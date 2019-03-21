Матч Бельгии и России в Брюсселе не соберет аншлагаМатч ТВ 03:46

Бельгия на своем поле примет Россию в матче отборочного цикла Евро-2020.

Спорт день за днем

Матч Бельгии и России в Брюсселе не соберет аншлага

Спорт день за днем

Общество Росгидромет назвал рекомендуемые сроки начала работ в огороде Агрометеорологи Росгидромета не рекомендуют россиянам начинать садовые и огородные работы до окончания майских праздников.

Политика ЛДПР предлагает срочно реабилитировать Колчака Российского военного и политического деятеля, одного из глав «белого движения» Александра Колчака следует немедленно реабилитировать.

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Армия и оружие США готовят истребители к сражению против Су-57 Накануне стало известно, что оборонное ведомство США разместило заказ на разработку воздушных целей, имитирующих российский истребитель Су-57 и китайские J-20 и FC-31.

Экономика Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.

Спорт Германия заподозрила спортсменов из восьми стран в применении допинга Глава прокуратуры Мюнхена Кай Гребер рассказал, что как минимум 21 спортсмен из восьми стран подозревается в применении кровяного допинга.

Политика Губернатор Оренбургской области Юрий Берг подал в отставку Губернатор Оренбургской области Юрий Берг написал заявление об отставке, говорится на сайте регионального правительства.

Экономика СП выявила в проектах Минкульта РФ плохой контроль за госрасходами Счётная палата России отметила, что Министерство культуры РФ формально относится к контролю того, как тратятся бюджетные деньги.

Наука Пумы Южной Калифорнии могут исчезнуть в ближайшие полвека Две изолированные популяции пум в горах Санта-Ана и Санта-Моника на юге Калифорнии могут полностью исчезнуть в течение 50 лет.

Общество Названы самые ленивые регионы России В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа.

Финансы Россия начала размещение евробондов в евро и долларах Минфин РФ открыл книгу заявок на евробонды в долларах и евро, сообщили ТАСС источники в финансовых кругах.

Экономика В России появятся детские пособия для малоимущих Российские семьи, чей среднедушевой доход ниже двух прожиточных минимумов, получат право на пособия на первого и второго ребенка.

Космос NASA обнаружило на Марсе человекоподобную «мумию» Марсианский ровер Opportunity запечатлел на камеру необычный объект, который внешне напоминает человекоподобную «мумию».

Спорт Лазукин чисто исполнил короткую программу на чемпионате мира Дебютант чемпионатов мира Андрей Лазукин справился с короткой программой на чемпионате мира в японской Сайтаме.

Происшествия Эрмитаж временно закрыли из-за сообщений о минировании Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге сообщил, что в первой половине дня в четверг, 21 марта, закрыт для посетителей из-за сообщений о минировании здания.

Здоровье Росконтроль назвал лучшие торговые марки цыплят Эксперты Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» проверили цыплят-бройлеров шести торговых марок на соответствие показателям качества и свежести продукта.

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Армия и оружие Курдские ополченцы заявили о падении последнего оплота ИГ в Сирии Ополченцы из Сирийских демократических сил (СДС) объявили в четверг об успешном завершении штурма населенного пункта Багуз, который считался последним оплотом ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) в Сирии, передает агентство EFE.

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