Футбол
Матч «Дижон» — «Амьен» был прерван из-за проявления расизмаЧемпионат вчера в 19:26
Завершился стартовый матч 32-го тура Лиги 1 между «Дижоном» и «Амьеном». За 90 минут игры, которая проходила на стадионе «Гастон Жерар», зрители голов так и не увидели. На 78-й минуте встреча была прервана из-за проявления расизма, сообщает France Football.
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