Футбол

Матч ФК «Краснодар» и «Рубин» обслужит арбитр МоскалевКубанские новости 13:52

Матч пройдет в воскресенье на домашней арене «Краснодара» в 14.00 мск, сообщает пресс-служба РФС. Как ранее сообщали «Кубанские новости», 26 мая в матче заключительного 30-го тура чемпионата России «Краснодар» на своем стадионе примет казанский «Рубин».
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Матч между «Зенитом» и «Енисеем» обслужит Алексей Сухой

Невские Новости15:38

Алексей Сухой назначен главным арбитром матча между «Зенитом» и «Енисеем»

Петербургский дневник17:39

Москалев рассудит матч между «Краснодаром» и «Рубином» в 30-м туре РПЛ

РИА Новости10:58

Матч ФК «Краснодар» и «Рубин» обслужит арбитр Москалев

Кубанские новости13:52

Арбитр Москалев рассудит матч чемпионата России по футболу между "Краснодаром" и Рубином"

ТАСС10:57

Левников обслужит матч «Оренбург» - «Спартак»

Спорт-Экспресс10:35

Левников рассудит «Оренбург» и «Спартак». Матч ЦСКА — «Крылья Советов» обслужит Мешков

Sport24.ru10:34
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Политика

В Москве прокомментировали перенос производства Су-34 из Новосибирска

Как говорится в ответе ОАК, информация о принятом решении переноса производства Су-34 из Новосибирска не соответствует действительности.
Обновлено в 19:11
Авто

В продаже появились новые ЗИЛ-133

В объявлении речь идёт о продаже шести автомобилей 1994 года выпуска с пробегом всего в 1,5 тысячи километров – грузовики прошли заводскую обкатку и с тех пор хранились в гараже.
Обновлено в 06:16
Политика

Ляшко и Геращенко назвали дату досрочных выборов в Верховную Раду

Лидер "Радикальной партии" уже не сомневается, что 22 мая президент Украины подпишет указ о роспуске ВРУ, а значит 22 июля должны состояться досрочные выборы в Парламент.
Обновлено в 06:59
Гаджеты

Россияне стали распродавать смартфоны Huawei

Россияне стали массового продавать смартфоны Huawei после скандала, в который попала китайская фирма.
Обновлено в 11:53
Здоровье

В российских больницах не хватает врачей

Половина (53%) респондентов не раз сталкивались с тем, что в поликлинике, к которой они прикреплены, не было необходимого медицинского специалиста.
Обновлено в 08:44
Политика

И.о. главы Минздрава Украины призвала выгнать Россию из Совбеза ООН

В феврале суд в Киеве запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения на время судебного разбирательства по иску депутата "Радикальной партии" Игоря Мосийчука, который обвинил ее в некомпетентности.
Обновлено в 20:39
Хоккей

Определились все четвертьфинальные пары на ЧМ по хоккею

Полностью состав четвертьфиналов выглядит так: Россия (1 место в группе) - США (4) Канада (1) - Швейцария (4) Чехия (2) - Германия (3) Финляндия (2) - Швеция (3) Время начала четвертьфинальных матчей директорат турнира определит чуть позднее.
Обновлено в 16:42
Происшествия

МВД хочет конфисковывать машины у пьяных водителей

МВД России предложило правительству внести поправки в законодательство, предусматривающие конфискацию автомобилей у водителей за пьяное вождение.
Обновлено вчера в 09:07
Происшествия

Во Владимирской области начали контртеррористическую операцию

Бандиты, планировавшие совершить теракт, заблокированы в частном доме города Кольчугино Владимирской области, в регионе введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщает информационный центр НАК.
Обновлено в 18:35
Музыка

Финал «Евровидения» увидели более трех миллионов россиян

Исследовательская компания Mediascope подсчитала, что в 2019 году россиян, посмотревших финал музыкального конкурса «Евровидение-2019», было более трех миллионов, передает телеканал РБК.
Обновлено в 12:33
Политика

