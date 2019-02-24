Футбол

Матч «Истанбула» Кудряшова против «Бурсаспора» перенесенМатч ТВ вчера в 11:46

Напомним, цвета «Истанбула» защищает российский защитник Федор Кудряшов.
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«Истанбул Башакшехир» разгромил «Бурсаспор», Кудряшов отыграл весь матч

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«Истанбул» разгромил «Бурсаспор», Кудряшов отыграл весь матч

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Игрушка президента. В какой клуб перебрался Федор Кудряшов

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«Истанбул» Кудряшова победил «Бурсаспор»

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Sport24.ru12:59
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Футбол

«Манчестер Сити» завоевал Кубок лиги второй год подряд

"Манчестер Сити" завоевал Кубок английской лиги, обыграв "Челси" в серии пенальти.
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Обновлено в 14:21
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Права на песню "Siren Song", с которой певица Maruv намерена представить Украину на Евровидении, принадлежат российской компании Warner Music Russia, сообщается на сайте украинского "Телеканала 24" со ссылкой на данные Apple Music.
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В префектуре Окинава на юге Японии большинство жителей, принимавших участие в референдуме 24 февраля, проголосовали против планов правительства по сохранению авиабазы американской морской пехоты Футэмма в пределах региона.
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Третьяков выиграл общий зачёт Кубка мира по скелетону

Российский скелетонист Александр Третьяков стал победителем общего зачёта Кубка мира сезона-2018/19.
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Театр Вахтангова заменил спектакль из-за плохого самочувствия Ланового

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Обновлено в 14:58
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На границе Венесуэлы продолжаются столкновения

Беспорядки зафиксированы в бразильском городе Пакарайма, близ которого пролегает межгосударственная граница.
Обновлено в 14:29
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«Ростов» обыграл «Краснодар» и вышел в полуфинал Кубка России

«Ростов» с минимальным счётом обыграл «Краснодар» в ответном матче и впервые с 2014-го пробился в полуфинал Кубка России по футболу.
Обновлено в 14:32
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Голикова рассказала, как рассчитывала пенсии с Путиным «в столбик»

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что перед посланием к Федеральному собранию рассчитывала с президентом России Владимиром Путиным пенсии "в столбик".
Обновлено в 09:54
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В Москве прошел марш памяти Бориса Немцова

В Москве завершился марш памяти политика Бориса Немцова, который был убит четыре года назад в центре столицы.
Обновлено в 07:38
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Huawei презентовала смартфон Mate X со складывающимся экраном

Китайская компания Huawei в воскресенье анонсировала новый складной смартфон Huawei Mate X с поддержкой технологии 5G, сообщается в официальном аккаунте Huawei в Weibo.
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Мать певиц из украинского дуэта Anna Maria оценила их позицию по Крыму

Обновлено в 08:59
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Американский самолет провел разведку вблизи Крыма

Самолет ВМС США провел разведку в районе Керченского пролива и Севастополя. Об этом свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов.
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Обновлено вчера в 08:15
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Горячая линия спасёт Россию и США от кибервойны

США рассматривают возможность использования горячей линии между Вашингтоном и Москвой для решения споров в киберпространстве.
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В Бангладеш неизвестный попытался захватить пассажирский самолет

В международном аэропорту Шах-Аманат в городе Читтагонг на юго-востоке Бангладеш арестовали вооруженного мужчину, который попытался захватить пассажирский самолет.
Обновлено в 10:07
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Президент Эстонии поддержала полный отказ от русского языка в школах

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Обновлено в 07:24
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В Астраханской области мужчина открыл стрельбу по полицейским

Неизвестный мужчина открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов в Астраханской области.
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Украинская компания Spetstechnoexport на выставке Aero India 2019 в рекламе системы ПВО С-125М "Печора" "сбила" самолет, по очертаниям похожий на МиГ-29,передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:08
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Сообщение о пожаре в музее Пушкина не подтвердилось

В результате сообщение о пожаре не подтвердилось, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.
Обновлено в 12:31
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Во время протестов в Венесуэле ранили журналистку проекта RT Redfish

Обновлено в 08:33
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Георгия Данелию ввели в искусственную кому

Врачи ввели 88-летнего режиссера Георгия Данелию в искусственную кому для стабилизации дыхания, сообщила РИА Новости его супруга Галина Юркова-Данелия.
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Бортпроводники и пилоты рассказали о тайных кодовых словах на борту

Обновлено в 14:07
Армия и оружие

Российского посла вызвали в МИД Швеции из-за инцидента с Су-27

МИД Швеции вызвал посла России Виктора Татаринцева после инцидента с участием российского и шведского военных самолетов над Балтикой, сообщает телеканал SVT.
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Украинская журналистка резко раскритиковала участников Майдана

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24 февраля в США состоится церемония вручения премии «Оскар-2019»

В России трансляцию можно будет посмотреть в ночь на понедельник Церемония вручения премии "Оскар-2019" состоится в Лос-Анджелесе вечером 24 февраля.
Обновлено в 05:36
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Загадочная смерть кита посреди бразильского леса озадачила ученых

В бразильском лесу обнаружили мертвого горбатого кита. Об этом сообщает портал LiveLeak.
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Бурсаспор
Турецкий футбольный клуб
Турецкий футбольный клуб из Бурсы, основанный в 1963 году.
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