Происшествия

Женщину задержали за покупку ребенку лекарстваМонаВиста 17 июля в 10:45

На почте в Москве при попытке взять посылку с лекарством для неизлечимо больного сына была задержана москвичка, Елена Боголюбова.
Читать в источнике
Обсудить41
Дмитрий Песков
Мы ознакомились. Действительно, вызывают обеспокоенность подобные случаи, понятно, когда речь идет о каких-то злоупотреблениях, но в данном случае речь идет о матери больного ребенка. И слава богу, сейчас эта ситуация разрешена, но разрешена она частично, потому что уголовное дело остается.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельМИР 24 вчера в 16:01

Подробнее о событии

Представитель ФТС: Москвичка, которую задержали при получении таблеток для больного сына, не предъявила рецепт

Эхо Москвывчера в 07:05

В Москве задержали мать неизлечимо больного ребенка за покупку незарегистрированного в России препарата от судорог

Новая газета17 июля в 04:59

Россиянка попыталась облегчить страдания больного ребенка. Теперь ей грозит тюрьма

Lenta.ru17 июля в 17:01

Эксперт заявил о необходимости изменить закон о ввозе в РФ незарегистрированных лекарств

ТАСС17 июля в 10:41

Неизвестные задержали в Москве женщину после покупки лекарства для сына

Интерфакс17 июля в 06:42

В МВД опровергли данные о задержании женщины за покупку лекарства в Москве

РИА Новости17 июля в 06:10

Москвичке грозит уголовное дело за покупку психотропного лекарства для неизлечимо больного сына

RT на русском17 июля в 14:46
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 03:11, Вашингтон
Политика

«Нафтогаз» сделал предложение России по транзиту газа

«Нафтогаз» заявил о готовности «хоть прямо сейчас» начать работать над соглашением о продлении транзита российского газа через Украину после 2019 года.
Обновлено в 01:57
Происшествия

Семь человек погибли в ДТП в Туве

В региональном главке МВД в свою очередь сообщили, что в аварии пострадали два человека.
Обновлено вчера в 12:10
Культура

Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии

Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
Обновлено в 01:26
Политика

Путин прибыл в пострадавшую от паводка Иркутскую область

Обновлено в 02:37
Армия и оружие

В МИД Ирана допустили, что США сбили собственный беспилотник

Заместитель главы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что иранская сторона не теряла беспилотник и сообщение президента США Дональда Трампа о сбитом дроне может касаться американского беспилотного аппарата.
Обновлено в 02:25
Армия и оружие

В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57

Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено вчера в 17:53
Авто

Обновленный Hyundai Solaris получил новый двигатель

Накануне стало известно, что обновленному Hyundai Solaris (Verna / Accent) полагается новый мотор Smartstream объемом 1,6 литра.
Обновлено в 02:52
Здоровье

Медики перечислили предупреждающие знаки развития рака кожи

Британские медики назвали пять предупреждающих знаков развития рака кожи.
Обновлено вчера в 18:48
Происшествия

Самолет Utair вынужденно сел в аэропорту Екатеринбурга

Самолет авиакомпании Utair, летевший из Самары в Сургут, совершил вынужденную посадку в аэропорту Екатеринбурга.
Обновлено вчера в 23:31
Политика

Порошенко не пустили в зал Европарламента

Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у банка «Жилкредит»

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского жилищно-кредитного коммерческого банка «Жилкредит».
Обновлено в 01:42
Общество

В Екатеринбурге закатали в асфальт гигантский крест Покраса Лампаса

Коммунальные службы Екатеринбурга начали укладывать асфальт поверх арт-объекта «Супрематический крест» российского художника-каллиграфа Покраса Лампаса.
Обновлено в 02:48
Происшествия

Внучка отсудила у ветерана подаренную Путиным квартиру

Обновлено в 02:57
Экономика

Росстат назвал количество россиян с зарплатой больше миллиона

Более 11 тыс. человек в России зарабатывают больше 1 млн руб. в месяц, следует из результатов масштабного исследования Росстата о заработных платах.
Обновлено в 01:00
Авто

Опубликована десятка лучших роскошных внедорожников 2019 года

Обновлено вчера в 11:26
Армия и оружие

Опубликовано видео ракетных стрельб в Черном море

Телеканал "Звезда" опубликовал видео учебных стрельб фрегата "Адмирал Макаров" и берегового ракетного комплекса "Утес" в Черном море.
Обновлено в 00:54
Политика

Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России

Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено вчера в 15:21
Происшествия

Подозреваемых в обналичивании 100 млн рублей задержали в Подмосковье

Указывается, что ежемесячный оборот составлял более 100 миллионов рублей.
Обновлено в 01:08
Армия и оружие

БТР-82 получил защиту от кумулятивных боеприпасов

Бронетраспортер БТР-82 получит в результате модернизации до уровня БТР-82АТ дополнительную защиту от кумулятивных боеприпасов и снарядов.
Обновлено вчера в 19:35
Шоу-бизнес

В Сети появилось первое фото со свадьбы Оболенцевой и Гигинеишвили

Молодожены расписались в Кутузовском ЗАГСе Москвы. Немного позже бизнес-леди опубликовала первое фото со свадьбы в Instagram.
Обновлено вчера в 15:33
Политика

Три министра Великобритании намерены уйти в отставку в ближайшее время

Газета Великобритании The Times сообщает, что сразу три министра Соединенного Королевства намерены в ближайшем будущем оставить свои посты.
Обновлено в 01:05
Культура

Умер итальянский писатель и режиссер Лучано Де Крешенцо

Обновлено вчера в 12:33
Происшествия

В Сербии рухнул военный вертолет

Обновлено вчера в 22:41
Футбол

«Ювентус» может предложить за Погба трех игроков

По информации The Sun, чемпионы Италии ради возвращения 26-летнего француза готовы предложить манкунианцам сразу трех игроков.
Обновлено в 02:52
Наука

Красное вино поможет людям адаптироваться на Марсе

Обновлено вчера в 03:08
Гаджеты

Corsair выпускает модули памяти Vengeance LPX DDR4 объемом 32 ГБ

Обновлено вчера в 11:54
Шоу-бизнес

Юлианна Караулова обнажилась на отдыхе

Обновлено в 01:00
Происшествия

В ДТП на встрече автолюбителей недалеко от Лондона пострадали 14 человек

Два автомобиля столкнулись на встрече автолюбителей в британском городе Стивенидж недалеко от Лондона, 14 человек получили ранения, сообщает телеканал ITV со ссылкой на полицию.
Обновлено в 02:49
Энергетика

Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe

Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.
Обновлено вчера в 18:10
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбирать и хранить сезонные ягоды

Хранить ягоды тоже нужно правильно, а мыть — перед употреблением, говорится в опубликованном 19 июля сообщении Роскачества.
Обновлено в 02:06
ещё по теме
Главное