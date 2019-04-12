Матч «Дижон» — «Амьен» был прерван из-за проявления расизмаЧемпионат 19:26

Завершился стартовый матч 32-го тура Лиги 1 между «Дижоном» и «Амьеном». За 90 минут игры, которая проходила на стадионе «Гастон Жерар», зрители голов так и не увидели. На 78-й минуте встреча была прервала из-за проявления расизма, сообщает France Football.

Армия и оружие Сердюков возглавил российскую группировку войск в Сирии Командующий воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков принял на себя управление российской группировкой войск в Сирии, сообщают журналисты Федерального агентства новостей.

Музыка Автор песен Бузовой раскрыл суммы своих гонораров Как заявил артист, он не часто соглашается на такую работу.

Финансы Силуанов рассказал о «плане Б» на случай санкций против госбанков Как сообщил Силуанов после встречи журналистам, инвесторы интересовались, что будет, если введут санкции в отношении банковского сектора.

Общество С 13 апреля вступают в силу новые правила удержаний с зарплаты Правительство установило новые правила удержаний из заработной платы с 13 апреля 2019 года.

Общество Правила декларирования доходов, расходов и имущества госслужащими Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку о правилах декларирования доходов, расходов и имущества государственными служащими РФ.

Происшествия В Тюмени в ходе КТО ликвидированы сторонники ИГ В Тюмени в ходе контртеррористической операции ликвидировали двух сторонников террористической группировки «Исламское государство»*.

Происшествия При штурме погибли двое. Подробности спецоперации в Тюмени по задержанию террористов 13 апреля 02:11 Спецоперация, в ходе которой спецслужбы уничтожили предполагаемых террористов ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ), на данный момент официально прекращена.

Наука Ученые выяснили, как избавиться от запаха пота без дезодоранта Раствор, содержащий в себе частицы окиси цинка, оказался намного более эффективным средством для борьбы с запахом пота, чем самые популярные дезодоранты.

Политика Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.

Финансы Минфин Греции уведомил МВФ о намерении досрочно погасить кредиты фонда Министр финансов Греции Эвклид Цакалотос уведомил директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард о намерении правительства Греции приступить к досрочному частичному погашению кредитов МВФ, сообщило Афинское агентство новостей АМНА.

Наука Кетамин культивирует новые соединения нервных клеток Ученые подозревали, что кетамин может быстро реконструировать мозг, стимулируя новые соединения нервных клеток, называемые синапсами.

Происшествия Неизвестный попытался поджечь свою одежду у Белого дома в Вашингтоне Неизвестный мужчина в пятницу был задержан около Белого дома после неудачной попытки поджечь себя.

Шоу-бизнес Алла Пугачева согласилась на операцию ради юбилейного концерта Примадонна российской эстрады тщательно готовится к своему юбилейному шоу. Все песни на концерте Алла Пугачева будет петь без фонограммы.

Армия и оружие В Канаде призвали увеличить присутствие НАТО в Черном море Депутат Палаты общин Канады Джеймс Безан призвал участников НАТО увеличить присутствие в Черном море.

Шоу-бизнес Леру Кудрявцеву заподозрили в беременности Несколько дней назад Кудрявцева уехала в Лондон. Здесь телеведущая отдыхает от работы, семейных хлопот.

Культура Британский комик умер после шутки про инсульт Британский комик Ян Когнито умер во время выступления в баре в городе Бистер. Об этом сообщает The Daily Mail.

Общество Депутаты Госдумы от Ямала не смогли увеличить свои доходы в 2018 году Депутат Госдумы Григорий Ледков заработал за 2018 год чуть больше 5 млн рублей (4,5 млн по итогам 2017-го).

Здоровье Приказано выжить: как занятому человеку по весне сохранить работоспособность и бодрость духа С наступлением животворящей весны человек ожидает от себя всплеска жизнерадостности и работоспособности, а на самом деле мучается от гастрита, внезапного ОРВИ и настроений, близких к депрессивным.

Кино Лунгин обвинил критиков в неумении говорить на языке молодежи "Новый фильм Павла Лунгина рисует максимально правдивую картину событий сорокалетней давности и отчетливо показывает, что на войне — особенно если эта война вот-вот закончится — никогда ничего не идет по плану", — говорится в описании картины.

Общество Наказанный за фото жены уральский священник пожаловался на травлю Иерей Сергий Зотов, переведенный из Магнитогорска в село из-за фотографии жены с конкурса красоты, сообщил РИА Новости, что готовит заявление в прокуратуру из-за травли супруги.

Авто Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.

Общество Названы регионы с самым высоким уровнем смертности в России Самый высокий уровень смертности в 2018 году был зафиксирован в Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской, Тверской и Орловской областях России.

Здоровье Медицинский центр имени Логинова в Москве планируют расширить В столице планируют расширить Московский клинический научный центр имени А.С. Логинова, общая площадь объектов может достигнуть 80 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.