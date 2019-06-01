Политика
Мать убитого журналиста Бузины попросила Зеленского о встречеRT на русском 11:01
Валентина Бузина, мать убитого украинского журналиста Олеся Бузины, обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о личном приёме. Об этом в своём Facebook написал её адвокат Ренат Кузьмин.
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Супрун заявила, что на Украине к 2020 году закроются все детдома
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При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек
При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек.
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