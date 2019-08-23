Происшествия
Мать найденной девочки рассказала о проведенных ей днях в лесуРБК 05:50
По словам Мирзаевой, дочь рассказала ей, что ночью пошел дождь, началась гроза. Девочка намокла, после чего сняла шорты с сапогами и три дня ходила в одной футболке. Зарина сказала врачам, что все три дня ничего не ела и не пила в лесу.
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с чего всё началось
Маленькую девочку нашли лежащей на клеёнке. Она сама откликнулась на призывы взрослых. Татьяна Солдатова, Доброволец Нижегородской поисково-спасательной группы "Рысь" - Шея у девочки была вся покусана.ГТРК Нижний Новгородвчера в 14:59
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«Ничего не ела, не пила». 5-летняя Зарина рассказала маме, как провела трое суток в лесу
Нижний Новгород on-line03:36
Заблудившаяся в лесу пятилетняя Зарина рассказала, как смогла выжить
ГТРК Нижний Новгородвчера в 14:59
Медведь не тронул. Пятилетнюю Зарину через три дня нашли в лесу, где бродили дикие звери
Православие и Мирвчера в 23:22
Слёзы мамы и работа врачей: 5-летнюю Зарину отправили спецбортом в Нижний Новгород
Нижегородская Правдавчера в 08:00
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Политика
Адвокат Трампа обсудил с помощником Зеленского «дело Байдена»
Стороны обсуждали возможное влияние кандидата в президенты США Джо Байдена на уход Виктора Шокина с поста генпрокурора Украины в 2016 году.
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В Москве мужчина ударил женщину ножом в шею
Мужчина в ходе конфликта ударил женщину ножом в шею на севере Москвы, пострадавшая госпитализирована, подозреваемый задержан.
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Хоккей
Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за кокаин
Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт организации.
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Политика
В Кремле анонсировали важное заявление Путина после совещания по ДРСМД
Владимир Путин сделал важное заявление на совещании с членами Совета безопасности России, где обсуждался Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и недавние испытания США.
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В Китае мужчина тридцать лет жил с червем в мозгу
В мозге поциента обнаружился десятисантиметровый червь. Оправившись от шока, врачи назначили экстренную операцию и вытащили вредителя.
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Общество
Крупнейшая в Европе мечеть открылась в Чечне
Владимир Путин поздравил жителей Чечни с открытием крупнейшей в Европе мечети.
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Культура
Режиссер Никита Михалков сломал ногу
Советский и российский режиссер Никита Михалков появился на публике со сломанной ногой. Об этом пишет издание Super.ru.
Обновлено в 10:06
Политика
Путин и Эрдоган обсудили сирийский вопрос
ИА «Ореанда-Новости» Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган пообщались по телефону.
Обновлено в 08:15
Политика
Госдеп подтвердил введение санкций по делу Скрипалей с 26 августа
Второй пакет антироссийских санкций, подготовленный США в связи с делом Скрипалей, вступит в силу 26 августа, следует из уведомления Госдепартамента.
Обновлено в 09:48
Происшествия
Архангельские власти объяснили, как цезий-137 попал в организм врача
Минздрав Архангельской области объяснил, как в организм одного из врачей, лечившего пострадавших от взрыва под Северодвинском, попал радиоактивный нуклид цезия-137.
Обновлено в 09:16
Политика
ЕС разработал план, предусматривающий пошлины на товары из США
Евросоюз разработал экономическую программу, в основе которой лежит введение в одностороннем порядке таможенных пошлин на товары из Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 21:43
Экономика
Балтийский завод построит два атомных ледокола по заказу Росатома
Госкорпорация "Росатом" и Балтийский завод, базирующийся в Санкт-Петербурге, подписали контракт на строительство двух универсальных атомных ледоколов проекта 22220.
Обновлено в 05:19
Авто
Сотни неисправных Mercedes застряли на аэродроме в Германии
Взлётно-посадочная полоса старого аэродрома в немецком городе Бремен превратилась в парковку для сотен неисправных автомобилей Mercedes-Benz, сообщает издание «Wroom» со ссылкой на Radio Bremen.
Обновлено в 07:29
Кино
На Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера подали иск в России
В Арбитражный суд Москвы было подано исковое заявление на 216,6 млн рублей в отношении китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера со стороны конкурсного управляющего "Русской фильм-группы" Кирилла Бодрова, пишут "Ведомости" со ссылкой на копию документа.
Обновлено в 07:45
Общество
Британки нашли послание из прошлого с «пугающе точными предсказаниями»
Обновлено вчера в 21:02
Здоровье
Роспотребнадзор опроверг сообщения об опасных комарах на юге России
Комары в Сочи не могут заразить человека опасными видами лихорадки, рассказала РИА Новости пресс-секретарь Роспотребнадзора Краснодарского края Ирина Воронкова.
Обновлено в 05:02
Футбол
«МЮ» ведет переговоры по трансферу Санчеса с несколькими клубами
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подтвердил, что «красные дьяволы» ведут переговоры по трансферу нападающего Алексиса Санчеса с несколькими клубами.
Обновлено в 10:02
Здоровье
Уволившихся нижнетагильских хирургов заменили коллеги из Екатеринбурга
Хирургов ЦГБ №1 и Демидовской больницы Нижнего Тагила, положивших на стол начальства заявления об увольнении из-за большой нагрузки и низкой зарплаты, подменили коллеги из Екатеринбурга.
Обновлено в 06:17
Политика
Мария Захарова станцевала лезгинку
Официальный представитель МИД Россиии Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой на молодежном форуме «Машук-2019».
Обновлено вчера в 12:15
Армия и оружие
Казаки приняли участие в военно-полевых сборах на полигоне в Молькино
В 2020-ом в Молькино планируют приехать минимум 1,5 тыс. казаков.
Обновлено вчера в 13:55
Экономика
Китай объявил о введении новых пошлин на товары из США на $75 млрд
Китай принял решение ввести дополнительные пошлины в размере 10% и 5% на импорт американских товаров на сумму $75 млрд в год, сообщил комитет по тарифам и сборам при Госсовете КНР.
Обновлено в 08:48
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80 предприятий Подмосковья примут участие в МАКС-2019
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Политика
Борис Джонсон во время встречи с Макроном положил ногу на стол
В адрес Бориса Джонсона, занимающего пост премьера Великобритании, высказаны обвинения в действиях, которые можно расценивать как неуважение к Эммануэлю Макрону - президенту Франции.
Обновлено в 00:16
Политика
Британская The Guardian признала российский статус Крыма
Мировые издания, поисковые сервисы, различные интернет-ресурсы периодически обозначают Крым российской территорией, независимо от официальной позиции правительств их стран.
Обновлено в 06:31
Энергетика
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Обновлено в 07:16
Политика
США отозвали свое предложение Турции о продаже комплексов Patriot
США официально отозвали свое предложение Турции о продаже ей противоракетных комплексов Patriot вместо российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено вчера в 18:59
Происшествия
Обвиняемому в шпионаже американцу Уилану в суд вызвали скорую помощь
Обвиняемому в шпионаже гражданину США Полу Уилану вызвали в Лефортовский суд скорую помощь, сообщила РБК пресс-секретарь Лефортовского районного суда Москвы Ксения Первовласенко.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Казаки напали на бездомных у офиса фонда Доктора Лизы
Обновлено в 08:25
Происшествия
В Сочи аварийно сел самолет «Уральских авиалиний»
В сочинском аэропорту после сигнала экипажа об отказе одной из бортовых систем совершил посадку пассажирский самолет.
Обновлено в 08:58