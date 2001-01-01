Мата согласовал с «Манчестер Юнайтед» новый контрактСоветский спорт 13:11

Согласно источнику, в ближайшее время хавбек подпишет новый контракт с клубом, рассчитанный на один год. При этом игрок будет получать меньше, чем это было по прежнему соглашению.

Энергетика Росстат сообщил о росте оптовых цен на бензин на 17,5% Цены производителей на бензин в мае текущего года выросли на 17,5% после снижения на 4% в марте и на 4,1% в феврале.

Энергетика «Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу контракту на транзит "Нафтогаз" предложил "Газпрому" заключать своп-сделки вместо нового долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину, если разделение функций оператора и продавца газа в украинской газотранспортной системе застопорится и не завершится до конца этого года.

Происшествия Самолет с Киркоровым на борту совершил жесткую посадку в Домодедово Самолет, на котором певец летел вместе со своими детьми, совершил жесткую посадку в аэропорту Домодедово.

Происшествия Землетрясение у берегов Японии вызвало цунами Из-за землетрясения магнитудой 6,8, которое произошло у северных берегов японского острова Хонсю, в районе префектур Ямагата, Ниигата и Исикава зафиксировано цунами высотой до одного метра, сообщает телеканал NHK со ссылкой на сейсмологическую службу.

Музыка Опубликовано видео скандала Лазарева и Лободы на «Муз-ТВ» По данным СМИ со ссылкой на очевидцев, российский певец Сергей Лазарев, находившийся в зале во время репетиции Светланы Лободы, внезапно начал ругаться с продюсером «Муз-ТВ» Арманом Давлетяровым.

Спорт Московский чиновник уволился после провального турнира по киберфутболу В Федерации киберфутбола России подсчитали, что всероссийский турнир по этой дисциплине можно было организовать за миллион рублей, максимум - за 4-5 миллионов, - сообщает sports.ru.

Политика Трамп решил назначить нового главу Пентагона Новым и.о. главы Пентагона станет министр армии Марк Эспер, сообщил в Twitter президент США Дональд Трамп.

Политика В МВД заявили о необходимости ревизии Правил дорожного движения Первый замглавы МВД Александр Горовой заявил о необходимости ревизии Правил дорожного движения.

Происшествия Из Чемодановки после массовой драки уехали все цыгане Все цыгане покинули село Чемодановка в окрестностях Пензы, где в результате массовой драки погиб один человек и несколько пострадали.

Футбол Во Франции арестовали бывшего президента УЕФА Мишеля Платини Во Франции по подозрению в коррупции арестовали бывшего президента Союза Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини, сообщает 18 июня Mediapart.

Космос След мощного взрыва обнаружили на Марсе Следы недавнего мощного взрыва обнаружили на Марсе благодаря снимкам орбитального разведчика НАСА Mars Reconnaissance Orbiter, сообщает портал Space.

Экономика Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.

Футбол Агент: «Бэйл не уйдет в аренду» Джонатан Барнетт, агент вингера "Реала" Гарет Бэйла, заявил, что его клиент не уйдет в аренду в другой клуб.

Музыка Пугачева даст второй юбилейный концерт Известно, что певица дала один единственный концерт в Москве и даже отказалась выступать в Питере. Однако она решила дать еще один концерт.

Футбол С кем сыграют «Нефтчи» и «Сабаил» в квалификации Лиги Европы "Карабах" узнал, с кем сыграет в квалификации Лиги чемпионов >> По итогам жеребьевки, прошедшей в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), "Нефтчи" в первом квалификационном раунде Лиги Европы сыграет с молдавским клубом "Сперанца".

Экономика Кудрин объяснил свои слова об угрозе социального взрыва Накануне, 17 июня, в эфире программы «Познер» Кудрин сказал, что не исключает возникновения социального взрыва, так как «бедность в стране стала позором» и 12,5 млн россиян живут за чертой бедности.

Авто В продажу поступила дешевая версия кроссовера Renault Arkana Предзаказы на долгожданную Renault Arkana, чей прототип представили еще в конце августа прошлого года на Московском моторшоу, стартовали в конце мая.

Технологии Китай проигрывает США гонку суперкомпьютеров США сохранили свои лидирующие позиции в качестве производителя самых быстрых суперкомпьютеров в мире, а Китай все еще на втором месте после того, как в последние месяцы не вводил в эксплуатацию новых аппаратов.

Футбол «Реальное время»: «Севилья» ведет активные переговоры по Чалову По информации казанского сайта «Реальное время», испанский клуб ведет активные переговоры по трансферу лучшего бомбардира чемпионата России.

Происшествия Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.

Авто Обновленный Subaru Outback получил российский ценник Ценник на обновленный Subaru Outback начинается с отметки в 2 690 000 рублей.

Политика Россию не будут возвращать в ПАСЕ любой ценой, заявила Меркель Усилия по возвращению России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) предпринимаются, но это не может быть реализовано любой ценой, должны быть выполнены определённые условия, заявила канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.