происшествия
После обрушения стены здания в Новосибирске задержали трех человек
В Новосибирске задержали трех человек после обрушении стены здания, в результате которого погибли три человека.
Дождь 10:32
Происшествия
СК возбудил дело после ДТП на западе Москвы, в котором погибла девочка
Следователи возбудили уголовное дело по факту смертельного наезда Range Rover на девочку на западе Москвы.
ТАСС 12:57
Экономика
Долги по пошлинам и налогам на временно ввозимые автомобили превысили 8,5 млрд рублей
Сумма задолженности по таможенным пошлинам и налогам на временно ввозимые в РФ автомобили превысила 8,5 млрд рублей, говорится в отчете Счетной палаты РФ о результатах контрольного мероприятия по проверке деятельности таможенных органов в 2016-2018 годах.
ТАСС 17:13
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Пострадавшая в Турции девочка из России умерла
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Интернет
Telegram решил начать тестировать публично свой блокчейн 1 сентября
Компания Telegram Павла Дурова планирует начать 1 сентября публичный тест своего блокчейна – TON (Telegram open network), пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.
Интерфакс 11:05
Политика
Коломойский предложил снять часть санкций с России
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает разумным Киеву снять часть санкций с Москвы, введенных из-за ситуации в Донбассе.
Коммерсантъ 04:48
Экономика
Эксперты не видят логики в идее допуска к арктическому шельфу иностранцев и частников
Предложение о допуске к работе на арктическом шельфе иностранных и частных российских компаний вряд ли будет принято руководством страны, считает политолог Леонид Крутаков.
Газета.Ru 14:28
Футбол
«Спартак» предлагает 9 миллионов евро за форварда «Галатасарая»
В среду, 28-го августа, Fanatik утверждает, что руководство красно-белых предлагает турецкой команде за трансфер 27-летнего футболиста девять миллионов евро.
Sport.ru 11:14
Авто
Обновленный универсал Volvo V90 впервые попал на фото
Фотошпионы впервые заметили и сняли обновлённый универсал Volvo V90.
За рулем Кубань 10:55
Политика
Захарова назвала нелегитимными новые антироссийские санкции США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала вступление в силу второго пакета антироссийских санкций США по делу Скрипалей.
Аргументы и Факты 11:24