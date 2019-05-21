Футбол

Матч ФК «Краснодар» и «Рубин» обслужит арбитр МоскалевКубанские новости 13:52

Матч пройдет в воскресенье на домашней арене «Краснодара» в 14.00 мск, сообщает пресс-служба РФС. Как ранее сообщали «Кубанские новости», 26 мая в матче заключительного 30-го тура чемпионата России «Краснодар» на своем стадионе примет казанский «Рубин».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Матч между «Зенитом» и «Енисеем» обслужит Алексей Сухой

Невские Новости15:38

Алексей Сухой назначен главным арбитром матча между «Зенитом» и «Енисеем»

Петербургский дневник17:39

Левников обслужит матч «Оренбург» - «Спартак»

Спорт-Экспресс10:35

Москалев рассудит матч между «Краснодаром» и «Рубином» в 30-м туре РПЛ

РИА Новости10:58

Арбитр Москалев рассудит матч чемпионата России по футболу между "Краснодаром" и Рубином"

ТАСС10:57

Матч ФК «Краснодар» и «Рубин» обслужит арбитр Москалев

Кубанские новости13:52

Левников рассудит «Оренбург» и «Спартак». Матч ЦСКА — «Крылья Советов» обслужит Мешков

Sport24.ru10:34
Показать все источники
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 19:16, Ашберн
Хоккей

Россия обыграла Швецию на чемпионате мира по хоккею

Обновлено в 16:37
Происшествия

Суд вынес приговор судмедэксперту по делу о сбитом в Балашихе мальчике

Обновлено в 03:50
Политика

Зеленский распустил Раду и назначил досрочные выборы

Президент Украины Владимир Зеленский, вступивший накануне в должность, досрочно распустил Верховную раду восьмого созыва, подписав соответствующий указ.
Обновлено в 11:42
Политика

Путина и Зеленского не пригласили на празднования в Нормандии

Обновлено в 05:44
Авто

Toyota объявила о возрождении модели Granvia

Модель Toyota Granvia будет возрождена.
Обновлено в 18:24
Экономика

Набиуллина прогнозирует рост числа участников финрынка РФ в 2-3 раза

Российский фондовый рынок имеет большой потенциал роста, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок".
Обновлено в 05:41
Политика

Путин обсудил с Меркель и Макроном смену власти на Украине

Обновлено в 14:58
Игры

В Origin бесплатно раздают The Sims 4

В Origin можно бесплатно получить The Sims 4. Акция продлится до 28 мая. Стандартное издание игры бесплатно можно получить по ссылке.
Обновлено в 14:12
Общество

Forbes составил рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет

Обновлено в 02:27
Общество

Цветочное шоу в Челси сопровождается фестивалями по всему Лондону

Обновлено в 19:04
Армия и оружие

США дали Турции две недели на отказ от покупки С-400 у России

Госдепартамент США потребовал от властей Турции в ближайшие две недели отказаться от покупки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 у России, сообщает CNBC со ссылкой на источники.
Обновлено в 18:51
Происшествия

Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро

Обновлено в 15:51
Экономика

В США выросли продажи жилья на вторичном рынке

В апреле количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке Соединённых Штатов возросло на 2,7% по сравнению с показателем марта — до 5,35 млн единиц.
Обновлено в 02:54
Происшествия

У вице-губернатора Ростовской области нашли коллекцию элитных часов

Заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша задержали в связи с делом задержанного ранее регионального министра строительства Николая Безуглова.
Обновлено в 08:11
Хоккей

Вратарь Швеции объяснил семь пропущенных шайб от России

Вратарь сборной Швеции Якуб Маркстрем, пропустивший семь шайб, прокомментировал поражение своей команды от сборной России.
Обновлено в 19:10
Армия и оружие

Минобороны России отказалось от тушёнки и «мясорастительных консервов»

По словам Булгакова, в советской и российской армии тушенка и "мясорастительные консервы" были фирменным знаком, теперь же они не входят в рацион питания военнослужащих.
Обновлено в 02:10
Гаджеты

Apple в 2013 году хотела купить Tesla за 27,4 млрд долларов

Обновлено в 15:24
Политика

В Воронеж сегодня приезжает Дмитрий Медведев

Обновлено в 01:09
Общество

Власти Москвы решили уберечь детей от песен «Френдзоны»

Московский департамент труда направил в органы соцзащиты и муниципалитеты письмо с рекомендацией, согласно которой опекуны, попечители и приемные родители должны предупредить детей о вреде от творчества музыкальной группы «Френдзона».
Обновлено в 13:53
Происшествия

Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей

Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
Обновлено в 16:15
Происшествия

Во Владимирской области проводится контртеррористическая операция

"Во Владимирской области проводится контртеррористическая операция... на территории города Кольчугино Владимирской области введен правовой режим КТО... бандиты, планировавшие совершить теракт, заблокированы в частном доме силами правопорядка", - говорится в сообщении.
Обновлено в 18:35
Происшествия

В Нигерии бандиты убили более 26 человек

Обновлено в 17:12
Политика

Савченко рассказала, когда увидела страх в глазах украинских депутатов

Обновлено в 17:22
Политика

Мэй пообещала парламенту голосование по второму референдуму по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала парламенту голосование по вопросу о проведении второго референдума по Brexi, но увязала его с одобрением депутатами соглашения с ЕС.
Обновлено в 11:36
Футбол

«Витесс» Слуцкого сыграет в финале за место в плей-офф Лиги Европы

"Витесс" под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого обыграл "Гронинген" и вышел в финал плей-офф чемпионата Нидерландов за место в плей-офф Лиги Европы в следующем сезоне, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 19:00
Космос

В Швеции на фото попал поднимающийся к небу загадочный столб света

Обновлено 19 мая в 06:09
Футбол

«Локомотив» и «Урал» поборются за Кубок России по футболу

Финальный матч Кубка России по футболу состоится в Самаре, трофей разыграют московский "Локомотив" и екатеринбургский "Урал".
Обновлено в 17:09
Политика

Чиновникам Кремля и госслужащим повысили зарплаты на 10%

Сотрудникам Кремля и правительства РФ повысили зарплаты на 10%. Об этом сообщают источники издания РБК.
Обновлено в 07:05
Происшествия

СМИ сообщили о гибели в Петербурге владельца завода «Сантех»

В Санкт-Петербурге на месте сгоревшего здания на шоссе Революции, 88, обнаружено тело владельца завода металлоконструкций «Сантех» Игоря Галышева.
Обновлено в 13:33
Политика

Польша хочет купить загрязненную нефть из «Дружбы» со скидкой

Власти Польши решили поднять вопрос о скидке на загрязненную нефть, которая поступала по нефтепроводу «Дружба».
Обновлено в 14:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное