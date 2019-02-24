Футбол
Матч «Истанбула» Кудряшова против «Бурсаспора» перенесенМатч ТВ вчера в 11:46
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Футбол
«Манчестер Сити» завоевал Кубок лиги второй год подряд
"Манчестер Сити" завоевал Кубок английской лиги, обыграв "Челси" в серии пенальти.
Обновлено в 14:20
Происшествия
Отсидевшему в тюрьме 39 лет невиновному американцу выплатят $21 млн
Власти Калифорнии выплатят $21 млн американцу, который по ошибке отсидел в тюрьме 39 лет, передает АВС News.
Обновлено в 14:21
Музыка
Права на песню Maruv на Евровидении принадлежат российской компании
Права на песню "Siren Song", с которой певица Maruv намерена представить Украину на Евровидении, принадлежат российской компании Warner Music Russia, сообщается на сайте украинского "Телеканала 24" со ссылкой на данные Apple Music.
Обновлено в 15:13
Политика
Явка на парламентских выборах в Молдавии превысила 47%
Обновлено в 12:32
Политика
Жители японской Окинавы проголосовали против сохранения базы ВВС США
В префектуре Окинава на юге Японии большинство жителей, принимавших участие в референдуме 24 февраля, проголосовали против планов правительства по сохранению авиабазы американской морской пехоты Футэмма в пределах региона.
Обновлено в 07:00
Спорт
Третьяков выиграл общий зачёт Кубка мира по скелетону
Российский скелетонист Александр Третьяков стал победителем общего зачёта Кубка мира сезона-2018/19.
Обновлено в 13:11
Театры
Театр Вахтангова заменил спектакль из-за плохого самочувствия Ланового
Театр Вахтангова 24 февраля заменил спектакль "Посвящение Еве" из-за плохого самочувствия народного артиста СССР Василия Ланового, передает телеканал Москва 24.
Обновлено в 14:58
Политика
На границе Венесуэлы продолжаются столкновения
Беспорядки зафиксированы в бразильском городе Пакарайма, близ которого пролегает межгосударственная граница.
Обновлено в 14:29
Футбол
«Ростов» обыграл «Краснодар» и вышел в полуфинал Кубка России
«Ростов» с минимальным счётом обыграл «Краснодар» в ответном матче и впервые с 2014-го пробился в полуфинал Кубка России по футболу.
Обновлено в 14:32
Политика
Голикова рассказала, как рассчитывала пенсии с Путиным «в столбик»
Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что перед посланием к Федеральному собранию рассчитывала с президентом России Владимиром Путиным пенсии "в столбик".
Обновлено в 09:54
Общество
В Москве прошел марш памяти Бориса Немцова
В Москве завершился марш памяти политика Бориса Немцова, который был убит четыре года назад в центре столицы.
Обновлено в 07:38
Гаджеты
Huawei презентовала смартфон Mate X со складывающимся экраном
Китайская компания Huawei в воскресенье анонсировала новый складной смартфон Huawei Mate X с поддержкой технологии 5G, сообщается в официальном аккаунте Huawei в Weibo.
Обновлено в 11:25
Армия и оружие
Американский самолет провел разведку вблизи Крыма
Самолет ВМС США провел разведку в районе Керченского пролива и Севастополя. Об этом свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов.
Обновлено в 13:44
Политика
Актер Серебряков обвинил Россию в «разжигании войн»
Обновлено вчера в 08:15
Политика
Горячая линия спасёт Россию и США от кибервойны
США рассматривают возможность использования горячей линии между Вашингтоном и Москвой для решения споров в киберпространстве.
Обновлено в 14:19
Происшествия
В Бангладеш неизвестный попытался захватить пассажирский самолет
В международном аэропорту Шах-Аманат в городе Читтагонг на юго-востоке Бангладеш арестовали вооруженного мужчину, который попытался захватить пассажирский самолет.
Обновлено в 10:07
Политика
Президент Эстонии поддержала полный отказ от русского языка в школах
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд поддержала полный переход образования в стране на эстонский язык,передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:26
Происшествия
В Москве ограбили наркологическую клинику Стаса Пьехи
Обновлено в 07:24
Происшествия
В Астраханской области мужчина открыл стрельбу по полицейским
Неизвестный мужчина открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов в Астраханской области.
Обновлено в 10:11
Политика
Украина в рекламе ПВО «сбила» МиГ-29
Украинская компания Spetstechnoexport на выставке Aero India 2019 в рекламе системы ПВО С-125М "Печора" "сбила" самолет, по очертаниям похожий на МиГ-29,передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:08
Происшествия
Сообщение о пожаре в музее Пушкина не подтвердилось
В результате сообщение о пожаре не подтвердилось, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.
Обновлено в 12:31
Шоу-бизнес
Георгия Данелию ввели в искусственную кому
Врачи ввели 88-летнего режиссера Георгия Данелию в искусственную кому для стабилизации дыхания, сообщила РИА Новости его супруга Галина Юркова-Данелия.
Обновлено в 10:03
Армия и оружие
Российского посла вызвали в МИД Швеции из-за инцидента с Су-27
МИД Швеции вызвал посла России Виктора Татаринцева после инцидента с участием российского и шведского военных самолетов над Балтикой, сообщает телеканал SVT.
Обновлено в 08:19
Кино
24 февраля в США состоится церемония вручения премии «Оскар-2019»
В России трансляцию можно будет посмотреть в ночь на понедельник Церемония вручения премии "Оскар-2019" состоится в Лос-Анджелесе вечером 24 февраля.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Загадочная смерть кита посреди бразильского леса озадачила ученых
В бразильском лесу обнаружили мертвого горбатого кита. Об этом сообщает портал LiveLeak.
Обновлено в 11:38