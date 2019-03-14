Футбол

Матч «Краснодар» – «Валенсия» посетили 35074 болельщикаSports.ru 15:33

Краснодар — Валенсия
1 – 1
Матч завершён
Лига Европы, 1/8 Финала, сегодня
Стадион «Краснодар»
15′
Жоффри Кондогбиа
Маурисио Перейра
30′
Ари
Дмитрий Стоцкий
30′
58′
Рубен Собрино
Родриго Морено
70′
Санти Мина
Гонсалу Гедеш
75′
Карлос Солер
Сергей Петров
Магомед Сулейманов
75′
Юрий Газинский
78′
Магомед Сулейманов
85′
88′
Карлос Солер
Кевин Гамейро
Маурисио Перейра
Иван Таранов
90′+1′
90′+3′
Гонсалу Гедеш
90′+3′
Гонсалу Гедеш
90′+4′
Кевин Гамейро
«Краснодар» принимает «Валенсию» (0:0, второй тайм) в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Матч собрал на стадионе 35074 болельщика.
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Краснодар - Валенсия 14 марта 2019: Прямая онлайн-трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги Европы

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