Футбол

Матч «Дижон» — «Амьен» был прерван из-за проявления расизмаЧемпионат 19:26

Завершился стартовый матч 32-го тура Лиги 1 между «Дижоном» и «Амьеном». За 90 минут игры, которая проходила на стадионе «Гастон Жерар», зрители голов так и не увидели. На 78-й минуте встреча была прервала из-за проявления расизма, сообщает France Football.
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Матч «Дижон» – «Амьен» был прерван из-за расизма

Спорт-Экспресс16:06

Матч между «Дижоном» и «Амьеном» был приостановлен из-за расистского поведения болельщиков

Матч ТВ16:49

Матч чемпионата Франции прервали из-за расизма. Футболисты ходили разбираться с фанатами

Sport24.ru15:47

Матч «Дижон» — «Амьен» был прерван из-за проявления расизма

Чемпионат19:26

«Дижон» и «Амьен» разошлись миром

Советский спорт15:03

«Дижон» и «Амьен» разошлись миром в 32-м туре чемпионата Франции

РИА Новости15:03

Матч «Дижон» – «Амьен» прерывался из-за расистских кричалок в адрес защитника Гуано

Sports.ru16:46
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 20:25, Ашберн
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Самарские "Крылья Советов" победили казанский "Рубин" в матче 23-го тура чемпионата России по футболу.
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Как заявил артист, он не часто соглашается на такую работу.
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С 13 апреля вступают в силу новые правила удержаний с зарплаты

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Правила декларирования доходов, расходов и имущества госслужащими

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку о правилах декларирования доходов, расходов и имущества государственными служащими РФ.
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Происшествия

В Тюмени в ходе КТО ликвидированы сторонники ИГ

В Тюмени в ходе контртеррористической операции ликвидировали двух сторонников террористической группировки «Исламское государство»*.
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Происшествия

При штурме погибли двое. Подробности спецоперации в Тюмени по задержанию террористов

13 апреля 02:11 Спецоперация, в ходе которой спецслужбы уничтожили предполагаемых террористов ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ), на данный момент официально прекращена.
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Наука

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Раствор, содержащий в себе частицы окиси цинка, оказался намного более эффективным средством для борьбы с запахом пота, чем самые популярные дезодоранты.
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Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши

Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
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Тимошенко обвинила Зеленского в унижении статуса президента Украины

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Финансы

Минфин Греции уведомил МВФ о намерении досрочно погасить кредиты фонда

Министр финансов Греции Эвклид Цакалотос уведомил директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард о намерении правительства Греции приступить к досрочному частичному погашению кредитов МВФ, сообщило Афинское агентство новостей АМНА.
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Наука

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Обновлено в 03:19
Происшествия

Неизвестный попытался поджечь свою одежду у Белого дома в Вашингтоне

Неизвестный мужчина в пятницу был задержан около Белого дома после неудачной попытки поджечь себя.
Обновлено в 17:42
Шоу-бизнес

Алла Пугачева согласилась на операцию ради юбилейного концерта

Примадонна российской эстрады тщательно готовится к своему юбилейному шоу. Все песни на концерте Алла Пугачева будет петь без фонограммы.
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Армия и оружие

В Канаде призвали увеличить присутствие НАТО в Черном море

Депутат Палаты общин Канады Джеймс Безан призвал участников НАТО увеличить присутствие в Черном море.
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Компания Volkswagen отзывает кроссоверы Teramont в России

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Британский комик умер после шутки про инсульт

Британский комик Ян Когнито умер во время выступления в баре в городе Бистер. Об этом сообщает The Daily Mail.
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«Письма счастья» и выбор урн. Чем еще запомнилась сургутянам эта неделя

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С наступлением животворящей весны человек ожидает от себя всплеска жизнерадостности и работоспособности, а на самом деле мучается от гастрита, внезапного ОРВИ и настроений, близких к депрессивным.
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"Новый фильм Павла Лунгина рисует максимально правдивую картину событий сорокалетней давности и отчетливо показывает, что на войне — особенно если эта война вот-вот закончится — никогда ничего не идет по плану", — говорится в описании картины.
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Наказанный за фото жены уральский священник пожаловался на травлю

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Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ

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Названы регионы с самым высоким уровнем смертности в России

Самый высокий уровень смертности в 2018 году был зафиксирован в Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской, Тверской и Орловской областях России.
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В столице планируют расширить Московский клинический научный центр имени А.С. Логинова, общая площадь объектов может достигнуть 80 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.
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Впервые сфотографированной черной дыре дали имя

Сверхмассивная черная дыра в центре галактики М87, которая стала первым подобным космическим объектом, чей снимок удалось получить, обрела имя.
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В ОАЭ объявили имя летящего на МКС первого космонавта страны

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