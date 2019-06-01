Политика
Мать убитого журналиста Бузины попросила Зеленского о встречеRT на русском 11:01
Валентина Бузина, мать убитого украинского журналиста Олеся Бузины, обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о личном приёме. Об этом в своём Facebook написал её адвокат Ренат Кузьмин.
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Происшествия
Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео
Обновлено в 15:44
Происшествия
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске достигло 27
Количество пострадавших при серии взрывов на заводе «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области возросло до 27 человек.
Обновлено в 07:25
Футбол
Сегодня «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» сыграют в финале Лиги чемпионов
В субботу в Мадриде состоится финальный матч Лиги чемпионов, в котором сыграют два английских клуба Тоттенхэм и Ливерпуль.
Обновлено в 02:27
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Технологии
Стало известно, как дети взаимодействуют с «умными» колонками
На втором месте среди самых востребованных запросов стал ответ на вопросы – 44%.
Обновлено в 12:38
Политика
В Украине сменили правила написания русских фамилий
В Украине изменят правила написания некоторых российских фамилий.
Обновлено вчера в 23:17
Шоу-бизнес
Бузова может разбогатеть на скандале с Собчак
Телеведущая и певица Ольга Бузова может разбогатеть на скандале, который возник из-за высказывания журналистки Ксении Собчак о нежелании дизайнеров сотрудничать с исполнительницей.
Обновлено в 11:38
Происшествия
При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек
При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек.
Обновлено в 14:32
Происшествия
В Шереметьево объяснили проблемы с выдачей багажа
Ранее, в субботу, стало известно, что пассажиры в аэропорту Шереметьево более двух часов не могут получить багаж в терминале D. Предполагалось, что сбой связан с системой выдачи.
Обновлено в 15:24
Футбол
«ПСЖ» может предложить 140 миллионов евро за Роналду
Как сообщает Diario Gol, парижане готовы заплатить за 34-летнего форварда «Ювентуса» 140 миллионов евро.
Обновлено в 13:44
Политика
Трамп прокомментировал стрельбу в Вирджинии
Президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент со стрельбой, который произошёл в городе Вирджиния-Бич.
Обновлено в 11:48
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения МН17
Обновлено вчера в 10:48
Происшествия
Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура
На опубликованном местными СМИ видео один из заключенных предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами от криминальных авторитетов.
Обновлено в 14:06
Происшествия
Турист погиб в горах Карачаево-Черкесии, упав с канатной дороги
Турист погиб, упав с канатной дороги в поселке Домбай в Карачаево-Черкесии.
Обновлено в 11:49
Шоу-бизнес
Старшая дочь Алексея Баталова: «Расставания родителей не ощутила»
В программе «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым старшая дочь Надежда рассказала историю взаимоотношений артиста с Ириной Ротовой.
Обновлено в 14:00
Происшествия
Экс-глава Раменского района арестован по подозрению в убийстве
Бабушкинский районный суд в субботу арестовал экс-главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой, сообщил РИА Новости адвокат Артём Сарбашев.
Обновлено в 12:52
Здоровье
На реконструкцию отделения анестезиологии и реанимации АОКБ выделят 297 миллионов
Обновлено вчера в 23:31
Армия и оружие
В ЛНР заявили о ранении женщины в результате обстрела со стороны ВСУ
Генеральная прокуратура самопровозглашённой Луганской народной республики сообщила, что жительница посёлка Донецкий получила ранение в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.
Обновлено в 16:00
Шоу-бизнес
Вслед за мужем Лера Кудрявцева показала лицо маленькой дочери
Долгое время Лера Кудрявцева не показывала общественности лицо своей 10-месячной дочери Маши.
Обновлено в 14:54
Теннис
Серена Уильямс проиграла в третьем круге «Ролан Гаррос»
Серена Уильямс владеет рекордом Открытой эры по количеству выигранных турниров «Большого шлема» (23).
Обновлено в 14:31
Шоу-бизнес
Анастасия Стоцкая рассказала, почему сын Павла Майкова не живет с мамой
Стоцкая впервые публично объяснила, почему сын Павла Майкова теперь живет с отцом, а не с мамой.
Обновлено в 10:28
Происшествия
Роспотребнадзор выявил схему обмана в автосалонах
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах.
Обновлено в 03:56
Гаджеты
Motorola оставит поклонников без настоящего флагманского смартфона
Скоро состоится презентация смартфона Moto Z4, который уже случайно оказался в продаже.
Обновлено в 12:30
Единоборства
Смит досрочно победил Густафссона, Ракич нокаутировал Мануву
В соглавном событии вечера проспект полутяжёлого веса Александар Ракич нокаутировал опытного Джимми Мануву уже в первом раунде.
Обновлено в 16:01
Хоккей
Крэйг Беруби: Отдельно попросил игроков держать эмоции под контролем
Главный тренер Сент-Луиса Крэйг Беруби рассказал о том, как команда настраивается на первый домашний матч в финальной серии Кубка Стэнли с Бостоном.
Обновлено в 07:04
Происшествия
СК опубликовал видео задержания экс-губернатора Ивановской области
Следственный Комитет опубликовал видеоролик процесса задержания экс-губернатора Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере.
Обновлено в 09:13
Политика
Луценко рассказал о «рейдерской атаке» на город в Киевской области
Генпрокурор Юрий Луценко заявил о "рейдерской атаке" на 18-тысячный город в Киевской области.
Обновлено в 07:24
Авто
Названы 5 проблем подержанного Mitsubishi Pajero четвертого поколения
Следующей проблемой подержанного авто является «закисание» и «гниение» такого элемента подвески, как тяга, неисправности которой приводят к подъему «передка» машины, что в свою очередь слепит других участников движения.
Обновлено в 06:14