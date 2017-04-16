Рэшфорд подпишет новый контракт с «Манчестер Юнайтед»Спорт-Экспресс 05:50

"Манчестер Юнайтед" подпишет новый контракт с 21-летним нападающим Маркусом Рэшфордом. Как сообщает The Times, соглашение будет долгосрочным. Однако сроки и условия нового контракта не уточняются.

Происшествия В Финляндии расследуют дело о купюрах «русского банка приколов» В Финляндии полиция расследует случай мошенничества с использованием купюр из магазина приколов, на которых были надписи на русском языке, сообщает ТАСС.

Политика Кремль счел эмоциональными слова Кудрина об угрозе социального взрыва Как сказал Песков, в Кремле проблему не отрицают, но и «гипертрофированно» ее оценивать в администрации президента считают неверным.

Политика Меркель назвала дату проведения встречи «Нормандского формата» Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о назначении встречи советников лидеров стран «Нормандского формата» на следующий месяц.

Футбол «Марсель» ведет переговоры по переходу защитника «Лацио» Защитник «Лацио» Риза Дурмиси может пополнить состав «Марселя». Сообщается, что стороны уже приступили к переговорам.

Происшествия Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.

Экономика В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.

Экономика Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.

Происшествия Экс-глава Серпуховского района Шестун порезал вены во время суда Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун порезал себе вены на левой руке во время заседания в Гарнизонном военном суде, передает телеканал «Дождь» со ссылкой на супругу обвиняемого Юлию.

Футбол Стало известно время начала матча за Суперкубок России по футболу Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) назвала время проведения матча за Суперкубок России по футболу 2019 года.

Происшествия Мошенники придумали новые способы автоподстав Замки на колёсах, скрученные регистрационные номера и непонятно откуда взявшиеся парковочные сторожа — мошенники придумали новые уловки для "развода" автомобилистов на деньги.

Армия и оружие Пентагон решил дополнительно выделить Украине $250 млн на оборону Министерство обороны США объявило, что собирается выделить Украине дополнительные $250 млн в рамках сотрудничества между странами в сфере обороны.

Армия и оружие Журналисты назвали имена подозреваемых по делу «Боинга» в Донбассе Журналисты нидерландской телепрограммы Nieuwsuur назвали имена людей, возможно, причастных к делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года.

Происшествия В Испании нашли тело 13-летней россиянки В испанском населенном пункте Матаро было обнаружено тело 13-летней гражданки России. Каталонская полиция начала расследование этого дела.

Энергетика Дания заплатит за задержку «Северного потока-2» С 2017 г. Копенгаген рассматривает варианты маршрута в своих территориальных водах или исключительной экономической зоне, но не дает окончательного ответа.

Гаджеты Смартфон со сворачивающимся в трубку экраном показали на видео Пока топовые производители гаджетов пытаются сделать действительно крутые складные смартфоны, в свет уже выходит более продвинутая технология - смартфоны со сворачивающимися экранами.

Общество Госдума приняла закон о паломничестве Госдума приняла в третьем чтении закон, закрепляющий правовой статус паломничества и выделяющий его из туристической сферы.

Наука Окаменелости указали на живших в Арктике 1,4 миллиона лет назад гиен Окаменелости двух зубов, найденные в канадской Арктике, принадлежали вымершей гиене Chasmaporthetes ossifragus, жившей около 1,4 миллиона лет назад, сообщается в Open Quaternary.

Общество Радий Хабиров попросил карикатуриста извиниться перед татарами Врио главы Башкортостана Радий Хабиров попросил известного башкирского художника Камиля Бузыкаева извиниться перед татарами за его карикатуру, вызвавшую резонанс среди татарской общественности.

Авто В России нашли Land Rover Discovery с миллионным пробегом Land Rover дал старт новому проекту "Несокрушимые", в рамках которого компания разыскала владельцев внедорожников марки с пробегом свыше 500 000 км. В России отобрали пять героев, и первым стал Сергей Трофименко с "миллионником" Land Rover Discovery.

Энергетика «Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу контракту на транзит "Нафтогаз" предложил "Газпрому" заключать своп-сделки вместо нового долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину, если разделение функций оператора и продавца газа в украинской газотранспортной системе застопорится и не завершится до конца этого года.