Футбол
Матч ФК «Краснодар» и «Рубин» обслужит арбитр МоскалевКубанские новости 13:52
Матч пройдет в воскресенье на домашней арене «Краснодара» в 14.00 мск, сообщает пресс-служба РФС. Как ранее сообщали «Кубанские новости», 26 мая в матче заключительного 30-го тура чемпионата России «Краснодар» на своем стадионе примет казанский «Рубин».
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Армия и оружие
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Происшествия
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Обновлено в 05:15
Культура
В Польше запретили исполнять песню «Темная ночь»
Обновлено в 02:47
Экономика
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Архитекторы и градостроители Екатеринбурга проработают «победившие» в народном голосовании площадки для храма Святой Екатерины.
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Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, какие факторы повышают риск возникновения опухолей.
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На Украину вернулся бывший глава СБУ времен Януковича
Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) и вице-премьер-министр времен президентства Виктора Януковича Валерий Хорошковский вернулся на Украину.
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