Футбол
Матч «Дижон» — «Амьен» был прерван из-за проявления расизмаЧемпионат 19:26
Завершился стартовый матч 32-го тура Лиги 1 между «Дижоном» и «Амьеном». За 90 минут игры, которая проходила на стадионе «Гастон Жерар», зрители голов так и не увидели. На 78-й минуте встреча была прервала из-за проявления расизма, сообщает France Football.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 20:25, Ашберн
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В ОАЭ объявили имя летящего на МКС первого космонавта страны
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