Матч «Арсенал» – «Локомотив» рассудит Евгений ТурбинMySLO.ru вчера в 02:30

Матч 27-го тура чемпионата России «Арсенал» — «Локомотив» рассудит подмосковный рефери Евгений Турбин. Как сообщает пресс-служба тульского клуба, в текущем сезоне 39-летний арбитр всероссийской категории судил одну игру с участием оружейников — поединок «Арсенал» — ЦСКА, который состоялся в Грозном.

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