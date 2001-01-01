Футбол

«Локомотив» смог вырвать победу у «Крыльев Советов» в матче РПЛОреанда-Новости 11:42

Крылья Советов — Локомотив
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
13′
Рифат Жемалетдинов
16′
Федор Смолов
17′
Дмитрий Баринов
Александр Анюков
21′
Никита Чернов
58′
Александр Анюков
Антон Зиньковский
66′
Максим Карпов
71′
Артем Тимофеев
Раду Гынсарь
74′
Срджан Мияйлович
Деян Радоньич
79′
Александр Гацкан
84′
85′
Ведран Чорлука
Мурило Серкейра
Деян Радоньич
86′
Александр Соболев
88′
90′+4′
Гжегож Крыховяк
Московский «Локомотив» смог победить самарские «Крылья Советов» в игре четвёртого тура Российской премьер-лиги. Игра закончилась со счётом 2-1 в пользу железнодорожников.
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