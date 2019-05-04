Футбол
Матч «Арсенал» – «Локомотив» рассудит Евгений ТурбинMySLO.ru вчера в 02:30
Чемпионат России
Стадион «Арсенал»
Матч 27-го тура чемпионата России «Арсенал» — «Локомотив» рассудит подмосковный рефери Евгений Турбин. Как сообщает пресс-служба тульского клуба, в текущем сезоне 39-летний арбитр всероссийской категории судил одну игру с участием оружейников — поединок «Арсенал» — ЦСКА, который состоялся в Грозном.
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