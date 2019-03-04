Матч «Арсенал» – «Енисей» может пройти в ТулеSports.ru 06:05

Напомним, что «Арсенал» проводил домашний матч 18-го тура с ЦСКА в Грозном, ответный матч 1/4 финала Кубка России с «Оренбургом» сыграет в Химках. Матч «Арсенал» – «Енисей» запланирован на субботу, 16 марта. «Енисей» сыграет домашний матч в Сочи, «Арсенал» – в Грозном.

Матч «Арсенал» – «Енисей» может пройти в Туле

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