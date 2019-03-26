Футбол
Матч «Крыльев Советов» с «Арсеналом» рассудит Алексей МатюнинВолга Ньюс 03:08
Ранее Алексей Матюнин судил 12 игр с участием "Крыльев Советов". Из них выиграть самарцам удалось лишь одну. Восемь раз волжане проиграли и трижды сыграли вничью.
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Авто
Минсельхоз отметил рост заимствования российских брендов в Китае
С аналогичной проблемой, отметила Лут, столкнулись и российские кондитерские компании, под брендами которых также продают продукцию китайские компании.
Обновлено в 06:35
Общество
В Москве зафиксировали самый теплый день с начала года
Обновлено в 07:20
Общество
Путину регулярно докладывают о положении в «китовой тюрьме»
Разрешить проблему "китовой тюрьмы" в Приморье одномоментно невозможно, но Владимиру Путину регулярно докладывают о ситуации с животными, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Коллектор ради премии выложил порно с участием ребенка должника
В Хабаровске взяли под стражу 38-летнего коллектора, который так увлекся выбиванием долга, что опубликовал порнографический фотоколлаж с изображением ребенка нерадивого заемщика, сообщает региональное управление СКР.
Обновлено в 04:33
Авто
Skoda Octavia получила новую версию
Skoda Octavia в версии Dynamic+ получила 17-дюймовые легкосплавные колеса Trius черного цвета.
Обновлено в 06:46
Экономика
Доходы граждан все чаще уходят на погашение долгов
Доходы граждан все чаще уходят на погашение долгов По итогам февраля почти у каждого шестого заемщика в России соотношение платежа по всем кредитам и займам к доходу (pay to income, PTI) превышало 50%, свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Обновлено вчера в 18:17
Происшествия
В Петербурге завели дело после гибели мальчика, провалившегося под лед
Возбуждено уголовное дело по факту гибели мальчика, провалившегося под лед Невы в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте регионального СК.
Обновлено в 06:56
Политика
В Венесуэле объявили выходной в связи с отключением электричества
Правительство Венесуэлы приняло решение отменить рабочий день и занятия в учебных заведениях во вторник из-за отключения электричества в большинстве штатов страны.
Обновлено в 07:20
Политика
Депутат Европарламента назвал требования Прибалтики к России смешными
Депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин поделился мнением о требованиях Прибалтики к России возместить ущерб от "советской оккупации".
Обновлено в 04:20
Армия и оружие
Разведка США надеется, что «Посейдоны» не скоро поступят в армию РФ
Атомные подводные беспилотные аппараты «Посейдон» смогут поступить в армию России на вооружение не раньше 2027 года.
Обновлено вчера в 22:18
Автоспорт
Мик Шумахер сядет за руль Ferrari на тестах в Бахрейне
Обновлено вчера в 08:21
Спорт
Загитова за сезон заработала более 130 тысяч долларов
За участие и победы на этапах Гран-при россиянка заработала 54 тысяча долларов, еще 16 тысяч Загитова получила за серебряную награду чемпионата Европы.
Обновлено в 04:42
Политика
Стало известно об испытаниях нового крыла для МС-21
Напомним, в начале года стало известно, что санкции США перекрыли поставки из Америки и Японии материалов для композитного крыла самолета МС-21, что сдвинуло срок выпуска первых серийных самолетов МС-21.
Обновлено в 01:47
Футбол
Комитет РФС по этике оштрафовал Погребняка на 250 тысяч рублей
Павел Погребняк оштрафован на 250 тысяч рублей и условно дисквалифицирован до конца сезона-2018/19 за высказывание в адрес темнокожих футболистов.
Обновлено в 08:05
Общество
Недовольного Шестуна удалили из суда
Обновлено в 08:05
Единоборства
Нурмагомедов отреагировал на уход Макгрегора из MMA
Обновлено в 06:58
Происшествия
Александр Кокорин пожаловался в ЕСПЧ
Адвокаты футболиста Александра Кокорина подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Обновлено в 06:11
Происшествия
В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ
Источник в правоохранительных органах проинформировал об обнаружении в московской квартире тела генерал-майора ФСБ.
Обновлено в 03:24
Общество
В Росгвардии попросили не считать их бойцов «монстрами с палкой»
Ранее 26 марта глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что в ведомстве сформировали специальную морскую бригаду для охраны Крымского моста.
Обновлено в 07:42
Политика
Reuters: Тереза Мэй может назвать дату своей отставки 27 марта
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может назвать дату своей отставки в среду, 27 марта.
Обновлено в 07:43
Футбол
Кержаков стал послом Санкт-Петербурга на Евро-2020
Обновлено в 05:39
Теннис
Медведев вышел в четвёртый круг Miami Open и сыграет с Федерером
В четвёртом круге турнира Медведев сыграет со швейцарским теннисистом Роджером Федерером.
Обновлено в 01:24
Происшествия
Неизвестные похитили возле Кремля кабель правительственной связи
В центре Москвы неизвестные лица совершили хищение кабеля правительственной связи, сообщает 26 марта «Московский комсомолец» со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 04:24
Наука
Представлена безопасная противозачаточная таблетка для мужчин
Ученые из Вашингтонского университета выступили с докладом, в котором сообщили об успешных клинических испытаниях противозачаточного препарата для мужчин.
Обновлено в 03:20
Армия и оружие
Россия не повезет военные самолеты и вертолеты на авиасалон в Ле-Бурже
Ранее в прессе появлялись сообщения, что на Парижском авиасалоне в Ле-Бурже может пройти международная презентация российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено в 05:56
Экономика
Медведев пообещал не повышать налоги в ближайшие шесть лет
Внесение неналоговых платежей в Налоговый кодекс не приведет к увеличению фискальной нагрузки, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на расширенной коллегии Минфина.
Обновлено в 06:45
Интернет
В сети появилось «кладбище» всех закрытых проектов Google
В сети появился сайт Killed by Google, на котором размещены в общей сложности 149 закрытых проектов известного IT-гиганта.
Обновлено в 08:10