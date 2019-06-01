Мать убитого журналиста Бузины попросила Зеленского о встречеRT на русском 11:01

Валентина Бузина, мать убитого украинского журналиста Олеся Бузины, обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о личном приёме. Об этом в своём Facebook написал её адвокат Ренат Кузьмин.

Происшествия Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы Следственный комитет России подтвердил задержание главы Раменского района Андрея Кулакова по подозрению в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, являвшейся заместителем председателя общественной палаты.

Происшествия Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.

Общество Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ Основной период ЕГЭ в этом году пройдет с 27 мая по 1 июля. Сдавать экзамены будет почти 750 тысяч человек.

Общество В 2020 году россиянам сократят новогодние каникулы В Роструде отметили, что сокращение праздников произойдёт «по техническим причинам». В последние два года каникулы длились десять дней.

Происшествия Полиция задержала женщину, оставившую детей в подмосковном хостеле Напомним: 29 мая стало известно, что мать бросила двух малолетних детей в хостеле в Котельниках. Женщину разыскивали следователи.

Общество Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети Роскомнадзор в День защиты детей призвал родителей не выкладывать фото своих детей в социальные сети.

Происшествия В Адыгее пассажирский поезд врезался в грузовик В Адыгее пассажирский поезд столкнулся с грузовым КамАЗом. Об этом сообщили "РГ" в МЧС республики.

Армия и оружие Боевики 35-й бригады ВСУ в Донбассе продали вооружение на три миллиона гривен В 35-й бригаде ВСУ под командованием Паласа боевики массово вывозят с передовой вооружение, чтобы продать его украинским волонтерам.

Гаджеты Apple решила отказаться от iTunes Источники рассказали, что с докладом об обновлении операционных систем Apple и о новом подходе компании к приложениям расскажет Тим Кук.

Происшествия В Вирджинии госслужащий расстрелял 12 человек В муниципальном центре города Вирджиния-Бич недовольный своей жизнью госслужащий расстрелял 12 человек.

Культура Мединский предложил объявить 2021 год Годом музеев Министр культуры РФ Владимир Мединский предложил провести Год музеев в 2021 году.

Авто В России вступили в силу правила тюнинга автомобилей Правила внесения изменений в конструкцию автомобилей и других колёсных транспортных средств вступают в силу в России с 1 июня.

Происшествия Автомобиль въехал в толпу в Петербурге В Петроградском районе Санкт-Петербурга автомобиль въехал в толпу людей, передает "Фонтанка.ру".

Происшествия Капитана, управлявшего катером на Дунае, арестовали на месяц Центральный окружной суд Буды в Будапеште задержал на месяц украинского капитана теплохода Viking Sygin.

Экономика Итальянский банк Intesa тоже пожаловался на краснодарских судей Итальянский банк Intesa вслед за мировыми автоконцернами пожаловался на краснодарских судей.

Общество Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность «Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.

Общество СП: в России пенсионеры могут тратить в день не более 200 рублей За среднюю пенсию контролирующий орган учел 14 тысяч рублей в месяц. При подсчете учитывались обязательные расходы на жилье и лекарства.

Экономика Россияне стали тратить на бесплатные госуслуги в три раза больше Подорожание формально бесплатных государственных услуг на 12% привело к тому, что россияне заплатили за все тот же объем оказанных им госуслуг на 843 млрд рублей больше, чем год назад.

Здоровье В столице Карелии начал работу центр ранней помощи детям-инвалидам В Специализированном доме ребенка начал работу центр ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба Минздрава.

Энергетика На Украине вновь подняли тарифы на газ По словам председателя президентской партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова, новый президент страны Владимир Зеленский начнет решать вопрос по поводу тарифов на газ только после выборов в Верховную Раду, которые намечены на 21 июля 2019 года.

Гаджеты Xiaomi планирует повысить цены на Redmi K20 и K20 Pro Для сравнения: в Китае Xiaomi Redmi K20 стоит примерно 18,7 тысячи рублей, K20 Pro – 24,3 тысячи рублей.

Общество В Саратове отменили все заезды детей в летние оздоровительные лагеря В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия детей и подростков в период проведения летней оздоровительной кампании 2019 года отменяются заезды детей на первые оздоровительные смены в лагеря, расположенные в зоне лесного массива Саратова.

Футбол Камболов стал лучшим в РПЛ по отборам Полузащитник «Рубина» Руслан Камболов стал лучшим в минувшем сезоне чемпионата России по совершенным отборам.

Происшествия В Ростове-на-Дону застрелен помощник депутата областного Заксобрания Представитель ведомства сообщил, что возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в совершении убийства задержан.