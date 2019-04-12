Футбол

Матч «Дижон» – «Амьен» был прерван из-за расизмаСпорт-Экспресс 16:06

Матч 32-го тура чемпионата Франции между "Дижоном" и "Амьеном" был прерван на несколько минут из-за расистских оскорблений в адрес защитника гостей. Эпизод произошел на 78-й минуте встречи.
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Матч «Дижон» – «Амьен» был прерван из-за расизма

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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:22, Ашберн
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