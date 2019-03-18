Футбол
Матч «Арсенал» — «Спартак» состоится 25 апреляТульская служба новостей 12:33
Бенедикт Хеведес
Брайан Идову
|46′
|57′
Кристиан Рамирес
Вандерсон Соуза
|58′
Дмитрий Скопинцев
Маурисио Перейра
|63′
Шарль Каборе
|68′
Шарль Каборе
Антон Миранчук
|69′
|71′
Кристоффер Ольссон
Магомед Сулейманов
Федор Смолов
Эдер
|90′
Алексей Миранчук
Рифат Жемалетдинов
|90′+5′
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
1
Гилерме
20
Игнатьев
33
Кверквелия
14
Чорлука
3
Идову
96
Жемалетдинов
6
Баринов
7
Крыховяк
8
Фарфан
11
Миранчук
24
Эдер
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
5
Спаич
7
Вандерсон
33
Перейра
8
Газинский
93
Сулейманов
77
Каборе
89
Стоцкий
16
Классон
Краснодар
Расстановка 4‑5‑1
13 апреля туляки встретятся с "Уралом" дома. 20 апреля канониры на выезде сыграют с "Уфой". 25 апреля в Туле состоится матч "Арсенал" - "Спартак".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 21:15, Ашберн
Политика
Россия потребует у США возвращения Ярошенко на Родину
Россия потребует передать российского заключенного Константина Ярошенко из Штатов для отбывания срока в стране гражданства.
Обновлено в 19:00
Армия и оружие
Командующий Северным флотом рассказал о зарплатах командиров подлодок
Зарплата командира подводной лодки на Северном флоте вдвое превышает денежное довольствие командира полка в центре России.
Обновлено в 05:53
Армия и оружие
Базу с «самолетами судного дня» затопило в США
Ранее сообщалось, что в США поднялся в воздух самолет "судного дня".
Обновлено в 18:45
Экономика
Структуры Абрамовича, Абрамова и Фролова продадут 1,8% акций Evraz
Структуры Романа Абрамовича, Александра Абрамова и Александра Фролова уведомили металлургическую компанию Evraz о планах продать 25,4 млн ее обыкновенных акций (1,8%), сообщается на сайте Лондонской фондовой биржи.
Обновлено в 14:45
Происшествия
Петербургский самолет избежал столкновения при посадке
Самолет компании «Аэрофлот», совершающий рейс по маршруту Санкт-Петербург – Москва, чуть не столкнулся с погрузчиком при посадке в Шереметьево.
Обновлено в 20:28
Общество
Налоговая и ФСБ пришли с обысками в магазины «Красная икра»
Сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) совместно с ФСБ провели обыски и выемку документов в сети магазинов «Красная икра», сообщил в понедельник «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 13:16
Политика
Трамп отдал четверть своей годовой зарплаты одному из министерств
По словам Трампа, свою годовую зарплату, которая составляет 400 тысяч долларов, он отдает различным ведомствам.
Обновлено в 19:22
Политика
МИД России призвал Евросоюз и НАТО признать выбор жителей Крыма
В Москве считают, что Западу пора перестать «заниматься политиканством» в вопросе Крыма и прислушаться к голосу жителей полуострова, проголосовавших на референдуме за воссоединение с Россией.
Обновлено в 16:16
Происшествия
Власти Якутии намерены усилить борьбу с незаконной миграцией
Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что правительство региона усилит борьбу с нелегальной миграцией. Об этом он сообщил в своем инстаграме.
Обновлено в 20:21
Политика
Волкер заявил о выгоде России от расширения НАТО
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, комментируя возможное вступление Киева в НАТО, заявил, что Россия получает выгоду от расширения альянса.
Обновлено в 17:49
Политика
Порошенко заявил о нежелании «варить кашу» с Путиным
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не намерен «варить кашу» с властями России и выступает за усиление давления на Москву путем введения санкций.
