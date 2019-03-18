Футбол

Матч «Арсенал» — «Спартак» состоится 25 апреляТульская служба новостей 12:33

Локомотив — Краснодар
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Локомотив»
Бенедикт Хеведес
Брайан Идову
46′
57′
Кристиан Рамирес
Вандерсон Соуза
58′
Дмитрий Скопинцев
Маурисио Перейра
63′
Шарль Каборе
68′
Шарль Каборе
Антон Миранчук
69′
71′
Кристоффер Ольссон
Магомед Сулейманов
Федор Смолов
Эдер
90′
Алексей Миранчук
Рифат Жемалетдинов
90′+5′
13 апреля туляки встретятся с "Уралом" дома. 20 апреля канониры на выезде сыграют с "Уфой". 25 апреля в Туле состоится матч "Арсенал" - "Спартак".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Ещенко и Мелкадзе открыли турнир для детей с ограниченными возможностями

Чемпионат12:36

Матч «Спартак» – ЦСКА состоится 6 апреля. РПЛ назвала даты оставшихся игр чемпионата России

Советский спорт10:29

«Спартак» примет ЦСКА 6 апреля, «Локомотив» и «Зенит» сыграют на следующий день

Матч ТВ10:57

Матч чемпионата России по футболу «Спартак» - ЦСКА пройдет 6 апреля

ТАСС10:30

Объявлена дата проведения матча между «Спартаком» и ЦСКА

Газета.Ru10:58

«Спартак» и ЦСКА сыграют в 22-м туре чемпионата России 6 апреля

РИА Новости10:25

Матч «Зенит» – ЦСКА назначен на 12 мая

Спорт-Экспресс10:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 21:15, Ашберн
Политика

Россия потребует у США возвращения Ярошенко на Родину

Россия потребует передать российского заключенного Константина Ярошенко из Штатов для отбывания срока в стране гражданства.
Обновлено в 19:00
Армия и оружие

Командующий Северным флотом рассказал о зарплатах командиров подлодок

Зарплата командира подводной лодки на Северном флоте вдвое превышает денежное довольствие командира полка в центре России.
Обновлено в 05:53
Армия и оружие

Базу с «самолетами судного дня» затопило в США

Ранее сообщалось, что в США поднялся в воздух самолет "судного дня".
Обновлено в 18:45
Экономика

Структуры Абрамовича, Абрамова и Фролова продадут 1,8% акций Evraz

Структуры Романа Абрамовича, Александра Абрамова и Александра Фролова уведомили металлургическую компанию Evraz о планах продать 25,4 млн ее обыкновенных акций (1,8%), сообщается на сайте Лондонской фондовой биржи.
Обновлено в 14:45
Происшествия

Петербургский самолет избежал столкновения при посадке

Самолет компании «Аэрофлот», совершающий рейс по маршруту Санкт-Петербург – Москва, чуть не столкнулся с погрузчиком при посадке в Шереметьево.
Обновлено в 20:28
Общество

Налоговая и ФСБ пришли с обысками в магазины «Красная икра»

Сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) совместно с ФСБ провели обыски и выемку документов в сети магазинов «Красная икра», сообщил в понедельник «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 13:16
Политика

Трамп отдал четверть своей годовой зарплаты одному из министерств

По словам Трампа, свою годовую зарплату, которая составляет 400 тысяч долларов, он отдает различным ведомствам.
Обновлено в 19:22
Политика

МИД России призвал Евросоюз и НАТО признать выбор жителей Крыма

В Москве считают, что Западу пора перестать «заниматься политиканством» в вопросе Крыма и прислушаться к голосу жителей полуострова, проголосовавших на референдуме за воссоединение с Россией.
Обновлено в 16:16
Происшествия

Власти Якутии намерены усилить борьбу с незаконной миграцией

Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что правительство региона усилит борьбу с нелегальной миграцией. Об этом он сообщил в своем инстаграме.
Обновлено в 20:21
Политика

Волкер заявил о выгоде России от расширения НАТО

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, комментируя возможное вступление Киева в НАТО, заявил, что Россия получает выгоду от расширения альянса.
Обновлено в 17:49
Политика

