Футбол

Матч ФК «Краснодар» — «Оренбург» перенесли на 11 мартаКубань 24 07:05

Как писал интернет-портал «Кубань 24», «Ростов» на своем поле победил «Краснодар» со счетом 1:0 в ответном четвертьфинальном матче Кубка России. Таким образом, «Краснодар» не смог выйти в полуфинал турнира.
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Матч «Краснодар» — «Оренбург» перенесен на 11 марта

Sport24.ru06:28

«Краснодар» – «Оренбург». Матч перенесен на 11 марта

ProstoProSport06:47

«Краснодар» сообщил о переносе матча с «Оренбургом»

Матч ТВ06:38

Матч «Краснодар» - «Оренбург» перенесли на 11 марта

КП - Кубань08:18

Матч «Краснодар» — «Оренбург» перенесён на 11 марта

Чемпионат06:28

Матч «Краснодар» - «Оренбург» перенесен на 11 марта

Спорт-Экспресс06:25

Матч ФК «Краснодар» — «Оренбург» перенесли на 11 марта

Кубань 2407:05
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 13:05, Ашберн
Музыка

Певица Maruv не поедет на Евровидение от Украины

Обновлено в 12:13
Общество

Основатель НТВ Игорь Малашенко покончил с собой

Бывший гендиректор НТВ и политтехнолог Игорь Малашенко найден мертвым в Испании в возрасте 64 лет, передает "Коммерсантъ" со ссылкой на близкие к медиаменеджеру источники.
Обновлено в 12:27
Политика

Кремль ответил на публикацию Bloomberg о позиции Путина по делу Калви

Bloomberg ранее 25 февраля написал, что на закрытой встрече Путина спросили о деле Калви и он сказал, что не давал предварительного разрешения на арест Калви, однако, по его словам, подозрение в похищении 2,5 млрд руб. нельзя игнорировать.
Обновлено в 12:03
Происшествия

Студент МГУ покончил с собой в общежитии вуза

Обновлено в 11:08
Спорт

В ФФККР прокомментировали состав заявки на чемпионат мира

Как рассказал президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков, из-за нехватки времени изменения в заявке национальной команды до сих пор не внесены - состав остается тем же, что и на прошедшем чемпионате Европы в Минске.
Обновлено в 11:28
Политика

В Латвии боятся «кражи данных Европарламента» дочерью Пескова

Обновлено в 10:25
Спорт

Биатлонистка Васильева трижды за год пропустила допинг-тесты

Российская биатлонистка Маргарита Васильева трижды за год пропускала тестирование на допинг, сообщает Sports.ru.
Обновлено в 11:46
Политика

Порошенко рассказал о планах после окончания президентства

Позднее депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина выглядит смешно перед Евросоюзом.
Обновлено в 08:52
Экономика

Правительство одобрило выплаты пенсионерам сверх прожиточного минимума

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект федерального закона, который даст возможность неработающим пенсионерам получить дополнительные выплаты к пенсиям поверх прожиточного минимума.
Обновлено в 08:28
Происшествия

На Кубани суд отобрал у полицейского квартиру за 3,2 млн рублей

Квартира стоимостью 3,2 млн рублей, ранее принадлежавшая сотруднику ГУ МВД по Краснодарскому краю, обращена в доход государства по решению суда.
Обновлено в 10:14
Происшествия

Трудовая мигрантка два месяца незаконно работала в отделе миграции МВД

Иностранка более двух месяцев незаконно проработала в должности делопроизводителя в отделе по вопросам миграции (ОВМ) МВД района Кунцево.
Обновлено в 11:44
Происшествия

Суд в Приморье не стал арестовывать участника самосуда над школьником

Суд в Приморье отказался отправить под домашний арест одного из предполагаемых участников самосуда, который родители школьников устроили над одним из пятиклассников.
Обновлено в 01:34
Экономика

Суд взыскал с авиазавода Дерипаски 371 млн руб. по иску Минобороны

Арбитражный суд Москвы постановил взыскать 371,4 млн руб. с самарского завода «Авиакор», принадлежащего «Русским машинам» бизнесмена Олега Дерипаски, следует (*.pdf) из электронной картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 12:31
Политика

Пенс пригрозил изоляцией странам, поддерживающим Мадуро

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что страны, которые продолжат поддерживать правительство Николаса Мадуро, столкнутся с растущей изоляцией на мировой арене.
Обновлено в 12:19
Спорт

Большунов, Бессмертных, Ларьков и Вылегжанин побегут 15 км на ЧМ

Россию представят Александр Большунов, Александр Бессмертных, Андрей Ларьков и Максим Вылегжанин. Об этом сообщил источник в сборной.
Обновлено в 11:58
Политика

Бывшая сотрудница Трампа подала на него в суд из-за поцелуя

Бывшая сотрудница президента США Дональда Трампа Альва Джонсон подала на главу государства в суд из-за того, что он поцеловал ее в августе 2016-го без ее согласия, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на саму Джонсон и копию ее искового заявления.
Обновлено в 10:30
Авто

В России вернут программы «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль»

Минпромторг РФ с 1 марта 2019 года вернет программы господдержки «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».
Обновлено в 11:02
Происшествия

Националиста Дацика выпустили на свободу

Обновлено в 09:49
Здоровье

Россия в рейтинге здоровых стран оказалась между Кабо-Верде и Вануату

Россия расположилась на 95-м месте, на пять строк выше, чем годом ранее. На соседних строчках оказались Кабо-Верде (94) и Вануату (96).
Обновлено в 03:36
Армия и оружие

Промоакция ВСУ с откровенными фото женщин возмутила пользователей Сети

Обновлено в 11:56
Энергетика

Трамп выразил негодование ростом цен на нефть

Рост цен на нефть вновь обеспокоил президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа, пишет RT.
Обновлено в 09:29
Армия и оружие

Экс-главу Генштаба ВСУ задержали за госизмену

Бывший руководитель Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-полковник Владимир Замана задержан по обвинению в государственной измене.
Обновлено в 06:10
Политика

На Украине планируют создать первый плавучий космодром

Обновлено в 09:41
Хоккей

Варламов стал первой звездой недели в НХЛ, а Бобровский – третьей

Российский вратарь «Колорадо Эвеланш» Семен Варламов признан лучшим игроком минувшей недели в Национальной хоккейной лиге, а российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский стал третьей звездой прошлой недели.
Обновлено в 12:25
Политика

Сирия: Асад встретился в Тегеране с верховным аятоллой Ирана

Президент Сирии Башар Асад провел в Тегеране встречу с верховным аятоллой Ирана Али Хаменеи, сообщила пресс-служба президента республики.
Обновлено в 12:41
Армия и оружие

Новейший украинский военный вездеход сломался по пути на учения

Самоходное шасси КрАЗ-7634НЕ сломалось по дороге на полигон, расположенный в Херсонской области, сообщает "Главред".
Обновлено в 07:54
Происшествия

Затяжка как воля к жизни: пациент с ножом в спине отправился покурить

Обновлено в 12:09
Общество

Внук генерала Карбышева обратился в СК из-за шутки Comedy Woman о деде

Обновлено в 10:13
Происшествия

Экс-участковый может навсегда отправиться в тюрьму за убийства

Обновлено в 10:59
Общество

Депутаты Петербурга поздравили блокадницу с 850-летием

В послании муниципальные депутаты поздравили горожанку с 850-летием и пожелали ей долголетия.
Обновлено в 06:50
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