Обновлено в 18:07
Космос
NASA: над Беринговым морем взорвался метеорит
Специалисты NASA зафиксировали мощный взрыв метеорита над Беринговым морем в нескольких сотнях километров от побережья России.
Обновлено в 14:17
Общество
Малашенко похоронили на Троекуровском кладбище
После церемонии политолога похоронили на одном из участков кладбища. 25 февраля стало известно, что Малашенко покончил с собой в Испании.
Обновлено в 08:24
Авто
Водителям назначат выплаты за установку ГБО на автомобили
Всего за пять лет на все направления программы будет потрачено 187 миллиардов рублей.
Обновлено в 11:02
Происшествия
Бывший президент Перу задержан в Калифорнии
По словам представителей полиции, Толедо был задержан исключительно за пьянство, а не по причине того, что он был объявлен в Перу в розыск по обвинениям в коррупции.
Обновлено в 19:13
Происшествия
Зачем Бастрыкин смотрел лупой в ноутбук, рассказали в СК
В СК России объяснили, почему председатель ведомства Александр Бастрыкин смотрел в ноутбук при помощи лупы.
Обновлено в 15:14
Политика
Болсонару выступил за участие США в решении ситуации в Венесуэле
Бразильский президент Жаир Болсонару заявил, что надеется на поддержку Соединённых Штатов в разрешении венесуэльского вопроса.
Обновлено в 19:17
Шоу-бизнес
Джонни Депп показал суду 87 видео с агрессией и нападениями Эмбер Херд
Американский актер Джонни Депп предоставил суду 87 записей с камер видеонаблюдения, на которых запечатлено агрессивное поведение его бывшей жены Эмбер Херд.
Обновлено в 08:53
Экономика
В России социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий с 1 апреля 2019 года.
Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес
Дочь Алдонина удалось оградить от ранних известий о смерти Началовой
Пиар-менеджер певицы Юлии Началовой Анна Исаева призналась, что не сразу сообщила о смерти певицы, передает "Советский спорт".
Обновлено в 19:53
Общество
В Чите более 40 тысяч человек остались без света из-за аварии на ТЭЦ
Около 43,5 тыс. жителей Читы остались без электроснабжения из-за отключения цепей линии электропередачи.
Обновлено в 16:28
Армия и оружие
Бомбардировщик ВВС США полтора чаcа летал у границ России
Стратегический бомбардировщик Военно-воздушных сил (ВВС) США Boeing B-52H Stratofortress летал у границ России в районе Калининградской и Ленинградской областей.
Обновлено в 16:47
Политика
Путин подписал закон о штрафах за неуважение к власти
Президент Владимир Путин подписал закон, который вводит наказание за неуважение к власти в интернете.
Обновлено в 10:50
Общество
Глава Warner Brothers уволился после обвинений в измене
Обновлено в 17:53
Происшествия
В правительстве Хабаровского края прошли обыски
По данным источника издания «Восток Медиа» в правительстве области, обыски прошли в рамках уголовного дела о хищениях в лесной отрасли региона.
Обновлено в 16:02
Политика
Макаревич оправдывается после скандальных слов про «Крым наш»
Ранее музыкант жестко осудил своих поклонников, которые радовались вхождению Крыма в состав России в 2014 году.
Обновлено в 12:54
Шоу-бизнес
Началова перед смертью мечтала о свадьбе
Юлия Началова мечтала о свадьбе со своим новым избранником Вячеславом Кудрей.
Обновлено в 11:44
Происшествия
Подозреваемый в стрельбе в Утрехте задержан
Гёкмана Таниса, подозреваемого в стрельбе в нидерландском городе Утрехт, задержали.
Обновлено в 13:34
Армия и оружие
В Крым перебросили ракетоносцы Ту-22М3 в ответ на ПРО США в Румынии
Минобороны России разместило в Крыму дальние бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3.
Обновлено в 13:17