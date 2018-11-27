Футбол
36-летний Алексей Матюнин станет судьей в матче "Арсенала" против "Оренбурга" 28 ноября. Помогать ему, сообщает пресс-служба клуба, будут москвичи Илья Елеференко и Константин Шаламберидзе. Резервный арбитр - Алексей Сухой (Люберцы).
Тульская прессавчера в 11:40
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Матюнин рассудит «Оренбург» и «Арсенал», которые сыграют в 1/4 финала Олимп Кубка России по футболу
Интерфакс - Россия26 ноября в 03:07
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Футбол
«Арсенал» забил четыре гола в четвертьфинале Кубка России по футболу
В первом матче 1/4 финала Кубка России тульский «Арсенал» на выезде одолел «Оренбург» со счетом 4:2. Замбийский нападающий гостей Эванс Кангва оформил дубль уже к 21-й минуте.
Обновлено в 11:31
Футбол
«Зенит» сыграет с «Копенгагеном» без Шатова и Жиркова
Обновлено в 11:23
Футбол
ЦСКА поблагодарил болельщиков за поддержку в матче с «Викторией»
Обновлено в 11:13
Футбол
«Локомотив» проиграл «Галатасараю» в матче Юношеской лиги УЕФА
Российский "Локомотив" уступил турецкому "Галатасараю" в матче пятого тура группового этапа Юношеской лиги Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА).
Обновлено в 10:27
Футбол
Кононов попросил журналистов перестать обсуждать тему Глушакова
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов обратился к журналистам с просьбой прекратить обсуждать тему капитана команды Дениса Глушакова.
Обновлено в 09:53
Футбол
«Бавария» не хочет продлевать контракты с Рибери и Роббеном
Хавбеки мюнхенской "Баварии" Арьен Роббен и Франк Рибери, скорее всего, уйдут из команды после завершения текущего сезона.
Обновлено в 10:21
Футбол
УЕФА может наказать Моуринью за поведение на матче ЛЧ с «Янг Бойз»
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может наказать главного тренера английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:27
Футбол
Азар не сыграет в матче с ПАОКом
Английская пресса сообщает, что полузащитник "Челси" Эден Азар пропустит завтрашнюю встречу с ПАОКом, которая состоится в рамках группового этапа Лиги Европы.
Обновлено в 10:18
Футбол
Причиной отсутствия Иско в матче против «Ромы» стал конфликт с Солари
Стало известно, почему полузащитник мадридского "Реала" Иско не был включен в заявку на матч против итальянской "Ромы" в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:59
Футбол
Легендарный ирландец Робби Кин завершил карьеру футболиста
Обновлено в 10:20
Футбол
Леонардо Ди Каприо посетит матч «ПСЖ» – «Ливерпуль»
«ПСЖ» сегодня примет «Ливерпуль» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встречу посетит актер Леонардо Ди Каприо.
Обновлено в 11:30
Футбол
УЕФА перенес матч Лиги Европы из-за военного положения на Украине
Матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы между украинской "Ворсклой" и лондонским "Арсеналом" перенесен из Полтавы в Киев по решению Союза европейских футбольных ассоциаций.
Обновлено в 11:30
Футбол
Болельщики «Акхисара» не приедут в Краснодар
Главный тренер "Акхисара" Арслан Чихат сообщил, что его клуб останется без поддержки болельщиков в гостевом матче Лиги Европы против "Краснодара".
Обновлено в 10:58
Футбол
Защитник «Спартака» Боккетти тренировался по индивидуальной программе
Обновлено в 11:30
Футбол
Ирландский клуб солгал о смерти своего игрока ради отмены матча
Ирландский футбольный клуб «Бэллибрэк» оригинально откосил от матча против «Арклоу Таун» – ребята из пригорода Дублина объявили о смерти одного из своих игроков, хотя с ним ничего не произошло.
Обновлено в 11:27