Политика
Мать убитого журналиста Бузины попросила Зеленского о личном приемеИзвестия 13:27
Мать убитого в Киеве в 2015 году журналиста Олеся Бузины Валентина попросила президента Украины Владимира Зеленского о личной встрече Об этом сообщил адвокат женщины Ренат Кузьмин. По его словам, Валентина Бузина обратилась к главе государства в пятницу, 31 мая.
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Происшествия
Пострадавшие при взрывах в Дзержинске получат по 150 тысяч рублей
Пострадавшие при взрывах в Дзержинске получат по 150 тыс. рублей.
Обновлено в 18:50
Шоу-бизнес
Жена хоккеиста Макарова Кудрявцева опубликовала фото дочки
Супруга российского хоккеиста Игоря Макарова телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала фотографии новорожденной дочки, передает "Советский спорт".
Обновлено в 18:35
Происшествия
Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании
Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte.
Обновлено в 18:35
Футбол
Nissan «электрифицирует» Лигу чемпионов УЕФА
Nissan «электрифицирует» финал Лиги чемпионов УЕФА, передав в официальный парк мероприятия 363 электромобиля Nissan LEAF и e-NV200, которые возят гостей чемпионата по Мадриду.
Обновлено в 05:00
Спорт
Медведева и Вейр дуэтом спели песню Леди Гаги
Российская фигуристка Евгения Медведева и американец Джонни Вейр спели дуэтом песню Леди Гаги «Shallow» из фильма «Звезда родилась».
Обновлено в 17:43
Шоу-бизнес
Юлия Салибекова впервые показала лицо младшего сына
О появлении на свет младшего сына стало известно в конце ноября.
Обновлено в 17:00
Футбол
На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая фанатка
На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая болельщица, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:28
Происшествия
В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик
Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.
Обновлено в 10:29
Политика
В Госдуме назвали условие участия России в июньской сессии ПАСЕ
Председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий назвал условие, при котором российская делегация может принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено в 04:20
Политика
Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон
Обновлено в 04:15
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых на 282 млрд рублей
В общей сложности под арест попало имущество стоимостью 282 млрд руб. Промсвязьбанк подал иск к компании экс-владельцев на 3 млрд рублей Промсвязьбанк направил иск о взыскании потерь от убыточных сделок своих бывших топ-менеджеров в 2018 году.
Обновлено вчера в 01:21
Происшествия
Посольство России высказалось о стрельбе в Вирджинии
Посольство России в США выразило соболезнования семьям погибших в результате стрельбы в городе Вирджиния-Бич, передает ТАСС.
Обновлено в 18:27
Футбол
«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов
Обновлено в 16:56
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Общество
Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность
«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
Обновлено в 11:53
Общество
Скончался французский философ Мишель Серр
Обновлено в 19:13
Музыка
На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой
Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детская Новая волна-2019», который прошел в Крыму.
Обновлено вчера в 17:56
Наука
Варикоз связан с генами и интеллектом: открытие сибирских ученых
Сибирские ученые впервые в мире провели масштабное исследование генетических причин варикоза.
Обновлено 30 мая в 00:00
Транспорт
В аэропортах Москвы отменены и задержаны десятки авиарейсов
Более 50 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы.
Обновлено в 14:55
Шоу-бизнес
Андрей Черкасов опубликовал первое фото своей жены Кристины Ослиной
Несколько часов назад Андрей Черкасов в Инстаграм опубликовал снимок с Кристиной в белом свадебном платье.
Обновлено в 14:50
Кино
Завершены съемки сериала «Ведьмак» по Анджею Сапковскому
Где-то убудет, где-то прибудет: "Игра престолов" с шумом и грохотом завершилась, но впереди еще как минимум два фэнтезийных эпика - нечто невообразимое по миру "Властелина колец" и "Ведьмак".
Обновлено вчера в 04:04
Футбол
Месси стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов этого сезона
Капитан и нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси был назван лучшим бомбардиром Лиги чемпионов сезона-2018/19, передает "Советский спорт".
Обновлено в 19:30
Общество
Власти Саратова отменили первые смены в детских лагерях из-за вируса
Власти Саратова отменили заезды детей в первые смены в летние оздоровительные лагеря из-за высокой угрозы заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в лесах вокруг города, сообщила в субботу председатель городского комитета по образованию Лариса Ревуцкая.
Обновлено в 13:31
Здоровье
Гороскоп на 2 июня
Звезды гороскопа обещают удачливость, активность, ясность мысли.
Обновлено в 18:05
Авто
Из пикапа Ford Model А 1931 года сделали 800-сильный Hot Rod
Под капотом теперь располагается 5.0-литровый двигатель V8, взятый из высокопроизводительного Mustang GT 2011 года.
Обновлено в 16:12
Общество
Племянница Скрипаля написала книгу о его отравлении
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория опубликовала на своей странице «ВКонтакте» первую главу книги, посвященной отравлению семьи Скрипалей в британском Солсбери.
Обновлено в 18:56