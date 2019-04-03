Футбол
Матч «Арсенала» с «Уралом» отсудит Алексей ЕськовТульские новости вчера в 05:46
Кубок России, Полуфинал
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Уже завтра, 3 апреля, в 17:00 пройдет первый матч полуфинала Олимп-Кубка России на стадионе «Екатеринбург-Арена». В нем тульский ФК «Арсенал» сразится с «Уралом». Судьей матча станет Алексей Еськов из Москвы.
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