Увольняющихся журналистов «Коммерсанта» вывели из редакции под охраной

Журналистка Олеся Герасименко, работавшая в газете, написала в твиттере, что уволенных журналистов «выводят из здания с охраной».
Обновлено в 06:19
Происшествия

В тоннеле московского метро застряли три поезда

Три поезда с людьми застряли в тоннеле на Солнцевской линии московского метро. Об этом сообщается в "Твиттере" столичного метрополитена.
Обновлено в 13:31
Экономика

Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов»

Представитель Центробанка подтвердил, что ЦБ «обсуждает возможность законодательных предложений, предусматривающих административную ответственность за незаконное изготовление предметов, которые имеют сходство с банкнотами и монетой Банка России», пишет РГ.
Обновлено в 21:33
Армия и оружие

США поставили Турции ультиматум из-за покупки российских C-400

США требуют, чтобы Турция отказалась от закупки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в течение двух недель.
Обновлено в 19:49
Армия и оружие

Запад велел террористам «Хурас Ад-Дин» из Идлиба воевать с Россией

Министерство обороны России сообщило, что накануне ВКС РФ ликвидировали установку РСЗО боевиков, которые хотели совершить очередную атаку на российский аэродром "Хмеймим".
Обновлено в 08:58
Общество

Психолог порекомендовала не уступать пенсионерам место в метро

Психолог Люция Сулейманова порекомендовала жителям Москвы не уступать место в метро пожилым людям.
Обновлено в 19:38
Происшествия

Два ракетных снаряда взорвались в центре Алеппо

Обновлено в 20:47
Общество

Памятник Кобзону открыли в Москве

Памятник народному артисту России Иосифу Кобзону 21 мая установили в Москве.
Обновлено в 11:23
Общество

Forbes представил рейтинг самых перспективных граждан РФ до 30 лет

Обновлено в 02:38
Здоровье

Названы вызывающие рак продукты

Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, какие факторы повышают риск возникновения опухолей.
Обновлено в 12:03
Общество

СМИ назвали вакансию с зарплатой до 500 тысяч рублей

Отмечается, что батлеры могут рассчитывать на зарплату от 200 тысяч до 500 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 20:35
Происшествия

Залезший на Эйфелеву башню мужчина оказался россиянином

Мужчина, залезший на Эйфелеву башню, оказался выходцем из России. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.
Обновлено в 07:24
Политика

Пушков оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией

В своем микроблоге в Twitter Пушков выразил мнение, что идея референдума по переговорам с Россией «призвана обезопасить Зеленского от упреков в предательстве со стороны радикалов и Порошенко и Ко».
Обновлено в 17:32
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Адвокат Коломойского возглавил главу администрации Зеленского

Обновлено в 14:25
Авто

Половина иномарок в России производится на трех автозаводах

Второе место занимает калининградский «Автотор» (203,4 тыс. шт.), а третье – тольяттинский АВТОВАЗ (172,2 тыс. шт.).Как отмечают эксперты агентства, сборка иномарок в нашей стране осуществляется на 29 автозаводах.
Обновлено в 02:24
Политика

Савченко рассказала о страхе в глазах украинских депутатов

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Власти Франции объяснили, почему не пригласили Путина в Нормандию

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Армия и оружие

На Камчатку перебросили модернизированные МиГ-31БСМ

Смешанный авиаполк на Камчатке усилился двумя глубоко модернизированными истребителями-перехватчиками МиГ-31БСМ.
Обновлено в 18:24
Происшествия

Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей

Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
Обновлено в 16:15
Культура

В Польше запретили исполнять песню «Темная ночь»

Директор музея Второй мировой войны Карол Навроцкий запретил исполнять песню «Темная ночь», назвав ее «большевистской» и «запрещенной к исполнению».
Обновлено в 01:22
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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