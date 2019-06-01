Политика

Мать убитого журналиста Бузины попросила Зеленского о встречеРБК 12:02

Валентина Бузина, мать убитого украинского журналиста Олеся Бузины, обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о личном приеме. Об этом сообщил в своем Facebook адвокат Валентины Бузины Ренат Кузьмин.
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Мать убитого журналиста Олеся Бузины обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с заявлением о личном приеме

Эхо Москвы12:33

Мать убитого журналиста Олеся Бузины просит Владимира Зеленского о личном приёме

Говорит Москва11:00

Мать убитого Бузины просит встречи с Зеленским

ФАН12:02

Мать убитого журналиста Олеся Бузины обратилась к Зеленскому

Вести.Ru11:11

Мать убитого журналиста Бузины попросила Зеленского о встрече

RT на русском11:01

Мать журналиста Бузины попросила Зеленского о встрече

РИА Новости10:47

Мать убитого журналиста Бузины попросила Зеленского о встрече

РБК12:02
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 17:59, Ашберн
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