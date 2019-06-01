Политика
Мать убитого журналиста Бузины попросила Зеленского о встречеRT на русском вчера в 11:01
Валентина Бузина, мать убитого украинского журналиста Олеся Бузины, обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о личном приёме. Об этом в своём Facebook написал её адвокат Ренат Кузьмин.
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Мать убитого журналиста Олеся Бузины просит Владимира Зеленского о личном приёме
Говорит Москвавчера в 11:00
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