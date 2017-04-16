Футбол
Рэшфорд подпишет новый контракт с «Манчестер Юнайтед»Спорт-Экспресс 05:50
"Манчестер Юнайтед" подпишет новый контракт с 21-летним нападающим Маркусом Рэшфордом. Как сообщает The Times, соглашение будет долгосрочным. Однако сроки и условия нового контракта не уточняются.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 12:28, Вашингтон
Армия и оружие
Летчики НАТО завидуют компоновке истребителей МиГ-35
Обновлено в 07:08
Шоу-бизнес
С днем рождения Максима Галкина первой поздравила Пугачева
Сегодня, 18 июня, знаменитый юморист Максима Галкин отмечает свой день рождения.
Обновлено в 03:27
Политика
Меркель стало плохо на встрече с Зеленским
Обновлено в 09:27
Происшествия
В Финляндии расследуют дело о купюрах «русского банка приколов»
В Финляндии полиция расследует случай мошенничества с использованием купюр из магазина приколов, на которых были надписи на русском языке, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:11
Политика
Кремль счел эмоциональными слова Кудрина об угрозе социального взрыва
Как сказал Песков, в Кремле проблему не отрицают, но и «гипертрофированно» ее оценивать в администрации президента считают неверным.
Обновлено в 05:57
Политика
Меркель назвала дату проведения встречи «Нормандского формата»
Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о назначении встречи советников лидеров стран «Нормандского формата» на следующий месяц.
Обновлено в 08:25
Футбол
«Марсель» ведет переговоры по переходу защитника «Лацио»
Защитник «Лацио» Риза Дурмиси может пополнить состав «Марселя». Сообщается, что стороны уже приступили к переговорам.
Обновлено в 11:24
Происшествия
Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле
В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.
Обновлено в 08:43
Экономика
В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек
В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.
Обновлено в 04:17
Экономика
Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 08:23
Происшествия
Экс-глава Серпуховского района Шестун порезал вены во время суда
Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун порезал себе вены на левой руке во время заседания в Гарнизонном военном суде, передает телеканал «Дождь» со ссылкой на супругу обвиняемого Юлию.
Обновлено в 05:47
Футбол
Стало известно время начала матча за Суперкубок России по футболу
Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) назвала время проведения матча за Суперкубок России по футболу 2019 года.
Обновлено в 09:26
Происшествия
Мошенники придумали новые способы автоподстав
Замки на колёсах, скрученные регистрационные номера и непонятно откуда взявшиеся парковочные сторожа — мошенники придумали новые уловки для "развода" автомобилистов на деньги.
Обновлено в 06:10
Армия и оружие
Пентагон решил дополнительно выделить Украине $250 млн на оборону
Министерство обороны США объявило, что собирается выделить Украине дополнительные $250 млн в рамках сотрудничества между странами в сфере обороны.
Обновлено в 11:08
Шоу-бизнес
«Здесь не фан-клуб Степаненко»: Петросян ответил своим хейтерам
На дальнейшие дискуссии об экс-супруге комик заявил, что фан-клуб Степаненко находится «не здесь» — «вы ошиблись профилем».
Обновлено в 12:03
Религия
Мэр Высокинский назвал три площадки для опроса за храм
Обновлено в 09:27
Армия и оружие
Журналисты назвали имена подозреваемых по делу «Боинга» в Донбассе
Журналисты нидерландской телепрограммы Nieuwsuur назвали имена людей, возможно, причастных к делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года.
Обновлено в 11:57
Армия и оружие
Россия поставит США самолёты-амфибии Бе-200
В 2020–2021 году Россия планирует поставить в США десять самолётов-амфибий Бе-200.
Обновлено в 03:52
Происшествия
В Испании нашли тело 13-летней россиянки
В испанском населенном пункте Матаро было обнаружено тело 13-летней гражданки России. Каталонская полиция начала расследование этого дела.
Обновлено вчера в 10:30
Энергетика
Дания заплатит за задержку «Северного потока-2»
С 2017 г. Копенгаген рассматривает варианты маршрута в своих территориальных водах или исключительной экономической зоне, но не дает окончательного ответа.
Обновлено в 05:11
Гаджеты
Смартфон со сворачивающимся в трубку экраном показали на видео
Пока топовые производители гаджетов пытаются сделать действительно крутые складные смартфоны, в свет уже выходит более продвинутая технология - смартфоны со сворачивающимися экранами.
Обновлено в 05:10
Общество
Госдума приняла закон о паломничестве
Госдума приняла в третьем чтении закон, закрепляющий правовой статус паломничества и выделяющий его из туристической сферы.
Обновлено в 06:30
Наука
Окаменелости указали на живших в Арктике 1,4 миллиона лет назад гиен
Окаменелости двух зубов, найденные в канадской Арктике, принадлежали вымершей гиене Chasmaporthetes ossifragus, жившей около 1,4 миллиона лет назад, сообщается в Open Quaternary.
Обновлено в 08:36
Общество
Радий Хабиров попросил карикатуриста извиниться перед татарами
Врио главы Башкортостана Радий Хабиров попросил известного башкирского художника Камиля Бузыкаева извиниться перед татарами за его карикатуру, вызвавшую резонанс среди татарской общественности.
Обновлено в 10:06
Авто
В России нашли Land Rover Discovery с миллионным пробегом
Land Rover дал старт новому проекту "Несокрушимые", в рамках которого компания разыскала владельцев внедорожников марки с пробегом свыше 500 000 км. В России отобрали пять героев, и первым стал Сергей Трофименко с "миллионником" Land Rover Discovery.
Обновлено в 01:33
Энергетика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу контракту на транзит
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" заключать своп-сделки вместо нового долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину, если разделение функций оператора и продавца газа в украинской газотранспортной системе застопорится и не завершится до конца этого года.
Обновлено в 11:20
Происшествия
Самолет с Киркоровым попал в страшное ЧП
Самолёт с Филиппом Киркоровым попал в ЧП при посадке, сообщил во вторник источник сайта Super.ru.
Обновлено в 11:59