Происшествия
Женщину задержали за покупку ребенку лекарстваМонаВиста 17 июля в 10:45
На почте в Москве при попытке взять посылку с лекарством для неизлечимо больного сына была задержана москвичка, Елена Боголюбова.
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Мы ознакомились. Действительно, вызывают обеспокоенность подобные случаи, понятно, когда речь идет о каких-то злоупотреблениях, но в данном случае речь идет о матери больного ребенка. И слава богу, сейчас эта ситуация разрешена, но разрешена она частично, потому что уголовное дело остается.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельМИР 24 вчера в 16:01
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Россиянка попыталась облегчить страдания больного ребенка. Теперь ей грозит тюрьма
Lenta.ru17 июля в 17:01
В МВД опровергли данные о задержании женщины за покупку лекарства в Москве
РИА Новости17 июля в 06:10
Москвичке грозит уголовное дело за покупку психотропного лекарства для неизлечимо больного сына
RT на русском17 июля в 14:46
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 03:11, Вашингтон
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