Футбол
Матч ЦСКА — «Оренбург» начнется раньше из-за финала Кубка ГагаринаSportbox.RU 07:22
Матч 23-го тура РПЛ между ЦСКА и «Оренбургом» начнется на 2,5 часа раньше. Такое решение принято по просьбе московского клуба и его болельщиков в связи с выходом хоккейного ЦСКА в финал Кубка Гагарина и совпадением начала матчей РПЛ и КХЛ.
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