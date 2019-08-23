Происшествия
Мать найденной девочки рассказала о проведенных ей днях в лесуРБК 05:50
По словам Мирзаевой, дочь рассказала ей, что ночью пошел дождь, началась гроза. Девочка намокла, после чего сняла шорты с сапогами и три дня ходила в одной футболке. Зарина сказала врачам, что все три дня ничего не ела и не пила в лесу.
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с чего всё началось
Маленькую девочку нашли лежащей на клеёнке. Она сама откликнулась на призывы взрослых. Татьяна Солдатова, Доброволец Нижегородской поисково-спасательной группы "Рысь" - Шея у девочки была вся покусана.ГТРК Нижний Новгородвчера в 14:59
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«Ничего не ела, не пила». 5-летняя Зарина рассказала маме, как провела трое суток в лесу
Нижний Новгород on-line03:36
Заблудившаяся в лесу пятилетняя Зарина рассказала, как смогла выжить
ГТРК Нижний Новгородвчера в 14:59
Медведь не тронул. Пятилетнюю Зарину через три дня нашли в лесу, где бродили дикие звери
Православие и Мирвчера в 23:22
Слёзы мамы и работа врачей: 5-летнюю Зарину отправили спецбортом в Нижний Новгород
Нижегородская Правдавчера в 08:00
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Футбол
«Динамо» хочет арендовать нападающего «Уотфорда»
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Политика
Адвокат Трампа обсудил с помощником Зеленского «дело Байдена»
Стороны обсуждали возможное влияние кандидата в президенты США Джо Байдена на уход Виктора Шокина с поста генпрокурора Украины в 2016 году.
Обновлено вчера в 07:14
Авто
Названа цена Aurus Senat в базовой комплектации
Глава Минпромторга Денис Мантуров, со своей стороны, выразил надежду, что большинство членов правительства РФ уже в 2020 году начнут использовать ультралюксовый автомобиль Aurus Senat.
Обновлено в 08:18
Политика
Депутат Госдумы предложил разместить ракеты в Венесуэле
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин предложил разместить российские ракеты в Венесуэле.
Обновлено в 07:51
Культура
Режиссер Никита Михалков сломал ногу
Обновлено в 08:31
Футбол
Игрок курского «Авангарда» избежал наказания за допинг
Завершено разбирательство дела о положительной допинг-пробе полузащитника курского «Авангарда» Дмитрия Коробова.
Обновлено в 03:24
Футбол
«Зенит» обыграл «Уфу» в матче молодёжного первенства
Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над «Уфой» в матче молодёжных команд. Встреча завершалась со счётом 2:0.
Обновлено в 07:54
Хоккей
Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за кокаин
Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт организации.
Обновлено в 08:12
Политика
Die Welt: ссора Трампа с Данией из-за Гренландии выгодна России
Ссорясь с Данией в тщетных попытках купить Гренландию, действующий президент США Дональд Трамп действует в интересах России.
Обновлено в 07:37
Политика
В Кремле заявили о начале диалога Путина и Зеленского
В Кремле видят начало диалога с президентом Украины Владимиром Зеленским и его развитие, которое выражается в «определенных контактах».
Обновлено в 05:32
Политика
Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю
Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.
Обновлено в 08:05
Кино
Глуховский анонсировал экранизацию романа «Метро 2033» в 2022 году
В создании картины примут участие продюсеры фильмов «Гоголь» и «Аванпост». Роман «Метро 2033» вышел в 2005 году.
Обновлено в 08:11
Авто
«Яндекс.Драйв» в Москве добавил в список машин два Ford Mustang 1965 и 1969 г. выпуска
Два Ford Mustang 1965 г. и 1969 г. выпуска смогут арендовать пользователи сервиса каршеринга «Яндекс.Драйв» в Москве.
Обновлено в 06:56
Общество
В Росстате определили регионы с самыми богатыми чиновниками
Федеральная служба государственной статистики назвала регионы с самыми богатыми чиновниками. Данные Росстата проанализировал РБК.
Обновлено в 05:14
Общество
Московский метрополитен подал иск к Навальному и Яшину
Обновлено вчера в 06:00
Экономика
Минтруд установил новый прожиточный минимум в России
Минтруд России установил прожиточный минимум по стране во II квартале 2019 года в размере 11185 руб. Соответствующий приказ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
Обновлено в 08:16
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы
Концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы.
Обновлено в 06:57
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Скончался заслуженный артист России Виктор Власов
Ушел из жизни заслуженный артист России Виктор Власов.
Обновлено вчера в 16:00
Музыка
Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте из-за «Новой волны»
Обновлено 21 августа в 23:33
Общество
В Чечне открыли крупнейшую в Европе мечеть
Крупнейшую в Европе мечеть открыли в чеченском городе Шали. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 07:58
Политика
Британская The Guardian признала российский статус Крыма
Мировые издания, поисковые сервисы, различные интернет-ресурсы периодически обозначают Крым российской территорией, независимо от официальной позиции правительств их стран.
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес
Майли Сайрус прокомментировала слухи об изменах Лиаму Хемсворту
Певица опубликовала в своих социальных сетях длинный пост, который опровергает один из самых обсуждаемых слухов.
Обновлено в 04:32
Здоровье
В России расплодились переносчики смертельных тропических лихорадок
Выявлена пугающая тенденция: вдоль всего Черноморского побережья и в Крыму получили широкое распространение опасные насекомые из Египта и Юго-Восточной Азии — переносчики вирусов Денге, Чикунгунья, Зика и желтой лихорадки.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Родителей затянутой в бассейн россиянки обвинили в халатности
Управляющий отеля Sunhill в турецком Бодруме заявил, что 12-летняя россиянка, которую затянуло в бассейн, пострадала по вине своих родителей.
Обновлено в 08:28
Происшествия
Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста
Обновлено в 01:58
Политика
Путин обсудил с Эрдоганом вопросы сирийского урегулирования
Путин обсудил с Эрдоганом вопросы сирийского урегулирования, включая проводимую Россией, Турцией и Ираном совместно с ООН работу по формированию и запуску Конституционного комитета.
Обновлено в 08:08
Происшествия
Пресс-секретарь «Победы» прокомментировала скандал во Внукове
Вследствие происшедшего лоукостер "Победа" направил претензию авиационно-сервисной компании UTG, сотрудники которой допустили, по мнению лоукостера, некорректное общение с клиентом.
Обновлено в 07:59