Порошенко заявил о нежелании «варить кашу» с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не намерен «варить кашу» с властями России и выступает за усиление давления на Москву путем введения санкций.
Обновлено в 18:07
Шоу-бизнес

Помощница Юлии Началовой рассказала о последнем разговоре с певицей

Обновлено в 19:55
Космос

NASA: над Беринговым морем взорвался метеорит

Специалисты NASA зафиксировали мощный взрыв метеорита над Беринговым морем в нескольких сотнях километров от побережья России.
Обновлено в 14:17
Общество

Малашенко похоронили на Троекуровском кладбище

После церемонии политолога похоронили на одном из участков кладбища. 25 февраля стало известно, что Малашенко покончил с собой в Испании.
Обновлено в 08:24
Авто

Водителям назначат выплаты за установку ГБО на автомобили

Всего за пять лет на все направления программы будет потрачено 187 миллиардов рублей.
Обновлено в 11:02
Происшествия

Бывший президент Перу задержан в Калифорнии

По словам представителей полиции, Толедо был задержан исключительно за пьянство, а не по причине того, что он был объявлен в Перу в розыск по обвинениям в коррупции.
Обновлено в 19:13
Происшествия

Зачем Бастрыкин смотрел лупой в ноутбук, рассказали в СК

В СК России объяснили, почему председатель ведомства Александр Бастрыкин смотрел в ноутбук при помощи лупы.
Обновлено в 15:14
Политика

Болсонару выступил за участие США в решении ситуации в Венесуэле

Бразильский президент Жаир Болсонару заявил, что надеется на поддержку Соединённых Штатов в разрешении венесуэльского вопроса.
Обновлено в 19:17
Шоу-бизнес

Джонни Депп показал суду 87 видео с агрессией и нападениями Эмбер Херд

Американский актер Джонни Депп предоставил суду 87 записей с камер видеонаблюдения, на которых запечатлено агрессивное поведение его бывшей жены Эмбер Херд.
Обновлено в 08:53
Экономика

В России социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий с 1 апреля 2019 года.
Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес

Дочь Алдонина удалось оградить от ранних известий о смерти Началовой

Пиар-менеджер певицы Юлии Началовой Анна Исаева призналась, что не сразу сообщила о смерти певицы, передает "Советский спорт".
Обновлено в 19:53
Общество

В Чите более 40 тысяч человек остались без света из-за аварии на ТЭЦ

Около 43,5 тыс. жителей Читы остались без электроснабжения из-за отключения цепей линии электропередачи.
Обновлено в 16:28
Армия и оружие

Бомбардировщик ВВС США полтора чаcа летал у границ России

Стратегический бомбардировщик Военно-воздушных сил (ВВС) США Boeing B-52H Stratofortress летал у границ России в районе Калининградской и Ленинградской областей.
Обновлено в 16:47
Политика

Путин подписал закон о штрафах за неуважение к власти

Президент Владимир Путин подписал закон, который вводит наказание за неуважение к власти в интернете.
Обновлено в 10:50
Общество

Глава Warner Brothers уволился после обвинений в измене

Обновлено в 17:53
Происшествия

В правительстве Хабаровского края прошли обыски

По данным источника издания «Восток Медиа» в правительстве области, обыски прошли в рамках уголовного дела о хищениях в лесной отрасли региона.
Обновлено в 16:02
Политика

Макаревич оправдывается после скандальных слов про «Крым наш»

Ранее музыкант жестко осудил своих поклонников, которые радовались вхождению Крыма в состав России в 2014 году.
Обновлено в 12:54
Шоу-бизнес

Началова перед смертью мечтала о свадьбе

Юлия Началова мечтала о свадьбе со своим новым избранником Вячеславом Кудрей.
Обновлено в 11:44
Происшествия

Подозреваемый в стрельбе в Утрехте задержан

Гёкмана Таниса, подозреваемого в стрельбе в нидерландском городе Утрехт, задержали.
Обновлено в 13:34
Армия и оружие

В Крым перебросили ракетоносцы Ту-22М3 в ответ на ПРО США в Румынии

Минобороны России разместило в Крыму дальние бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3.
Обновлено в 13:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное