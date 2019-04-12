Футбол
Матч «Дижон» – «Амьен» был прерван из-за расизмаСпорт-Экспресс 16:06
Матч 32-го тура чемпионата Франции между "Дижоном" и "Амьеном" был прерван на несколько минут из-за расистских оскорблений в адрес защитника гостей. Эпизод произошел на 78-й минуте встречи.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:22, Ашберн
Спорт
Загитова рассказала о страхе опозорить Россию
Обновлено в 12:38
Авто
Китайская Geely запускает новый бренд Geometry для электромобилей
Geely, крупнейший китайский производитель автомобилей, который произвёл инвестиции в компании Volvo и Daimler, объявил в четверг о запуске премиального бренда Geometry для полностью электрических автомобилей.
Обновлено вчера в 09:33
Происшествия
В Тюмени завершена контртеррористическая операция
Обновлено в 16:56
Кино
В сети появился первый тизер нового эпизода «Звёздных войн»
Первый тизер заключительного эпизода новой трилогии «Звёздных войн» опубликован на YouTube.
Обновлено в 14:49
Шоу-бизнес
Денис Клявер показал повзрослевшую дочь от Евы Польны
Певец Денис Клявер опубликовал в соцсетях фото с сильно повзрослевшей дочерью от Евы Польны.
Обновлено в 08:00
Политика
Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»
Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.
Обновлено в 10:25
Экономика
ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий
Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено в 08:46
Политика
Порошенко уверен, что после переизбрания сможет добиться мира в Донбассе
Президент Украины Петр Порошенко считает, что в случае его переизбрания ему удастся вскоре добиться условий по достижению мира в Донбассе.
Обновлено в 16:02
Космос
ЦПК ответил на заявление ученого РАН о бесполезности космонавтов
Ранее в эфире "Говорит Москва" научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев заявил, что человек в космосе не нужен, поскольку все открытия делают роботы.
Обновлено в 11:59
Здоровье
Составлен список ранних симптомов рака
Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено в 15:14
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах
Обновлено в 11:04
Культура
Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт
Британский комик Ян Когнито умер на сцене в баре после шутки про инсульт.
Обновлено в 14:23
Политика
Порошенко приехал на встречу с Макроном
Обновлено в 12:49
Происшествия
Мужчину забили камнями до смерти в Москве
Тело мужчины, избитого до смерти, нашли на северо-востоке Москвы.
Обновлено в 14:37
Шоу-бизнес
Алла Пугачева согласилась на операцию ради юбилейного концерта
Примадонна российской эстрады тщательно готовится к своему юбилейному шоу. Все песни на концерте Алла Пугачева будет петь без фонограммы.
Обновлено в 08:10
Общество
Ученые рассказали, как максимально быстро бросить курить
Обновлено в 10:07
Гаджеты
В России стартуют продажи Huawei P30 и P30 Pro
Компания Huawei в конце марта представила два новых флагманских смартфона - P30 и P30 Pro, 13 апреля начинается официальный старт продаж этих моделей в России.
Обновлено в 17:01
Футбол
Скончался легендарный игрок «Ливерпуля»
Сегодня скончался легенда и капитан «Ливерпуля» 70-х годов прошлого века Томми Смит, сообщает Liverpool Echo.
Обновлено в 13:59
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли задумала вернуть Брэда Питта
Анджелина Джоли затягивает бракоразводный процесс, так как хочет вернуть Брэда Питта в семью.
Обновлено в 08:15
Футбол
Мама Лукаку встретила Месси и не смогла сдержать восхищения
Мама нападающего английского "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку встретила форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси в подтрибунном помещении "Олд Траффорд", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:45
Игры
Хоррор Chernobylite появился на Kickstarter
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия
Знаменитый спортсмен признан виновным в изнасиловании спящей женщины
Игрок в крикет Алекс Хепберн признан виновным в изнасиловании спящей женщины, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:28
Политика
Помпео призвал латиноамериканские страны остерегаться России
Госсекретарь США Майк Помпео призвал латиноамериканские страны остерегаться России.
Обновлено в 15:09
Футбол
«Зенит» показал новую татуировку Ригони во всю спину
Вингер «Зенита» Эмилиано Ригони сделал новую татуировку. На спине аргентинца появилось изображение головы льва.
Обновлено в 16:19
Происшествия
Это не учения. В Тюмени проводится контртеррористическая операция. Онлайн-трансляция
12 апреля 22:59 Наш читатель, который находится в районе Маяка, сообщает, что сейчас повсеместно там начали отключать свет.
Обновлено в 12:35
Баскетбол
Уолтон ушёл с поста главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс»
Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» и главный тренер команды Люк Уолтон пришли к соглашению о прекращении сотрудничества, сообщает официальный сайт калифорнийского клуба.
Обновлено в 17:18
Политика
Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое
Обновлено в 08:01
Политика
США ввели новые санкции против Венесуэлы
Обновлено в 14:26