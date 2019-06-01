Политика

Мать убитого журналиста Бузины попросила Зеленского о встречеRT на русском вчера в 11:01

Валентина Бузина, мать убитого украинского журналиста Олеся Бузины, обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о личном приёме. Об этом в своём Facebook написал её адвокат Ренат Кузьмин.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Мать убитого журналиста Олеся Бузины обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с заявлением о личном приеме

Эхо Москвывчера в 12:33

Мать убитого журналиста Олеся Бузины обратилась к Зеленскому

Вести.Ruвчера в 11:11

Мать убитого Бузины просит встречи с Зеленским

ФАНвчера в 12:02

Мать убитого журналиста Бузины попросила Зеленского о встрече

РБКвчера в 12:02

Мать убитого журналиста Бузины попросила Зеленского о встрече

RT на русскомвчера в 11:01

Мать журналиста Бузины попросила Зеленского о встрече

РИА Новостивчера в 10:47

Мать убитого журналиста Олеся Бузины просит Владимира Зеленского о личном приёме

Говорит Москвавчера в 11:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 00:07, Ашберн
Экономика

Китай впервые обошел Японию по объему производства печатных плат

Производители печатных плат из Японии по итогам 2018 года впервые уступили по объёму производства предприятиям из Китая.
Обновлено вчера в 07:59
Футбол

Болельщица в купальнике выбежала на поле во время финала ЛЧ

Во время финального матча Лиги чемпионов между английскими клубами «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур» на поле стадиона «Ванда Метрополитано» в Мадриде выбежала болельщица.
Обновлено вчера в 16:23
Единоборства

Боксер-тяжеловес Энди Руиз отобрал у Энтони Джошуа все его титулы

В нью-йоркском "Мэдисон Сквер Гардене" завершился вечер профессионального бокса, главным боем которого стал чемпионский поединок британского тяжеловеса Энтони Джошуа против мексиканца Энди Руиза.
Обновлено вчера в 23:20
Политика

В Китае выразили протест действиям США в Южно-Китайском море

Как заявил Вэй Фэнхэ, Китай «выражает протест против последних действий и подходов американской стороны по Южно-Китайскому морю и тайваньской проблеме».
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия

Пострадавшие при взрывах в Дзержинске получат денежные компенсации

Обновлено вчера в 22:48
Спорт

Times узнала об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020 в Токио

Россия может столкнуться с возможным отстранением от Олимпийских игр 2020 года в Токио на фоне нового допингового скандала.
Обновлено вчера в 21:22
Гаджеты

Bloomberg: Apple может отказаться от iTunes

Корпорация Apple на своей ежегодной Всемирной конференции для разработчиков (Worldwide Developers Conference, WWDC) представит обновление операционной системы, а также анонсирует ряд нововведений, касающихся автономного использования устройств ее производства.
Обновлено вчера в 15:33
Происшествия

Задержана оставившая двух детей в хостеле мать

Обновлено вчера в 11:51
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана

Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено вчера в 13:51
Политика

Президент Мексики надеется договориться с США по ввозным пошлинам

Готовность США к диалогу о пошлинах на мексиканские товары вселяет надежду, заявил 1 июня президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 11:49
Политика

МИД Украины попросил «давить» на Россию для освобождения моряков

Министерство иностранных дел Украины направило обращение к главам внешнеполитических ведомств дружественных стран с просьбой «давить на Россию» для выполнения требования Международного трибунала ООН по морскому праву по украинским морякам.
Обновлено вчера в 18:07
Общество

Гороскоп на 2 июня: Водолею лучше плыть по течению, а Близнецам – отправиться в поездку

Дипломатические способности помогут найти понимание с окружающими, в том числе с влиятельными людьми.
Обновлено вчера в 09:50
Происшествия

Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Обновлено 31 мая в 15:55
Общество

Меньше половины российских врачей и учителей ждут роста зарплат

Работники сфер обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности в целом оценивают перспективы позитивно (48%).
Обновлено вчера в 07:35
Армия и оружие

СМИ назвали F-35 худшим образцом вооружения США

Обновлено вчера в 23:39
Космос

Предлагаемый РАН спутник для слежения за Солнцем назовут «Предвестник»

Спутник для мониторинга космической погоды, который в конце мая совет РАН по космосу рекомендовал создать Роскосмосу, получил название «Предвестник», передает РИА Новости со ссылкой на материалы Института прикладной геофизики Росгидромета.
Обновлено вчера в 20:42
Политика

В Германии допустили, что поломка самолетов Меркель была саботажем

1 апреля с правительственным самолетом Германии произошел очередной инцидент, на этот раз он коснулся министра иностраных дел Хайко Мааса.
Обновлено вчера в 15:18
Происшествия

Английского фаната арестовали за мастурбацию в центре Мадрида

Британского болельщика задержали за мастурбацию в центре Мадрида, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 15:25
Армия и оружие

Китайские СМИ рассказали о «самой страшной ракете» России

Китайское издание Sohu выпустило статью о «самой страшной в мире» российской ракете, которая в ближайшем будущем будет поставлена на вооружение.
Обновлено 31 мая в 15:07
Здоровье

Онищенко назвал безответственным заявление о пользе укусов клещей

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал заявление заслуженного врача России Натальи Толоконской о том, что укус клеща помогает выработать естественный иммунитет к инфекциям.
Обновлено вчера в 11:42
Армия и оружие

При ракетном обстреле в Сирии погибли люди

Обновлено вчера в 22:44
Финансы

Эксперт: Июнь станет интересным месяцем для рубля

По данным ЦБ, интерес населения к иностранной валюте вырос на 44 процента. В основном спросом пользуются доллары США.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

СМИ сообщили о двух взрывах на востоке Ливии

Два начиненных взрывчаткой автомобиля взорвались возле штаба Ливийской национальной армии (ЛНА) в городе Дерн на востоке страны.
Обновлено вчера в 22:20
Шоу-бизнес

Наташа Королева отметила 46-летие с Надеждой Бабкиной и вдовой Кобзона

После выступления, посмотреть которое пришли ее муж Тарзан, Стас Михайлов с семьей, вдова Иосифа Кобзона Нелли и другие, был организован праздничный ужин.
Обновлено вчера в 10:21
Кино

Элтон Джон осудил удаление сцен из фильма «Рокетмен»

Британский певец Элтон Джон прокомментировал решение прокатчика фильма «Рокетмен» в России удалить некоторые сцены из картины.
Обновлено 31 мая в 19:57
Наука

Российский термоядерный реактор запустят в 2020 году

Обновлено вчера в 06:58
Происшествия

Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура

На опубликованном местными СМИ видео один из заключенных предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами от криминальных авторитетов.
Обновлено вчера в 14:06
Футбол

«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов

Обновлено вчера в 16:56
Происшествия

Бразильского футболиста Неймара обвинили в изнасиловании

Обновлено вчера в 22:18
Гаджеты

Xiaomi разрабатывает смартфон с подэкранной камерой

Обновлено вчера в 10:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Олесь Бузина
Украинский писатель
Украинский писатель, журналист, телеведущий.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное