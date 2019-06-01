Политика
Мать убитого журналиста Бузины попросила Зеленского о встречеРБК 12:02
Валентина Бузина, мать убитого украинского журналиста Олеся Бузины, обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о личном приеме. Об этом сообщил в своем Facebook адвокат Валентины Бузины Ренат Кузьмин.
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 17:59, Ашберн
Футбол
В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП Рейеса
Обновлено в 15:05
Происшествия
Смертельное ДТП с автобусом произошло в Дагестане
Ранее сообщалось, что после смертельного ДТП с китайскими туристами в Приморье было возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 16:54
Происшествия
При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек
При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек.
Обновлено в 14:32
Происшествия
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 19
Количество пострадавших в результате трех взрывов на предприятии "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области увеличилось до 19 человек.
Обновлено в 06:53
Футбол
На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая фанатка
На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая болельщица, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:28
Армия и оружие
Израиль заявил об обстрелах со стороны Сирии
С территории Сирии было выпущено два снаряда, они разорвались на подконтрольной Израилю территории Голанских высот, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильской армии.
Обновлено в 16:22
Политика
Нидерланды потребовали от Малайзии разъяснить позицию по MH17
Правительство Нидерландов потребовало от Малайзии объяснений после того, как малайзийский премьер Махатхир Мохамад выразил сомнения в вине России в катастрофе Boeing MH17.
Обновлено в 13:58
Общество
Волгодонск не успеют эвакуировать в случае ЧП на Ростовской АЭС
Председатель общественной палаты города Волгодонска (Ростовская область) заявил, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации на Ростовской АЭС около 170 тысяч жителей не успеют оперативно эвакуировать, так как они практически окажутся в "блокаде".
Обновлено в 16:40
Общество
Дочь Алсу отдала выигрыш в шоу «Голос. Дети» на благотворительность
Как информирует ТАСС, Алсу рассказала, что её дочь самостоятельно приняла решение о передаче денег фонду.
Обновлено в 14:49
Футбол
«ПСЖ» может предложить 140 миллионов евро за Роналду
Как сообщает Diario Gol, парижане готовы заплатить за 34-летнего форварда «Ювентуса» 140 миллионов евро.
Обновлено в 13:44
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Футбол
Клопп: «Это лучшая ночь в нашей карьере»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:44
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева перестала скрывать лицо дочери
Звезда привыкла прятать лицо малышки за смайликами, но спортсмен не стал скрывать дочку. Кудрявцева решила поддержать инициативу мужа.
Обновлено в 14:38
Общество
Во Франции на акции «желтых жилетов» вышли 2,6 тыс. человек
Во Франции в демонстрациях 29-й субботы протестного движения «желтых жилетов» участвуют 2,6 тыс. человек, сообщает BFM TV со ссылкой на данные Министерства внутренних дел.
Обновлено в 12:30
Наука
Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца
Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.
Обновлено 30 мая в 11:13
Шоу-бизнес
Юлия Салибекова впервые показала лицо младшего сына
О появлении на свет младшего сына стало известно в конце ноября.
Обновлено в 17:00
Авто
Шестилетний Corvette получил внешность из 1967 года
Если вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы приобрести себе классический Corvette, но потом передумали из-за того, что он показался вам слишком устаревшим, то у тюнингового ателье Karl Kustoms есть для вас интересное предложение.
Обновлено в 17:34
Наука
В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам
Российские физики из МФТИ разработали прототип новой лампы освещения.
Обновлено в 04:51
Гаджеты
Названы бренды смартфонов, которые вскоре могут «умереть»
Эксперты назвали бренды смартфонов, которые, по их мнению, в скором времени могут «умереть».
Обновлено в 09:31
Армия и оружие
AFP: при подрыве машины в Ракке погибли 10 человек
По меньшей мере 10 человек погибли в результате подрыва автомобиля в городе Ракка.
Обновлено в 17:04
Экономика
Зампред Банка Англии Бен Бродбент переназначен на второй срок
Заместитель председателя Банка Англии Бен Бродбент, отвечающий в британском ЦБ за монетарную политику, переназначен на второй четырехлетний срок с 1 июля 2019 года, говорится в сообщении Центробанка.
Обновлено в 04:55
Гаджеты
Xiaomi разрабатывает смартфон с подэкранной камерой
Обновлено в 10:30
Кино
Элтон Джон раскритиковал удаление сцен из фильма «Рокетмен»
Британский певец и композитор Элтон Джон и создатели «Рокетмена» раскритиковали решение прокатчика фильма в России убрать из картины некоторые сцены.
Обновлено в 04:48
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых на 282 миллиарда рублей
Банк обвиняет менеджеров в выводе активов и причинении ущерба на 282 миллиарда рублей. Промсвязьбанк попал под санацию ЦБ в конце 2017 года.
Обновлено вчера в 03:04
Происшествия
Задержана бросившая двух детей в хостеле россиянка
Обновлено в 13:54