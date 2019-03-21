Футбол
Матч Бельгии и России в Брюсселе не соберет аншлагаМатч ТВ 03:46
Бельгия
Предварительная расстановка 3‑4‑3
Куртуа
Алдервейрелд
Боята
Вертонген
Шадли
Дендонкер
Тилеманс
Карраско
Азар
Мертенс
Азар
Лунев
Фернандес
Семенов
Джикия
Кудряшов
Жирков
Ионов
Кузяев
Ахметов
Черышев
Дзюба
Россия
Предварительная расстановка 5‑4‑1
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 04:59, Ашберн
Экономика
«МегаФон» отчитался о росте прибыли и скачиваемого россиянами трафика
Рост консолидированной выручки составил 4,3% - до 335,549 млрд руб.
Обновлено в 04:51
Общество
Росгидромет назвал рекомендуемые сроки начала работ в огороде
Агрометеорологи Росгидромета не рекомендуют россиянам начинать садовые и огородные работы до окончания майских праздников.
Обновлено в 04:42
Политика
ЛДПР предлагает срочно реабилитировать Колчака
Российского военного и политического деятеля, одного из глав «белого движения» Александра Колчака следует немедленно реабилитировать.
Обновлено в 03:33
Политика
Климкин задумался о взыскании с России компенсации за «века оккупации»
Глава украинского МИДа Павел Климкин прокомментировал обсуждение в российской Госдуме вопроса о взыскании с Киева компенсации за экономические потери Крыма во время нахождения в составе Украины.
Обновлено вчера в 18:33
Армия и оружие
США готовят истребители к сражению против Су-57
Накануне стало известно, что оборонное ведомство США разместило заказ на разработку воздушных целей, имитирующих российский истребитель Су-57 и китайские J-20 и FC-31.
Обновлено в 04:49
Экономика
Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 04:20
Спорт
Германия заподозрила спортсменов из восьми стран в применении допинга
Глава прокуратуры Мюнхена Кай Гребер рассказал, что как минимум 21 спортсмен из восьми стран подозревается в применении кровяного допинга.
Обновлено вчера в 11:22
Хоккей
Дубль Кучерова помог «Тампе» обыграть «Вашингтон» в матче НХЛ
«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 01:35
Шоу-бизнес
Мужчины Началовой не навещали ее в больнице
Обновлено в 02:43
Политика
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг подал в отставку
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг написал заявление об отставке, говорится на сайте регионального правительства.
Обновлено в 03:41
Экономика
СП выявила в проектах Минкульта РФ плохой контроль за госрасходами
Счётная палата России отметила, что Министерство культуры РФ формально относится к контролю того, как тратятся бюджетные деньги.
Обновлено в 04:38
Наука
Пумы Южной Калифорнии могут исчезнуть в ближайшие полвека
Две изолированные популяции пум в горах Санта-Ана и Санта-Моника на юге Калифорнии могут полностью исчезнуть в течение 50 лет.
Обновлено в 01:04
Общество
Названы самые ленивые регионы России
В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа.
Обновлено в 01:41
Финансы
Россия начала размещение евробондов в евро и долларах
Минфин РФ открыл книгу заявок на евробонды в долларах и евро, сообщили ТАСС источники в финансовых кругах.
Обновлено в 04:07
Экономика
В России появятся детские пособия для малоимущих
Российские семьи, чей среднедушевой доход ниже двух прожиточных минимумов, получат право на пособия на первого и второго ребенка.
Обновлено вчера в 13:14
Космос
NASA обнаружило на Марсе человекоподобную «мумию»
Марсианский ровер Opportunity запечатлел на камеру необычный объект, который внешне напоминает человекоподобную «мумию».
Обновлено в 04:13
Авто
Nissan Terrano получил системы Apple CarPlay и Android Auto
Обновлено вчера в 10:30
Спорт
Лазукин чисто исполнил короткую программу на чемпионате мира
Дебютант чемпионатов мира Андрей Лазукин справился с короткой программой на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Эрмитаж временно закрыли из-за сообщений о минировании
Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге сообщил, что в первой половине дня в четверг, 21 марта, закрыт для посетителей из-за сообщений о минировании здания.
Обновлено в 04:41
Здоровье
Росконтроль назвал лучшие торговые марки цыплят
Эксперты Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» проверили цыплят-бройлеров шести торговых марок на соответствие показателям качества и свежести продукта.
Обновлено в 02:29
Спорт
Загитова проходила допинг-контроль до трех часов ночи
Обновлено в 02:09
Космос
В США над долиной Прескотт замечен чёрный НЛО
Неопознанный объект очевидцы обнаружили в долине Прескотт и запечатлели на видео, которое опубликовано на YouTube.
Обновлено вчера в 07:25
Общество
Поклонская хочет сделать «няш-мяш» брендом Крыма
Депутат Госдумы Наталья Поклонская призналась, что в качестве крымского бренда подумывает зарегистрировать интернет-мем "няш-мяш".
Обновлено в 04:42
Армия и оружие
Курдские ополченцы заявили о падении последнего оплота ИГ в Сирии
Ополченцы из Сирийских демократических сил (СДС) объявили в четверг об успешном завершении штурма населенного пункта Багуз, который считался последним оплотом ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) в Сирии, передает агентство EFE.
Обновлено в 03:29
Авто
Стартовали продажи нового Hyundai Santa Fe 2019 без селектора КПП
Китайские дилеры Hyundai начали прием заказов на удлиненную версию кроссовера Santa Fe с кнопками вместо традиционного селектора КПП.
Обновлено вчера в 22:25
Политика
СМИ сообщили о намерении Ким Чен Ына посетить Россию
Обновлено в 03:37
Армия и оружие
Вашингтон может приостановить подготовку к поставке F-35 в Турцию
Вашингтон рассматривает возможность приостановки подготовительных мероприятий для поставки в Турцию самолетов F-35.
Обновлено в 03:00
Общество
Гидрометцентр прогнозирует в России лето теплее обычного
Согласно прогнозу, хорошее лето должно быть на севере Урала и в Сибири, где температура может превысить прошлогодние значения.
Обновлено в 02:59
Армия и оружие
Армия начала получать модернизированные комплексы управления войсками
Холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех») приступил к началу поставок модернизированных комплексов организации связи и управления войсками Р-090К в Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 20:57
Экономика
Верховный суд запретил овердрафт на дебетовых картах
20 марта 2019 года Верховный суд РФ запретил банкам списывать с дебетовых карт большую сумму, чем находится на них, если овердрафт не предусмотрен договором.
Обновлено вчера в 20:43