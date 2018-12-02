Футбол

Матч «Арсенал» – «Зенит» рассудит арбитр ФИФА Алексей Еськов
MySLO.ru
вчера в 06:03

«Арсенал» и «Зенит» в матче 16 тура чемпионата России рассудит арбитр ФИФА Алексей Еськов из Москвы. В последний раз 40-летний рефери обслуживал матч с участием оружейников 19 марта 2017 года. Кстати, тогда соперником «Арсенала» также был «Зенит», но встреча состоялась в Санкт-Петербурге (0:2).
MySLO.ruвчера в 06:03

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Матч «Арсенал» – «Зенит» рассудит арбитр ФИФА Алексей Еськов

MySLO.ruвчера в 06:03

«Арсенал» сыграет декабрьский матч в Туле четвёртый раз в истории

Тульская служба новостей01 декабря в 13:06

Матч «Арсенал» - «Зенит» рассудит арбитр ФИФА

Тульские новости30 ноября в 21:00
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 03:23, Ашберн
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Российский футболист
Российский футболист и судья, имеет категорию ФИФА. Выступал на позиции защитника. Обслуживает матчи чемпионата России.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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