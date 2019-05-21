Футбол
Матч ФК «Краснодар» и «Рубин» обслужит арбитр МоскалевКубанские новости 13:52
Матч пройдет в воскресенье на домашней арене «Краснодара» в 14.00 мск, сообщает пресс-служба РФС. Как ранее сообщали «Кубанские новости», 26 мая в матче заключительного 30-го тура чемпионата России «Краснодар» на своем стадионе примет казанский «Рубин».
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