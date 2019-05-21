Футбол

Матч ФК «Краснодар» и «Рубин» обслужит арбитр МоскалевКубанские новости вчера в 13:52

Матч пройдет в воскресенье на домашней арене «Краснодара» в 14.00 мск, сообщает пресс-служба РФС. Как ранее сообщали «Кубанские новости», 26 мая в матче заключительного 30-го тура чемпионата России «Краснодар» на своем стадионе примет казанский «Рубин».
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Москалев рассудит матч между «Краснодаром» и «Рубином» в 30-м туре РПЛ

РИА Новостивчера в 10:58

Алексей Сухой назначен главным арбитром матча между «Зенитом» и «Енисеем»

Петербургский дневниквчера в 17:39

Матч ФК «Краснодар» и «Рубин» обслужит арбитр Москалев

Кубанские новостивчера в 13:52

Матч между «Зенитом» и «Енисеем» обслужит Алексей Сухой

Невские Новостивчера в 15:38

Арбитр Москалев рассудит матч чемпионата России по футболу между "Краснодаром" и Рубином"

ТАССвчера в 10:57

Левников обслужит матч «Оренбург» - «Спартак»

Спорт-Экспрессвчера в 10:35

Левников рассудит «Оренбург» и «Спартак». Матч ЦСКА — «Крылья Советов» обслужит Мешков

Sport24.ruвчера в 10:34
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Авто

Названа стоимость нового российского электромобиля Zetta

Обновлено в 01:47
Политика

Совфед освободил Сыдорука от должности заместителя генпрокурора РФ

Сыдорук был назначен заместителем генерального прокурора РФ в 2006 году, в ведомстве курировал Северо-Кавказский федеральный округ.
Обновлено в 04:27
Авто

С начала продаж седан Lada Vesta подорожал на 80 тысяч рублей

Согласно графику, с момента выхода на российский рынок (ноябрь 2015 г.) минимальная стоимость LADA Vesta выросла на 80 900 рублей.
Обновлено вчера в 08:48
Армия и оружие

В ДНР сообщили о задержании группы украинских диверсантов

В управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили о задержании группы украинских диверсантов.
Обновлено в 06:35
Происшествия

Автобус с российскими туристами перевернулся в Италии

По меньшей мере один человек погиб и несколько получили ранения в результате ДТП с участием автобуса с российскими туристами в Италии, сообщает в среду газета Corriere della Sera.
Обновлено в 05:50
Политика

Опрос: более 70% украинцев поддерживают роспуск Рады

Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса, которые показали, что более 70% граждан Украины поддерживают роспуск парламента и проведение досрочных выборов.
Обновлено в 05:57
Происшествия

Жительница Кузбасса закормила грудного ребенка до смерти

Обновлено вчера в 05:36
Политика

Беглову предложили пойти на выборы губернаторы Петербурга

Совет Общественной палаты (ОП) Санкт-Петербурга решил предложить врио губернатора города Александру Беглову выдвинуть свою кандидатуру на выборы главы региона.
Обновлено в 06:39
Политика

Николай Цуканов прокомментировал протесты вокруг храма в Екатеринбурге

Уральский полпред Николай Цуканов прокомментировал протесты вокруг строительства храма Святой Екатерины в сквере у театра драмы, пишет Znak.com.
Обновлено в 07:13
Авто

АвтоВАЗ начал производство Lada Granta Cross

АвтоВАЗ начал производство и отправил в дилерские центры первую партию автомобилей Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:58
Политика

Рада отказалась рассматривать законопроекты Зеленского о выборах

Верховная рада отказалась рассматривать предложенные президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекты об изменении избирательной системы по выборам в парламент, а также системы госзакупок в период выборов.
Обновлено в 07:16
Политика

Администрация Зеленского пообещала Москве политику «кнута и пряника»

Украина при Владимире Зеленском будет придерживаться политики «кнута и пряника» в отношении России, рассказал в интервью «112 Украина» глава администрации президента Андрей Богдан.
Обновлено в 02:14
Политика

Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из Совбеза ООН

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала призыв исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун перестать "терпеть" присутствие России в Совбезе ООН.
Обновлено в 03:17
Кино

Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»

Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).
Обновлено вчера в 11:43
Шоу-бизнес

Юлия Проскурякова рассказала о проблемах в браке с Игорем Николаевым

Юлия Проскурякова рассказала о проблемах в браке с Игорем Николаевым Актриса призналась, что несколько раз уходила из дома после ссор.
Обновлено в 07:14
Здоровье

Главный онколог России назвал продукты, которые вызывают рак

Жирная пища, красное мясо, пищевые добавки, которые используются в фастфуде, и алкоголь повышают риск возникновения онкологических заболеваний.
Обновлено в 05:09
Транспорт

ЦОДД рекомендовал автомобилистам отказаться от поездок в центр

Центр организации дорожного движения Москвы рекомендовал горожанам в среду отказаться от поездок в центр города на автомобилях.
Обновлено в 05:41
Хоккей

Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею

Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира по хоккею в Словакии. Во вторник завершился групповой этап турнира.
Обновлено вчера в 16:32
Армия и оружие

Китай высоко оценил российские системы РЭБ

Обновлено в 04:50
Общество

Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей

Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").
Обновлено вчера в 20:15
Экономика

Daily Express ошиблось с цифрой объема закупок золота Россией

Издание Daily Express ошиблось с оценкой рекордного объема закупок золота Россией, написав, что страна «нарастила свои резервы на 145,5 т» с начала 2019 года по конец марта.
Обновлено в 04:32
Происшествия

Опубликовано видео с места ликвидации террористов под Владимиром

Обновлено в 02:31
Шоу-бизнес

Виторган посмеялся над Собчак после ее высказывания о доброте и мести

Телеведущая Ксения Собчак в Instagram порассуждала о таких понятиях, как доброта и месть.
Обновлено в 01:18
Политика

Правительство отказалось наказывать чиновников за оскорбление россиян

Законопроект, предлагающий штрафовать представителей власти за оскорбление избирателей, не получил одобрения российского правительства.
Обновлено в 05:51
Политика

Ляшко назвал Зеленского узурпатором

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко назвал президента Украины Владимира Зеленского "узурпатором".
Обновлено в 06:44
Политика

Савченко рассказала о страхе в глазах украинских депутатов

Обновлено вчера в 18:44
Космос

Астрономы впервые открыли две гравитационных волны за один день

Обновлено в 06:32
Происшествия

Знакомая полковника Захарченко из Нота-банка получила срок за растрату

Останкинский суд Москвы в среду приговорил к 3 годам 4 месяцам колонии общего режима бывшего финансового директора Нота-банка Галину Марчукову по делу о растрате 350 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:55
Общество

Алсу впервые прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 07:13
Общество

Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году

Пока, по предварительным расчетам, начало лета на большей части России будет теплым - со средними температурами выше нормы.
Обновлено вчера в 22:00
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