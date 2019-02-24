Политика
Мать певиц из украинского дуэта Anna Maria оценила их позицию по КрымуРИА Новости 08:59
Лариса Опанасюк, мать певиц Анны и Марии, претендовавших на участие в Евровидении от Украины, прокомментировала телеканалу РЕН ТВ скандал из-за позиции дочек по Крыму.
Читать в источнике
Оценить177
с чего всё началось
Мать сестер Анны и Марии Опанасюк прокомментировала отношение к скандалу, который разразился на Украине после слов артисток, претендующих на "Евровидение", о Крыме. Девушки во время интервью отказались называть Крым украинским городом, после чего их начали травить в Сети.РЕН ТВ06:36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 18:17, Ашберн
Политика
Адвокат Шнурова пожаловался на Милонова в Госдуму
По словам адвоката, опасность поведения Виталия Милонова в отношении группы «Ленинград» состоит в подрыве авторитета депутатов Госдумы как профессионалов, которые строго соблюдают требования законодательства и служат примером для граждан страны в вопросе соблюдения норм этики и права.
Обновлено в 16:30
Музыка
Права на песню Maruv для «Евровидения» оказались у компании из России
Права на песню «Siren Song», с которой певица Maruv планирует представить Украину на музыкальном конкурсе «Евровидение-2019», принадлежат российской компании Warner Music Russia.
Обновлено в 17:54
Политика
Дипломаты колумбийского консульства пешком покинули Венесуэлу
Три сотрудника колумбийского консульства в Венесуэле вместе со своими семьями пересекли венесуэльскую границу после разрыва дипломатических отношений между двумя государствами.
Обновлено в 17:59
Происшествия
Отсидевшему в тюрьме 39 лет невиновному американцу выплатят $21 млн
Власти Калифорнии выплатят $21 млн американцу, который по ошибке отсидел в тюрьме 39 лет, передает АВС News.
Обновлено в 14:21
Политика
Испания выступила против военного вмешательства в ситуацию в Венесуэле
Правительство Испании не поддерживает иностранное военное вмешательство в ситуацию Венесуэле. Об этом заявил глава МИД страны Жозеп Боррель.
Обновлено в 16:36
Происшествия
В США в результате крушения грузового самолета погибли три человека
Три человека, которые находились на борту потерпевшего крушение на юго-востоке американского штата Техас грузового самолета, погибли, сообщила авиакомпания Atlas Air, владеющая воздушным судном.
Обновлено в 17:36
Культура
Лидия Федосеева-Шукшина госпитализирована с инфарктом
Обновлено в 17:34
Гаджеты
Huawei презентовала смартфон Mate X со складывающимся экраном
Китайская компания Huawei презентовала на Всемирном мобильном конгрессе (Mobile World Congress) в Барселоне смартфон Huawei Mate X со складывающимся экраном, поддерживающий стандарт связи 5G, передает корреспондент ТАСС с мероприятия.
Обновлено в 11:55
Футбол
Вратарь «Челси» отказался уходить на замену и поругался с тренером
Финал Кубка английской лиги между "Манчестер Сити" и "Челси" запомнился скандальной выходкой голкипера лондонцев Кепы Аррисабалаги.
Обновлено в 15:42
Хоккей
Гол и передача Радулова помогли «Далласу» обыграть «Чикаго»
В матче регулярного чемпионата НХЛ Даллас на выезде обыграл Чикаго со счетом 4:3.
Обновлено в 17:41
Политика
Голикова объяснила изменение порядка индексации пенсий
Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова рассказала, как было принято решение об изменении порядка индексации пенсий, которое озвучил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
Обновлено в 08:49
Политика
Жители японской Окинавы проголосовали против сохранения базы ВВС США
В префектуре Окинава на юге Японии большинство жителей, принимавших участие в референдуме 24 февраля, проголосовали против планов правительства по сохранению авиабазы американской морской пехоты Футэмма в пределах региона.
Обновлено в 07:00
Экономика
Moody’s назвало ключевые риски российской экономики
Аналитики агентства оценивают долю госсектора в российской экономике в 40–50% с учетом частично приватизированных компаний.
Обновлено в 16:00
Театры
Театр Вахтангова отменил спектакль из-за плохого самочувствия Ланового
Советский и российский актер Василий Лановой не смог 24 февраля выступить в спектакле «Посвящение Еве» Театра Вахтангова из-за проблем со здоровьем.
Обновлено в 13:20
Футбол
«Монако» с Головиным в составе обыграл «Лион»
"Монако" в домашнем матче одержал победу над "Лионом" в матче 26-го тура чемпионата Франции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:14
Политика
Британский парламент до 12 марта вновь проголосует по сделке о Brexit
"На следующей неделе голосования в парламенте не будет, но гарантирую, что оно состоится до 12 марта", - сказала Мэй, выразив надежду на положительный исход, что открыло бы дорогу к более структурированному варианту Brexit на основе соглашения между Лондоном и Брюсселем в оговоренные ранее сроки, то есть до 29 марта.
Обновлено в 09:23
Футбол
Ростов — Краснодар 1:0
"Ростов" в ответном кубковом матче 1/4 финала победил "Краснодар" (1:0) и вышел в полуфинал турнира.
Обновлено в 12:53
Политика
Помпео не считает серьезным предупреждение о нацеливании вооружений России на США
Госсекретарь Майкл Помпео не считает серьезным предупреждение, прозвучавшее в послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию по поводу последствий выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и размещения американских вооружений в Европе.
Обновлено в 10:17
Музыка
Дима Билан готовится к серьезной операции
Обновлено в 07:24
Политика
Журналистка проекта RT Redfish ранена в Венесуэле
Обновлено в 09:28
Происшествия
Мосгорсуд проверит законность ареста двух фигурантов «дела Baring Vostok»
Законность ареста самого американского бизнесмена Мосгорсуд проверит 28 апреля.
Обновлено в 17:45
Происшествия
Кит умер посреди бразильского леса и озадачил местных жителей
В бразильском лесу на побережье острова Маражо в штате Пара обнаружили мертвого горбатого кита. Об этом сообщает портал LiveLeak.
Обновлено в 13:30
Общество
В Петербурге начался митинг памяти Бориса Немцова
На площади Ленина в 14-10 часов 24 февраля началась акция памяти убитого политика Бориса Немцова.
Обновлено в 06:18
Происшествия
В Астраханской области мужчина открыл стрельбу по полицейским
Неизвестный мужчина открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов в Астраханской области.
Обновлено в 10:11
Политика
Актер Панин поддержал Серебрякова в его высказываниях о России
Высказывания актера Серебрякова о России совпадают с моими мыслями, заявил российский актер Алексей Панин 24 февраля в интервью телеканалу ТВЦ. По мнению Панина, Серебряков все верно сказал.
Обновлено в 07:38