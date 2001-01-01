Футбол
Мата согласовал с «Манчестер Юнайтед» новый контрактСоветский спорт 13:11
Согласно источнику, в ближайшее время хавбек подпишет новый контракт с клубом, рассчитанный на один год. При этом игрок будет получать меньше, чем это было по прежнему соглашению.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 13:58, Вашингтон
Энергетика
Росстат сообщил о росте оптовых цен на бензин на 17,5%
Цены производителей на бензин в мае текущего года выросли на 17,5% после снижения на 4% в марте и на 4,1% в феврале.
Обновлено в 10:30
Энергетика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу контракту на транзит
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" заключать своп-сделки вместо нового долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину, если разделение функций оператора и продавца газа в украинской газотранспортной системе застопорится и не завершится до конца этого года.
Обновлено в 11:20
Кино
Вуди Харрельсон сыграет ЛСД-гуру Тимоти Лири
Обновлено в 11:28
Общество
Минтруд назвал регионы с самым молодым и самым возрастным населением
Самыми молодыми регионами страны названы Чеченская Республика и Республика Тыва.
Обновлено в 13:31
Происшествия
Самолет с Киркоровым на борту совершил жесткую посадку в Домодедово
Самолет, на котором певец летел вместе со своими детьми, совершил жесткую посадку в аэропорту Домодедово.
Обновлено в 12:53
Происшествия
Землетрясение у берегов Японии вызвало цунами
Из-за землетрясения магнитудой 6,8, которое произошло у северных берегов японского острова Хонсю, в районе префектур Ямагата, Ниигата и Исикава зафиксировано цунами высотой до одного метра, сообщает телеканал NHK со ссылкой на сейсмологическую службу.
Обновлено в 11:18
Музыка
Опубликовано видео скандала Лазарева и Лободы на «Муз-ТВ»
По данным СМИ со ссылкой на очевидцев, российский певец Сергей Лазарев, находившийся в зале во время репетиции Светланы Лободы, внезапно начал ругаться с продюсером «Муз-ТВ» Арманом Давлетяровым.
Обновлено вчера в 14:05
Спорт
Московский чиновник уволился после провального турнира по киберфутболу
В Федерации киберфутбола России подсчитали, что всероссийский турнир по этой дисциплине можно было организовать за миллион рублей, максимум - за 4-5 миллионов, - сообщает sports.ru.
Обновлено в 13:28
Политика
Трамп решил назначить нового главу Пентагона
Новым и.о. главы Пентагона станет министр армии Марк Эспер, сообщил в Twitter президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 13:42
Политика
В МВД заявили о необходимости ревизии Правил дорожного движения
Первый замглавы МВД Александр Горовой заявил о необходимости ревизии Правил дорожного движения.
Обновлено в 10:13
Политика
Глава партии Зеленского пообещал установить в ДНР и ЛНР украинские флаги без помощи оружия
Председатель партии «Слуга народа» Разумков пообещал вернуть Донбасс в состав Украины "информационным оружием".
Обновлено в 13:38
Политика
Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским
Обновлено в 08:56
Происшествия
Из Чемодановки после массовой драки уехали все цыгане
Все цыгане покинули село Чемодановка в окрестностях Пензы, где в результате массовой драки погиб один человек и несколько пострадали.
Обновлено вчера в 22:02
Футбол
Во Франции арестовали бывшего президента УЕФА Мишеля Платини
Во Франции по подозрению в коррупции арестовали бывшего президента Союза Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини, сообщает 18 июня Mediapart.
Обновлено в 04:37
Космос
След мощного взрыва обнаружили на Марсе
Следы недавнего мощного взрыва обнаружили на Марсе благодаря снимкам орбитального разведчика НАСА Mars Reconnaissance Orbiter, сообщает портал Space.
Обновлено в 10:31
Экономика
Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 08:23
Футбол
Агент: «Бэйл не уйдет в аренду»
Джонатан Барнетт, агент вингера "Реала" Гарет Бэйла, заявил, что его клиент не уйдет в аренду в другой клуб.
Обновлено в 10:52
Музыка
Пугачева даст второй юбилейный концерт
Известно, что певица дала один единственный концерт в Москве и даже отказалась выступать в Питере. Однако она решила дать еще один концерт.
Обновлено в 13:40
Футбол
С кем сыграют «Нефтчи» и «Сабаил» в квалификации Лиги Европы
"Карабах" узнал, с кем сыграет в квалификации Лиги чемпионов >> По итогам жеребьевки, прошедшей в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), "Нефтчи" в первом квалификационном раунде Лиги Европы сыграет с молдавским клубом "Сперанца".
Обновлено в 11:11
Экономика
Кудрин объяснил свои слова об угрозе социального взрыва
Накануне, 17 июня, в эфире программы «Познер» Кудрин сказал, что не исключает возникновения социального взрыва, так как «бедность в стране стала позором» и 12,5 млн россиян живут за чертой бедности.
Обновлено в 12:42
Авто
В продажу поступила дешевая версия кроссовера Renault Arkana
Предзаказы на долгожданную Renault Arkana, чей прототип представили еще в конце августа прошлого года на Московском моторшоу, стартовали в конце мая.
Обновлено вчера в 08:46
Технологии
Китай проигрывает США гонку суперкомпьютеров
США сохранили свои лидирующие позиции в качестве производителя самых быстрых суперкомпьютеров в мире, а Китай все еще на втором месте после того, как в последние месяцы не вводил в эксплуатацию новых аппаратов.
Обновлено в 07:49
Футбол
«Реальное время»: «Севилья» ведет активные переговоры по Чалову
По информации казанского сайта «Реальное время», испанский клуб ведет активные переговоры по трансферу лучшего бомбардира чемпионата России.
Обновлено в 08:16
Происшествия
Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле
В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.
Обновлено в 08:43
Армия и оружие
Украина заявила о десятках тысяч российских военных у своих границ
Россия сосредоточила возле украинской границы десятки тысяч военных.
Обновлено в 13:06
Авто
Обновленный Subaru Outback получил российский ценник
Ценник на обновленный Subaru Outback начинается с отметки в 2 690 000 рублей.
Обновлено в 10:09
Политика
Россию не будут возвращать в ПАСЕ любой ценой, заявила Меркель
Усилия по возвращению России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) предпринимаются, но это не может быть реализовано любой ценой, должны быть выполнены определённые условия, заявила канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Обновлено в 09:19
Политика
Госдума приняла закон о приостановлении ДРСМД
Решение о возобновлении Российской Федерацией действия ДРСМД принимается президентом РФ, следует также из документа.
Обновлено в 05:50