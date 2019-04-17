Футбол
Матч 24-го тура РПЛ «Краснодар» — «Зенит» пройдет при аншлагеМатч ТВ вчера в 07:57
«Краснодар» сообщил, что реализовал все 35074 билета на домашний матч 24-го тура РПЛ против «Зенита». Встреча состоится 20 апреля и начнется в 21:00 по московскому времени. Напомним, «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ.
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Армия и оружие
Солдат ВСУ под наркотиками расстрелял сослуживцев, сообщили в ДНР
"16 апреля в районе населенного пункта Новотроицкое военнослужащий 35-й бригады морской пехоты, устав от физического унижения, открыл огонь из автомата по своим сослуживцам, в результате чего один военнослужащий, матрос Иващенко, погиб, еще трое получили ранения различной степени тяжести", – рассказал Безсонов со ссылкой на сведения разведки ДНР.
Обновлено вчера в 23:12
Наука
Кошкин нос или двигатель? Илон Маск рассказал о происхождении логотипа Tesla
Ну а про кошкин нос господин Маск просто пошутил.
Обновлено вчера в 08:32
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Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что «по срезу туроператорских предложений» Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники.
Обновлено в 00:14
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Порошенко предостерег Зеленского от узурпации власти
Президент Украины Петр Порошенко не исключает сценарий узурпации власти в стране в случае, если победу на выборах одержит его оппонент, актер Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 13:11
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Ученые назвали продукты, вызывающие рак кишечника
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Происшествия
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Обновлено вчера в 05:44
Армия и оружие
Новых закладок атомных подводных ракетоносцев «Борей-А» не планируется
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Шоу-бизнес
Алла Пугачева отметила юбилей с поклонниками
Поздравить с 70-летним юбилеем артистку собрался полный зал Кремлевского дворца, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 16:53
Политика
Завершилось финальное испытание обновленного Boeing 737 MAX
Директор авиастроительной корпорации Boeing Деннис Меленберг в своем Twitter сообщил о завершении технических летных испытаний лайнеров Boeing 737 MAX.
Обновлено вчера в 21:45
Политика
NYT: Минюст США и Белый дом обсуждали доклад Мюллера
Сотрудники Министерства юстиции США в последние дни «неоднократно» обсуждали с юристами Белого дома выводы, сделанные спецпрокурором Робертом Мюллером в докладе о «российском вмешательстве».
Обновлено вчера в 20:45
Происшествия
В Португалии девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом
Девять человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра, сообщается на сайте ассоциации спасателей Португалии.
Обновлено вчера в 15:02
Происшествия
Мужчина с двумя канистрами бензина хотел поджечь собор на Манхэттене
Полиция Нью-Йорка задержала мужчину, собиравшегося поджечь собор Святого Патрика на Манхэттене. Инцидент произошел в среду вечером.
Обновлено в 00:35
Технологии
В России разработали высокоэффективный магнитный холодильник
Российские инженеры разработали холодильник нового поколения, в котором рабочим телом является не жидкость, переходящая в газ, а магнитный металл, что повышает энергоэффективность на 30-40%, сообщили РИА Новости в пресс-службе МИСиС.
Обновлено вчера в 20:24
Политика
Медведев оценил размеры пенсий в России
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Обновлено вчера в 07:18
Политика
СМИ узнали о плане назначить Назарбаева почетным председателем ЕАЭС
Решение назначить Назарбаева почетным председателем ЕАЭС собеседники «Коммерсанта» называют следствием его усилий по созданию союза.
Обновлено вчера в 16:17
Политика
Главный военный прокурор Украины Матиос опроверг свой побег из страны
Главный военный прокурор Украины и заместитель генпрокурора Анатолий Матиос появился на совместном брифинге с главой Службы безопасности Украины (СБУ) и опроверг сообщения о своем «побеге» из страны, передает УНИАН.
Обновлено вчера в 08:49
Экономика
В России может появиться новый экологический налог
Субсидирует процентную ставку по кредитам, взятым на эти цели. Такие субсидии уже получили 40 организаций на сумму 5,3 миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 21:00
Здоровье
Минздрав: каждый пятый красноярец умирает от рака
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Обновлено в 00:21
Экономика
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Красноярский край привлек на реализацию нацпроектов 20 млрд рублей, сообщил в четверг губернатор региона Александр Усс на сессии законодательного собрания края.
Обновлено в 00:22
Происшествия
Грузовик и микроавтобус столкнулись на трассе под Томском
Три человека погибли и несколько пострадали при столкновении грузовика и микроавтобуса под Томском, где в четверг начался сильный снегопад.
Обновлено в 00:40
Общество
В Уфе открыли памятник татарскому поэту Габдулле Тукаю
Обновлено в 00:16
Политика
Саммит G20 впервые пройдет в арабской стране
Обновлено вчера в 16:47
Технологии
Технологии избавили от бумаги половину российских компаний
"Если в мире 44 процента еще только приступили к этому, то 50 процентов российских компаний уже активно ее используют", - говорит Вера Витальева, руководитель HR-практики, Deloitte.
Обновлено в 00:48
Политика
Греция потребовала от Германии репарации за оккупацию
Парламент Греции поддержал инициативу правительства о выдвижении требований Берлину по выплате репараций за ущерб от оккупации во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 23:42
Общество
На социальное развитие Забайкалья выделено 9,4 млрд рублей
Всего, по оценке Александра Козлова, 3,4 миллиарда рублей Забайкалью предстоит освоить в 2019 году, ещё 3,1 миллиарда рублей — в 2020 году и 2,9 миллиарда рублей будет выделено в 2021 году.
Обновлено в 00:09
Происшествия
Мосгорсуд оставил Мамаева и Кокорина под стражей
«Суд оставил Мамаева и Кокорина под стражей», – сказал собеседник агентства.
Обновлено вчера в 04:30
Общество
План строительства сквера на месте «Зимней вишни» претерпит изменения
На своей странице в социальной сети Сергей Цивилёв рассказал, что границы благоустройства сквера будут расширены: парковая территория станет больше, а фасады ближайших домов будут приведены в порядок в соответствие с общим антуражем нового объекта.
Обновлено вчера в 22:21
Гаджеты
Складные смартфоны Samsung сломались в первые дни использования
Обновлено вчера в 21:54