Маленькую девочку нашли лежащей на клеёнке. Она сама откликнулась на призывы взрослых. Татьяна Солдатова, Доброволец Нижегородской поисково-спасательной группы "Рысь" - Шея у девочки была вся покусана.

с чего всё началось

По словам Мирзаевой, дочь рассказала ей, что ночью пошел дождь, началась гроза. Девочка намокла, после чего сняла шорты с сапогами и три дня ходила в одной футболке. Зарина сказала врачам, что все три дня ничего не ела и не пила в лесу.

Мать найденной девочки рассказала о проведенных ей днях в лесу

Политика Адвокат Трампа обсудил с помощником Зеленского «дело Байдена» Стороны обсуждали возможное влияние кандидата в президенты США Джо Байдена на уход Виктора Шокина с поста генпрокурора Украины в 2016 году.

Авто Названа цена Aurus Senat в базовой комплектации Глава Минпромторга Денис Мантуров, со своей стороны, выразил надежду, что большинство членов правительства РФ уже в 2020 году начнут использовать ультралюксовый автомобиль Aurus Senat.

Политика Депутат Госдумы предложил разместить ракеты в Венесуэле Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин предложил разместить российские ракеты в Венесуэле.

Футбол Игрок курского «Авангарда» избежал наказания за допинг Завершено разбирательство дела о положительной допинг-пробе полузащитника курского «Авангарда» Дмитрия Коробова.

Футбол «Зенит» обыграл «Уфу» в матче молодёжного первенства Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над «Уфой» в матче молодёжных команд. Встреча завершалась со счётом 2:0.

Хоккей Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за кокаин Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт организации.

Политика Die Welt: ссора Трампа с Данией из-за Гренландии выгодна России Ссорясь с Данией в тщетных попытках купить Гренландию, действующий президент США Дональд Трамп действует в интересах России.

Политика В Кремле заявили о начале диалога Путина и Зеленского В Кремле видят начало диалога с президентом Украины Владимиром Зеленским и его развитие, которое выражается в «определенных контактах».

Политика Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.

Кино Глуховский анонсировал экранизацию романа «Метро 2033» в 2022 году В создании картины примут участие продюсеры фильмов «Гоголь» и «Аванпост». Роман «Метро 2033» вышел в 2005 году.

Общество В Росстате определили регионы с самыми богатыми чиновниками Федеральная служба государственной статистики назвала регионы с самыми богатыми чиновниками. Данные Росстата проанализировал РБК.

Экономика Минтруд установил новый прожиточный минимум в России Минтруд России установил прожиточный минимум по стране во II квартале 2019 года в размере 11185 руб. Соответствующий приказ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Кино Скончался заслуженный артист России Виктор Власов Ушел из жизни заслуженный артист России Виктор Власов.

Общество В Чечне открыли крупнейшую в Европе мечеть Крупнейшую в Европе мечеть открыли в чеченском городе Шали. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщает «РИА Новости».

Политика Британская The Guardian признала российский статус Крыма Мировые издания, поисковые сервисы, различные интернет-ресурсы периодически обозначают Крым российской территорией, независимо от официальной позиции правительств их стран.

Шоу-бизнес Майли Сайрус прокомментировала слухи об изменах Лиаму Хемсворту Певица опубликовала в своих социальных сетях длинный пост, который опровергает один из самых обсуждаемых слухов.

Здоровье В России расплодились переносчики смертельных тропических лихорадок Выявлена пугающая тенденция: вдоль всего Черноморского побережья и в Крыму получили широкое распространение опасные насекомые из Египта и Юго-Восточной Азии — переносчики вирусов Денге, Чикунгунья, Зика и желтой лихорадки.

Происшествия Родителей затянутой в бассейн россиянки обвинили в халатности Управляющий отеля Sunhill в турецком Бодруме заявил, что 12-летняя россиянка, которую затянуло в бассейн, пострадала по вине своих родителей.

Политика Путин обсудил с Эрдоганом вопросы сирийского урегулирования Путин обсудил с Эрдоганом вопросы сирийского урегулирования, включая проводимую Россией, Турцией и Ираном совместно с ООН работу по формированию и запуску Конституционного комитета.