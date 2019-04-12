Матч «Дижон» — «Амьен» был прерван из-за проявления расизмаЧемпионат вчера в 19:26

Завершился стартовый матч 32-го тура Лиги 1 между «Дижоном» и «Амьеном». За 90 минут игры, которая проходила на стадионе «Гастон Жерар», зрители голов так и не увидели. На 78-й минуте встреча была прервана из-за проявления расизма, сообщает France Football.

Происшествия В Тюмени завершилась контртеррористическая операция Никто не пострадал Среди мирных жителей жертв и пострадавших в ходе проведения контртеррористической операции (КТО) в Тюмени, по предварительным данным, нет, сообщила РИА Новости в пятницу представитель департамента здравоохранения региона.

Хоккей «Коламбус» разгромил «Тампу» в плей-офф с двумя очками Панарина Хоккейный клуб «Коламбус Блю Джекетс» нанес порожние с разгромным счетом команде «Тампа-Бэй Лайтинг» во втором матче серии в первом раунде плей-офф кубка Стэнли.

Армия и оружие Глава Военного совета Судана ушел в отставку По данным агентства, новым руководителем совета стал глава генштаба сухопутных войск Судана Абдельфаттах аль-Бурхан.

Общество Названы регионы с самым высоким уровнем смертности в России Самый высокий уровень смертности в 2018 году был зафиксирован в Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской, Тверской и Орловской областях России.

Происшествия Американский солдат убил женщину в Японии и покончил с собой Военнослужащий США убил женщину в японской префектуре Окинава, после чего покончил жизнь самоубийством.

Общество Омича оштрафовали за видео со свастикой, добавленное 10 лет назад Омский дизайнер Илья Фришман 10 апреля получил уведомление о том, что ему необходимо явиться в центр по противодействию экстремизму за видеоролик, добавленный в социальную сеть 10 лет назад.

Происшествия «Коммерсантъ» узнал о наличии у ФСБ возможного компромата на Абызова По данным издания, следствию из ФСБ поступили материалы, в которых говорится о возможной причастности Абызова к действиям еще одного ОПС, совершившего многомиллиардные хищения в энергетике.

Авто Лада Веста удивила: боковое зеркало отклеилось! Без бокового зеркала далеко не уедешь, поэтому пришлось подняться домой за изолентой, чтобы временно зафиксировать «стекляшку» в рабочем положении.

Политика Оливер Стоун выступил в защиту Ассанжа Американский режиссер Оливер Стоун выступил в защиту основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который, по его мнению, всегда старался принести пользу человечеству.

Происшествия В управлении МВД Петропавловска-Камчатского прошли обыски Обыски и выемка документов по делам, которые не расследовались или были закрыты по истечению срока давности для привлечения их фигурантов к ответственности, прошли в управлении МВД по Петропавловску-Камчатскому, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в структурах регионального управления полиции.

Авто На Красной площади заметили кабриолеты Aurus На Красной площади в Москве проходит репетиция Парада Победы, в которой принимают участие два кабриолета Aurus.

Наука В популярных местах отдыха обнаружен паразит, вызывающий рак Инфекция Bilharzia (или шистосоматоз) может стать причиной развития тропического заболевания, которое способно спровоцировать появление рака предстательной железы.

Политика Пушков: Порошенко находится на грани нервного срыва Действующий президент Украины Пётр Порошенко находится на грани нервного срыва и продолжает обещать то же самое, что и обещал пять лет назад, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Политика Матвиенко озвучила условие для возвращения России в ПАСЕ Россия не готова вернуться в ПАСЕ, пока организация не искоренила дискриминацию национальных делегаций, сообщила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Космос Сделано первое в истории человечества фото черной дыры Фотография, сделанная телескопом Event Horizon (ЕНТ — «Горизонт событий»), представляет собой первый реальный взгляд человечества на черную дыру и может фундаментально изменить то, как мы понимаем эти объекты и проверяем даже самые основные законы физики.

Финансы Силуанов сообщил о «плане Б» на случай санкций против госбанков Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что российское правительство разрабатывает "план Б" на случай введения санкций в отношении российских госбанков и госдолга.

Авто Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.

Космос SpaceX осуществила первый коммерческий запуск ракеты Falcon Heavy Компания SpaceX объявила об успешном завершении первой коммерческой миссии сверхтяжёлой ракеты Falcon Heavy.

Автоспорт Изола: На этот раз гранулирования удалось избежать В пятницу в Шанхае, как и год назад, было достаточно прохладно, но на этот раз светило солнце, прогревшее асфальт до 30 градусов уже в утренней тренировке,так что гранулирования резины удалось избежать.

Армия и оружие Турецкие СМИ назвали преимущества Су-57 над F-35 Турецкие СМИ сравнили особенности самолетов Су-57 и американского F-35, выявив ряд преимуществ у российского истребителя.

Происшествия Двухлетний мальчик выдал судебным приставам задолжавшего алименты отца Ребенок неплательщика алиментов помог судебным приставам найти своего отца, который спрятался в квартире во время их визита.

Происшествия В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Политика Митрополит украинских раскольников назвал Бандеру героем Степан Бандера является гением украинского национального духа, заявил митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний 12 апреля, сообщает УНИАН.

Хоккей «Айлендерс» обыграл «Питтсбург» и повел в серии 2-0 "Айлендерс" обыграл "Питтсбург" во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли - 3:1. "Пингвинз" открыли счет в середине первого периода.

Шоу-бизнес Эмбер Херд рассказала, как Джонни Депп превращался в «монстра» Голливудская актриса Эмбер Херд выдвинула новые обвинения против бывшего мужа Джонни Деппа, рассказав об издевательствах с его стороны.

Экономика ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.