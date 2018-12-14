Футбол

Матч «Лион» — «Монако» начнётся на восемь часов позже
Чемпионат
вчера в 10:23

Начало матча 18-го тура французской Лиги 1 «Лион» — «Монако» было перенесено на восемь часов вперёд.
Чемпионатвчера в 10:23

Подробнее о событии

Начало матча «Лион» - «Монако» перенесли на восемь часов вперед

Soccer.ruвчера в 10:53

Начало матча чемпионата Франции «Лион» - «Монако» перенесено на 8 часов

РИА Новостивчера в 10:45

Матч «Лион» - «Монако» перенесён на восемь часов вперёд

Евро-футбол.рувчера в 10:35

Матч «Лион» — «Монако» начнётся на восемь часов позже

Чемпионатвчера в 10:23

Начало матча «Лион» — «Монако» перенесено на 8 часов

Матч ТВвчера в 10:20

Начало матча «Лион» — «Монако» перенесено на 8 часов

Sportbox.RUвчера в 10:20

Начало матча «Лион» - «Монако» перенесли на восемь часов вперед

Спорт-Экспрессвчера в 09:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 01:15, Ашберн
Футбол

Моуриньо: «Последние годы МЮ успешно играет с „Ливерпулем“»

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо поделился ожиданиями от выездной встречи с "Ливерпулем" в 17-м туре АПЛ.
Обновлено вчера в 22:26
Футбол

УЕФА оштрафовал «Спартак» на 55 тысяч евро за поведение болельщиков

УЕФА, рассмотрев оба дела, оштрафовал клуб на 27 тысяч евро по итогам матча с "Рейнджерс" и на 28 тысяч евро за игру с "Рапидом".
Обновлено вчера в 11:40
Футбол

Скелотто покидает пост тренера «Бока Хуниорс»

Президент "Бока Хуниорс" Даниэль Анхелиси рассказал, что главный тренер Гильермо Скелотто покидает свой пост.
Обновлено в 00:22
Футбол

«Сельта» не смогла на своем поле обыграть «Леганес»

Футболисты Сельты сыграли вничью с Леганесом (0:0) в матче 16-го тура чемпионата Испании.
Обновлено вчера в 17:29
Футбол

Неймар: Ближайшие четыре года посвящу подготовке к чемпионату мира

Игрок намерен выступить на следующем мундиале, который пройдёт в Катаре, и хочет посвятить подготовке к соревнованиям ближайшие четыре года.
Обновлено в 00:29
Футбол

Перес попросил Солари урегулировать отношения с Иско

Президент «Реала» Флорентино Перес попросил главного тренера команды Сантьяго Солари наладить отношения с полузащитником Иско, сообщает Marca.
Обновлено вчера в 15:37
Футбол

«Вольфсбург» переиграл «Нюрнберг»

Обновлено вчера в 16:29
Футбол

Салах: «Хочу в 2019 году выиграть трофей с „Ливерпулем“»

В следующем году хочу выиграть трофей с "Ливерпулем". Поэтому я каждый день стараюсь превозмогать себя, чтобы помочь команде достичь успеха.
Обновлено вчера в 13:34
Футбол

Кэйхилл может сменить «Челси» на «Фулхэм»

Защитник "Челси" Гэри Кэйхилл в зимнее трансферное окно может сменить клуб.
Обновлено вчера в 18:54
Футбол

Олег Романцев: «Не верю, что капитанская повязка Глушакова – сговор»

Бывший главный тренер "Спартака", многократный чемпион России Олег Романцев в интервью "СЭ" признался, что не верит в сговор при выборе капитаном красно-белых Дениса Глушакова.
Обновлено вчера в 20:30
Футбол

«Манчестер Сити» не собирается покупать новых футболистов зимой

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что клуб не планирует никого покупать этой зимой.
Обновлено вчера в 09:25
Футбол

«Манчестер Юнайтед» интересуется 18-летним защитником «Галатасарая»

Защитник «Галатасарая» Озан Кабак попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед» Об этом сообщает Aksam.
Обновлено вчера в 20:38
Футбол

Аллегри: «Роналду не сыграет в одном из ближайших матчей „Ювентуса“»

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что форвард команды Криштиану Роналду пропустит один из ближайших матчей Серии А.
Обновлено вчера в 12:10
Футбол

«Рому» может возглавить Блан или Жардим

По информации Corriere dello Sport, возглавить римскую команду могут Лоран Блан или Леонарду Жардим.
Обновлено вчера в 18:13
Футбол

Сборная России начнет отбор на Евро матчами в Брюсселе и Астане

Первый матч квалификации пройдет 21 марта 2019 года со сборной Бельгии. Встреча состоится на стадионе имени короля Бодуэна в Брюсселе.
Обновлено вчера в 13:59
Главное