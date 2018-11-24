Футбол

Мата провёл юбилейный матч за «Манчестер Юнайтед»
Евро-футбол.ру
12:59

Манчестер Юнайтед — Кристал Пэлас
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
9′
Лука Миливоевич
27′
Мамаду Сако
Джесси Лингард
Маруан Феллайни
60′
Хуан Мата
Маркус Рэшфорд
60′
Поль Погба
Алексис Санчес
68′
Эшли Янг
71′
88′
Андрос Таунсенд
Джеффри Шлупп
90′+1′
Уилфрид Заа
Джордан Айю
В матче 13-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" дома сыграл вничью с "Кристал Пэлас". Этот матч стал 200-м для Хуана Маты в футболке "МЮ" во всех турнирах.
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